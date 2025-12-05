रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सम्मान में शुक्रवार (5 दिसंबर 2025) को भारत के राष्ट्रपति भवन में डिनर का आयोजन किया गया है. इसमें बिजनेस, पॉलिटिक्स और कल्चर समेत अलग-अलग क्षेत्र की हस्तियों को आमंत्रित किया गया है. इस बीच कांग्रेस सासंद शशि थरूर ने बताया उन्हें पुतिन के साथ डिनर का न्योता मिला है.

पुतिन के साथ डिनर के लिए जाएंगे शशि थरूर?

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, "मुझे विदेश मामलों की कमिटी के चेयरमैन होने के नाते डिनर का न्योता मिला है और मैं जाऊंगा. पहले LOP समेत कई नेताओं को अमंत्रित किया जाता था, जिसका अच्छा इंप्रेशन जाता था."

शशि थरूर ने कहा, "पता नहीं किस आधार पर निमंत्रण जारी किए जाते हैं, लेकिन मैं जरूर शामिल हो जाऊंगा. फॉरेन पॉलिसी में हम सभी को एक साथ होना चाहिए क्योंकि हमारे दिल में सिर्फ भारत का हित है इसलिए अपोजिशन का किसी विजिटर से न मिलना दुर्भाग्यपूर्ण होगा."

कूटनीति में सिंबॉलिज्म जरूरी: थरूर

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने ये भी कहा कि कूटनीति में सिंबॉलिज्म और सब्सटेंस दोनों जरूरी हैं. सिंबॉलिज्म हमारी विदेश नीति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है. उन्होंने कहा, "जब प्रधानमंत्री एयरपोर्ट जाते हैं तो वे उन्हें (रूसी राष्ट्रपति पुतिन को) एक प्राइवेट डिनर पर ले जाते हैं और उन्हें रशियन में ट्रांसलेट की हुई गीता देते हैं, ये सभी महत्वपूर्ण सिंबॉलिज्म संकेत हैं."

100 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार (5 दिसंबर 2025) को भरोसा जताया कि भारत और रूस के बीच 100 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य 2030 से पहले ही हासिल कर लिया जाएगा. पुतिन ने अपने वक्तव्य में कहा कि दोनों पक्ष वार्षिक व्यापार को वर्तमान 64 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 100 अरब अमेरिकी डॉलर करने पर विचार कर रहे हैं और रूस भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तेल, गैस, कोयला और अन्य सभी आवश्यक वस्तुओं का विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता है.