गाय-भैंस या बिल्ली भी तो पालते हैं इंसान, लेकिन कुत्तों से ही क्यों होती है इतनी मोहब्बत, क्या है इसका विज्ञान?

बीबीसी की एक रिपोर्ट बताती है कि कॉर्नेल यूनिवर्सिटी की स्टडी के अनुसार पिल्लों का 8 से 12 हफ्तों का समय उनके जीवन का सबसे संवेदनशील और सीखने वाला दौर होता है. इसी उम्र में वे अपनी मां पर सबसे ज्यादा निर्भर होते हैं और यही वह पल है जब इंसान उन्हें सबसे प्यारे रूप में देखता है.