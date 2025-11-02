कैसे हुआ QR कोड का आविष्कार, आज तक इसे क्यों नहीं किया गया पेटेंट?

QR कोड का इन्वेंशन जापान में TOYOTA कम्पनी की सहायक कंपनी Denso Wave में काम करने वाले एक इंजीनियर मासाहिरो हारा ने किया था. इसका आइडिया उन्हें जापान में खेले जाने वाले फेमस गेम GO से आया था. इस गेम की सफेद गाली गोटियों को देखकर उन्हें QR कोड के पैटर्न नजर आने लगें.