हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीअब हेल्थ और नेशनल सिक्योरिटी का सेस लगाएगी मोदी सरकार, इन चीजों पर नहीं पड़ेगा कोई असर

अब हेल्थ और नेशनल सिक्योरिटी का सेस लगाएगी मोदी सरकार, इन चीजों पर नहीं पड़ेगा कोई असर

Health And National Security Cess: हेल्थ और नेशनल सिक्योरिटी सेस लागू होने जा रहा है. लेकिन रोज की जरूरी चीजों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा. जान लें कहां बचेंगे पैसे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 05 Dec 2025 03:40 PM (IST)
Preferred Sources

Health And National Security Cess: सरकार देश की हेल्थ और सिक्योरिटी जरूरतों को फंड करने के लिए एक नया सेस लागू करने की तैयारी में है. जिसे हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल 2025 के तहत लाया जा रहा है. लेकिन यहां राहत की बात यह है कि वित्त मंत्री ने साफ कहा है कि यह सेस उन रोजमर्रा की जरूरी चीजों पर नहीं लगेगा जिन पर आम लोगों का बजट टिका होता है. इसका मतलब है कि आपकी डेली लाइफ की बेसिक खरीदारी पर कोई एक्सट्रा बोझ नहीं पड़ेगा. 

सरकार ने आम लोगों को राहत देने वाला बड़ा फैसला किया है. जिससे रोजमर्रा की खरीदारी महंगी होने से बच जाएगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में साफ कहा कि यह सेस सिर्फ उन उत्पादों या मशीनों पर लगेगा जो गुटखा, पान मसाला जैसे हानिकारक प्रोडक्ट बनाते हैं.  जान लें कौनसी चीजों पर इसका असर नहीं पड़ेगा.

किन चीजों पर नहीं लगेगा नया सेस?

हेल्थ और नेशनल सिक्योरिटी सेस सरकार का नया फंडिंग मॉडल कहा जा सकता है. जिससे देश की हेल्थ सर्विसेज और सिक्योरिटी से जुड़े खर्च पूरे किए जाएंगे. लेकिन अच्छी बात यह है कि यह सेस किसी भी जरूरत की चीज पर नहीं लगेगा. चावल, दाल, आटा, नमक, दूध, सब्जियां, फल, दवाइयां, साबुन, तेल, टूथपेस्ट जैसी रोजमर्रा की हर बेसिक चीज पहले की तरह ही अपनी कीमत पर उपलब्ध रहेगी.

यह भी पढ़ें: क्या आपके खाते में नहीं आई महतारी वंदन योजना की किस्त, मिनटों में ऐसे चेक कर सकते हैं स्टेटस

अगर यह सेस इन सामानों पर लगता तो इनकी कीमतें बढ़ना तय था. इसलिए सरकार ने इन्हें पूरी तरह बाहर रखा है. इससे आम घरों के बजट पर कोई एक्सट्रा बोझ नहीं आएग.  यह फैसला खास तौर पर उन परिवारों के लिए राहत जैसा है जो जिनके पास सिर्फ जरूरू चीजों को खरीदने तक के ही पैसे होते हैं.

किन प्रोडक्ट पर लगेगा सेस?

नया सेस सीधे उन मशीनों और प्रोसेस पर लगेगा जिनसे गुटखा और पान मसाला तैयार होता है. इन पर पहले ही भारी टैक्स है. और सरकार चाहती है कि यह दबाव बना रहे. जिससे इनकी खपत धीरे-धीरे और घटे. सरकार का कहना है कि नये सेस से लोगों को गुटखा, पान मसाले और सिगरेट जैसी चीजों से दूर रखने में मदद मिलेगी.

यह भी पढ़ें: 1 दिसंबर से नहीं आ रही पेंशन तो क्या करें, कैसे दोबारा मिलने लगेगा पैसा?

जो कि लोगों की सेहत के लिए नुकसान दायक होते हैं. तो वहीं इसके जरिए आने वाला पैसा सरकार हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और नेशनल सिक्योरिटी जैसी चीजों पर खर्च करेगी. आपको बता दें यह नया सेस पुराने जीएसटी कंपनसेशन सेस की जगह आएगा जिसकी टाइमलाइन मार्च 2026 तक ही थी. 

