गाय-भैंस या बिल्ली भी तो पालते हैं इंसान, लेकिन कुत्तों से ही क्यों होती है इतनी मोहब्बत, क्या है इसका विज्ञान?

गाय-भैंस या बिल्ली भी तो पालते हैं इंसान, लेकिन कुत्तों से ही क्यों होती है इतनी मोहब्बत, क्या है इसका विज्ञान?

Why Do People Love Dogs: इंसान और कुत्ते का रिश्ता सिर्फ पालतू और मालिक का नहीं, बल्कि हजारों साल पुराने एक गहरे जैविक जुड़ाव का प्रमाण है. आइए जानें कि कुत्तों से इंसान इतना प्यार क्यों करते हैं.

By : निधि पाल  | Updated at : 05 Dec 2025 05:30 PM (IST)
Why Do People Love Dogs: इंसान और कुत्ते का रिश्ता सिर्फ पालतू और मालिक का नहीं, बल्कि हजारों साल पुराने एक गहरे जैविक जुड़ाव का प्रमाण है. आइए जानें कि कुत्तों से इंसान इतना प्यार क्यों करते हैं.

यह बात जितनी साधारण लगती है, उतनी ही रहस्यमय भी है कि आखिर इंसान गाय, भैंस या बिल्ली से प्यार तो करता है, लेकिन कुत्ते के प्रति उसके दिल में दूसरी ही तरह की जगह क्यों बन जाती है? वह कुत्ता ही है, जिसके लिए इंसान बिना बोले भी सब समझ जाता है, जिसका दुख इंसान को अपना लगता है और जिसकी आंखों का मासूम सा इशारा दिल को पिघला देता है. क्या यह सिर्फ भावनाओं का खेल है या इसके पीछे हजारों साल पुरानी कोई गहरी वैज्ञानिक कहानी छिपी है? आइए जानते हैं.

1/7
बीबीसी की एक रिपोर्ट बताती है कि कॉर्नेल यूनिवर्सिटी की स्टडी के अनुसार पिल्लों का 8 से 12 हफ्तों का समय उनके जीवन का सबसे संवेदनशील और सीखने वाला दौर होता है. इसी उम्र में वे अपनी मां पर सबसे ज्यादा निर्भर होते हैं और यही वह पल है जब इंसान उन्हें सबसे प्यारे रूप में देखता है.
बीबीसी की एक रिपोर्ट बताती है कि कॉर्नेल यूनिवर्सिटी की स्टडी के अनुसार पिल्लों का 8 से 12 हफ्तों का समय उनके जीवन का सबसे संवेदनशील और सीखने वाला दौर होता है. इसी उम्र में वे अपनी मां पर सबसे ज्यादा निर्भर होते हैं और यही वह पल है जब इंसान उन्हें सबसे प्यारे रूप में देखता है.
2/7
2018 में एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी ने यह साबित किया कि इसी वक्त पिल्ले क्यूटनेस के पीक पर होते हैं. प्रोफेसर लार्सन कहते हैं कि यह प्रकृति का तरीका है ताकि पिल्ले मानव सुरक्षा के दायरे में आ जाएं और जीवित रहने का मौका पा सकें.
2018 में एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी ने यह साबित किया कि इसी वक्त पिल्ले क्यूटनेस के पीक पर होते हैं. प्रोफेसर लार्सन कहते हैं कि यह प्रकृति का तरीका है ताकि पिल्ले मानव सुरक्षा के दायरे में आ जाएं और जीवित रहने का मौका पा सकें.
3/7
2019 की रिसर्च ने पहली बार बताया कि कुत्तों ने अपनी आंखों के आसपास खास मांसपेशियां विकसित कर ली हैं, जिनसे वे ऐसे भाव बनाते हैं कि इंसान तुरंत उनसे जुड़ जाते हैं. उठी हुई भौहें, बड़ी-बड़ी आंखें और हल्की सी उदासी इंसानों को गहरे भावनात्मक स्तर पर छूती है.
2019 की रिसर्च ने पहली बार बताया कि कुत्तों ने अपनी आंखों के आसपास खास मांसपेशियां विकसित कर ली हैं, जिनसे वे ऐसे भाव बनाते हैं कि इंसान तुरंत उनसे जुड़ जाते हैं. उठी हुई भौहें, बड़ी-बड़ी आंखें और हल्की सी उदासी इंसानों को गहरे भावनात्मक स्तर पर छूती है.
4/7
यही वजह है कि कुत्ता किसी से बस एक बार नजर मिलाए और दिल हारना तय है. एंथ्रोजूलॉजिस्ट ब्रैडशॉ यह भी कहते हैं कि अगर पिल्लों को शुरू में ही इंसानों से सुरक्षा महसूस हो जाए, तो उनका स्वभाव खुद ही उन्हें इंसान से बंध जाने की दिशा में धकेलता है.
यही वजह है कि कुत्ता किसी से बस एक बार नजर मिलाए और दिल हारना तय है. एंथ्रोजूलॉजिस्ट ब्रैडशॉ यह भी कहते हैं कि अगर पिल्लों को शुरू में ही इंसानों से सुरक्षा महसूस हो जाए, तो उनका स्वभाव खुद ही उन्हें इंसान से बंध जाने की दिशा में धकेलता है.
5/7
एमोरी यूनिवर्सिटी के न्यूरोसाइंटिस्ट ग्रेगोरी बर्न्स के प्रयोगों ने पहली बार यह वैज्ञानिक प्रमाण दिया कि कुत्ते वास्तव में इंसानों से प्यार करते हैं.
एमोरी यूनिवर्सिटी के न्यूरोसाइंटिस्ट ग्रेगोरी बर्न्स के प्रयोगों ने पहली बार यह वैज्ञानिक प्रमाण दिया कि कुत्ते वास्तव में इंसानों से प्यार करते हैं.
6/7
एमआरआई स्कैन के दौरान कुत्तों के दिमाग का वह हिस्सा सबसे ज्यादा सक्रिय पाया गया, जो खुशी और सकारात्मक उम्मीदों से जुड़ा होता है, और यह तब हुआ जब उन्हें अपने मालिक की खुशबू महसूस हुई.
एमआरआई स्कैन के दौरान कुत्तों के दिमाग का वह हिस्सा सबसे ज्यादा सक्रिय पाया गया, जो खुशी और सकारात्मक उम्मीदों से जुड़ा होता है, और यह तब हुआ जब उन्हें अपने मालिक की खुशबू महसूस हुई.
7/7
यानी विज्ञान ने साफ कर दिया कि यह रिश्ता एकतरफा नहीं, बल्कि दोनों तरफ से दिल से दिल का है.
यानी विज्ञान ने साफ कर दिया कि यह रिश्ता एकतरफा नहीं, बल्कि दोनों तरफ से दिल से दिल का है.
Published at : 05 Dec 2025 05:29 PM (IST)
जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

