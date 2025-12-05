राजस्थान के जयपुर में इन दिनों कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की शादी का जश्न खूब सुर्खियां बटोर रहा है. इंद्रेश उपाध्याय की शादी के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो जबर्दस्त वायरल हो रहा है, जिसमें मशहूर कवि कुमार विश्वास मीडिया से बात करते हुए नजर आते हैं. असली चर्चा उस पल की हो रही है जब उन्होंने मजाक-मजाक में बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अब इनका ही नंबर है. कुमार विश्वास के इशारे के बाद इंटरनेट पर बड़ा हंगामा मच गया और सोशल मीडिया पर लोग धीरेंद्र शास्त्री की शादी की अटकलें लगाने लग गए.

कुमार विश्वास ने दिया धीरेंद्र शास्त्री की शादी का इशारा?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक अकाउंट से शेयर किए गए वीडियो में दिखाई देता है कि कुमार विश्वास और धीरेंद्र शास्त्री वृंदावन के कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय के शादी समारोह में शामिल होने जयपुर पहुंचे. समारोह में कुमार विश्वास मीडिया से बात करते करते हुए इंद्रेश उपाध्याय को शादी की बधाइयां देते हैं. वह कहते हैं कि हम सभी लोग बहुत प्रसन्न हैं कि गोविंद जी की भूमि में ब्रज के एक लाला का ब्याह हो रहा है. हालांकि चर्चा इस बात की नहीं बल्कि इसकी हो रही है कि इंद्रेश उपाध्याय को बधाई देने के साथ ही कुमार विश्वास धीरेंद्र शास्त्री की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि अब इनका ही नंबर है.

कुमार विश्वास की यह छोटी सी क्लिप कुछ ही घंटे में सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गई. इसके बाद सोशल मीडिया यूजर धीरेंद्र शास्त्री की शादी की अटकलें लगाने लगे. वहीं सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होने के बाद अब तक कई व्यूज और लाइक्स आ चुके हैं.

कुमार विश्वास के इशारे पर यूजर्स के आए मजेदार कमेंट्स

कुमार विश्वास की यह छोटी सी क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों ने तरह-तरह के रिएक्शन देना शुरू कर दिए. कुछ लोगों ने शादी को लेकर कुमार विश्वास का धीरेंद्र शास्त्री की ओर इशारा करने वाले वीडियो को मजेदार बताया तो कुछ इसे मौके की भावना के अनुसार हल्की-फुल्की नोकझोंक कहा. इस वीडियो को देखकर एक यूजर कमेंट करता है कि कुमार विश्वास का मजाक हमेशा ही तगड़ा होता है. वहीं एक यूजर कमेंट करता है कि लगता है अब अगला नंबर धीरेंद्र शास्त्री का ही है. इसके अलावा एक यूजर कमेंट करता है कि कुमार विश्वास ने तो इशारा कर दिया अब धीरेंद्र शास्त्री को भी शादी कर लेनी चाहिए.