यह भी पढ़ें: आधार-UAN लिंकिंग की डेडलाइन खत्म, चूक गए तो अब नहीं कर पाएंगे ये काम

Published at : 05 Dec 2025 03:40 PM (IST)
Tags :
National Security Utility News Cess Health
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
IndiGo Flight Cancel: संकट में फंसी इंडिगो को DGCA ने दी बड़ी छूट, नाइट-ड्यूटी नियम में ढील, शर्तें लागू
संकट में फंसी इंडिगो को DGCA ने दी बड़ी छूट, नाइट-ड्यूटी नियम में ढील, शर्तें लागू
बिहार
10वीं बार CM बनने पर नीतीश कुमार को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन की बधाई, जानिए क्या कहा
10वीं बार CM बनने पर नीतीश कुमार को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन की बधाई, जानिए क्या कहा
विश्व
Putin India Visit: पुतिन के भारत दौरे से चिढ़े पाकिस्तानी एक्सपर्ट, बोले- हमारे यहां भी आते हैं किंग और ट्रंप हमें...
Putin India Visit: पुतिन के भारत दौरे से चिढ़े पाकिस्तानी एक्सपर्ट, बोले- हमारे यहां भी आते हैं किंग और ट्रंप हमें...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP AQI: नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
Advertisement

वीडियोज

New Labour Code 2024: Take-Home Salary क्यों कम होगी ? Full Salary Breakdown Explained | Paisa Live
IPO Alert: Western Overseas Study Abroad Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
GST का बड़ा खतरा: Property खरीदने में एक छोटी गलती और आपकी Property हो सकती है Attach| Paisa Live
India-Russia Mega Defense Deal! India को मिलेगी Russia की Nuclear-Powered Submarine
'ना झुकेगा भारत, ना टूटेगा रूस', पुतिन के भारत दौरे की China में गूंज, जानें क्या कहा?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
IndiGo Flight Cancel: संकट में फंसी इंडिगो को DGCA ने दी बड़ी छूट, नाइट-ड्यूटी नियम में ढील, शर्तें लागू
संकट में फंसी इंडिगो को DGCA ने दी बड़ी छूट, नाइट-ड्यूटी नियम में ढील, शर्तें लागू
बिहार
10वीं बार CM बनने पर नीतीश कुमार को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन की बधाई, जानिए क्या कहा
10वीं बार CM बनने पर नीतीश कुमार को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन की बधाई, जानिए क्या कहा
विश्व
Putin India Visit: पुतिन के भारत दौरे से चिढ़े पाकिस्तानी एक्सपर्ट, बोले- हमारे यहां भी आते हैं किंग और ट्रंप हमें...
Putin India Visit: पुतिन के भारत दौरे से चिढ़े पाकिस्तानी एक्सपर्ट, बोले- हमारे यहां भी आते हैं किंग और ट्रंप हमें...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP AQI: नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
साउथ सिनेमा
Year Ender 2025: साल 2025 में साउथ की फिल्मों ने चटाई बॉलीवुड को धूल, हिंदी की दो फिल्में ही बचा पाईं लाज
साल 2025 में साउथ की फिल्मों ने चटाई बॉलीवुड को धूल, हिंदी की दो फिल्में ही बचा पाईं लाज
क्रिकेट
IND vs SA: भारतीय खिलाड़ियों को खुद उठाना पड़ा सामान, एयरपोर्ट मैनेजमेंट का उड़ रहा मजाक; देखें वायरल वीडियो
भारतीय खिलाड़ियों को खुद उठाना पड़ा सामान, एयरपोर्ट मैनेजमेंट का उड़ रहा मजाक; देखें वायरल वीडियो
यूटिलिटी
क्या आपके खाते में नहीं आई महतारी वंदन योजना की किस्त, मिनटों में ऐसे चेक कर सकते हैं स्टेटस
क्या आपके खाते में नहीं आई महतारी वंदन योजना की किस्त, मिनटों में ऐसे चेक कर सकते हैं स्टेटस
ट्रेंडिंग
Indigo Flight: इंडिगो की फ्लाइट ने बिना दूल्हा-दुल्हन कराया रिसेप्शन, भुवनेश्वर से ऑनलाइन शामिल हुआ न्यूली वेड कपल
इंडिगो की फ्लाइट ने बिना दूल्हा-दुल्हन कराया रिसेप्शन, भुवनेश्वर से ऑनलाइन शामिल हुआ न्यूली वेड कपल
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Paisa LIVE
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Paisa LIVE
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
ENT LIVE
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Embed widget