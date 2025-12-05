एक्सप्लोरर
Blood Groups: इंसानों में कैसे तय होता है ब्लड ग्रुप, कब होते हैं पॉजिटिव-निगेटिव?
Blood Groups: माता-पिता से मिले कुछ जीन तय करते हैं कि इंसान का ब्लड ग्रुप क्या होगा. आइए जानते इस पूरी प्रक्रिया को और साथ ही यह भी कि यह पॉजिटिव या नेगेटिव क्यों होता है.
Blood Groups: हर इंसान के खून में एक अनोखा बायोलॉजिकल सिग्नेचर होता है जिसे ब्लड ग्रुप कहते हैं. यह पहचान लाइफस्टाइल या फिर डाइट से नहीं बनती बल्कि जन्म से पहले ही हमारे डीएनए में होती है. जिस पल बच्चा गर्भ में आता है माता-पिता दोनों से मिले कुछ जीन तय करते हैं कि उसका ब्लड ग्रुप A, B, AB या O होगा और यह पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव. आइए जानते हैं कि इंसान के शरीर में ब्लड ग्रुप कैसे तय होता है और यह पॉजिटिव या नेगेटिव क्यों होता है.
05 Dec 2025
