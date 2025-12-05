बच्चों को माता-पिता से एक ABO जीन मिलता है. यह मिलकर तय करते हैं कि ब्लड ग्रुप A, B, AB या O होगा. O रिसेसिव होता है इसलिए इस ब्लड ग्रुप को बनाने के लिए दो O जीन की जरूरत होती है जबकि A और B डोमिनेंट होते हैं.