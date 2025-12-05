एक्सप्लोरर
कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा ने लिए सात फेरे, देखें शादी की पहली तस्वीर
Indresh Upadhyay Wife: कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा शादी के बंधन में बंध गए. शिप्रा पूर्व डीएसपी की बेटी हैं. जयपुर के होटल में भव्य विवाह समारोह हुआ.
वृंदावन के मशहूर कथा वाचक इंद्रेश उपाध्याय और हरियाणा के यमुनानगर की रहने वाली शिप्रा शर्मा ने सात फेरे लिए.
Published at : 05 Dec 2025 04:30 PM (IST)
