रणवीर सिंह, संजय दत्त या अक्षय खन्ना, सबसे बड़ा 'धुरंधर' कौन? ये आंकड़ा देख के यकीन नहीं होगा

हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अब तक कई बड़े कलाकारों ने अपने परफॉर्मेंस से दर्शकों का दिल जीता है. इनमें अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, नरगिस दत्त, मधुबाला समेत नए जमाने के एक्टर्स सलमान खान, अक्षय कुमार, शाहरुख खान और कई कलाकारों का नाम है. लेकिन आज हम बात करेंगे 'धुरंधर' के स्टारकास्ट की. फिल्म में रणवीर सिंह, संजय दत्त और अक्षय खन्ना मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे. वैसे तो तीनों ही लंबे समय से इंडस्ट्री में एक्टिव हैं लेकिन तीनों में से सबसे बड़ा दिग्गज आखिर है कौन? आंकड़ों के मुताबिक यहां जानिए डिटेल्स.

बॉक्स ऑफिस पर किसने चलाया अपना सिक्का?

1. रणवीर सिंह

'धुरंधर' में रणवीर सिंह लीड रोल में नजर आ रहे हैं. इस फिल्म को लेकर अभिनेता लंबे समय से सुर्खियों में हैं. फिल्म को लेकर जबरदस्त क्रेज देखा जा सकता है. आज ही ये मूवी रिलीज हुई और आलम ऐसा है कि अभिनेता खुद अपनी फिल्म का रिएक्शन जानने थिएटर्स भी पहुंचे. लेकिन बीते कुछ सालों में रणवीर सिंह की एक भी फिल्म नहीं आई.

आखिरी बार उन्हें 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' में देखा गया जो 28 जुलाई 2023 को रिलीज हुई. फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस के साथ वर्ल्डवाइड भी जमकर कलेक्शन किया.जहां इंडियन बॉक्स ऑफिस में इसने 182.5 करोड़ कमाए तो वहीं वर्ल्डवाइड फिल्म ने 357.5 करोड़ का बिजनेस किया. लेकिन इसके बाद लगभग ढाई साल तक एक्टर की कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई.



2. संजय दत्त

संजय दत्त को उनके फैंस प्यार से संजू बाबा कहते हैं. उनका फिल्मी करियर कितना उथल-पुथल वाला रहा इस बात से तो सभी वाकिफ हैं. लेकिन फिर भी वो बॉलीवुड के दिग्गज कलाकारों की लिस्ट में शामिल हैं. इन दिनों एक्टर 'धुरंधर' को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं. लेकिन अगर उनके कुछ पिछले परफॉर्मेंसेस देखे जाए तो वो भी कुछ खास नहीं रहे. पिछले 12–13 सालों से उनकी काफी फिल्में फ्लॉप ही रहीं.

लेटेस्ट रिलीज 'बागी 4' की बात करें तो तो वो भी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई. सैक्निल्क के अनुसार फिल्म ने अपने खाते में 62.2 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया.



3. अक्षय खन्ना

अक्षय खन्ना का भी करियर कुछ खास नहीं रहा लेकिन उन्होंने जिस तरह से अपनी वापसी की है वो वाकई तारीफ के काबिल है. अक्षय खन्ना भी 'धुरंधर' का हिस्सा हैं और अपनी एक्टिंग से वो दर्शकों को इंप्रेस करने में लगे हुए हैं.

लंबे समय से इंडस्ट्री से दूर रहने के बाद उन्होंने ऐसा कमबैक किया कि बस हर कोई देखता रह गया. 2025 की शुरुआत में उन्होंने विक्की कौशल के साथ 'छावा' में स्क्रीन शेयर किया. औरंगजेब के किरदार में तो जैसे उन्होंने पूरे लाइमलाइट ही अपने नाम कर ली.



इस फिल्म के साथ साल की शुरुआत जबरदस्त रही और विक्की कौशल स्टारर ये मूवी इस साल की हाइएस्ट ग्रॉसिंग लिस्ट में शामिल है. सैक्निल्क के मुताबिक फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस में 601.54 करोड़ और वर्ल्डवाइड 807.91 करोड़ का कलेक्शन किया. अब 'धुरंधर' में अपने पावर पैक्ड परफॉर्मेंस से अक्षय कुमार अपने फैंस को ईयर एंडिंग भी धमाकेदार करवाने की कोशिश में जुटे है. ऐसे में अक्षय खन्ना को बॉक्स ऑफिस का बड़ा दिग्गज कहना गलत नहीं होगा.