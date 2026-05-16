यूरो को दुनिया की सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली मुद्राओं में से एक माना जाता है. अमेरिका डॉलर के बाद इसे विश्व स्तर पर दूसरी सबसे बड़ी आरक्षित मुद्रा माना जाता है. इसका इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और बैंकिंग प्रणालियों में किया जाता है. वर्तमान में एक यूरो का मूल्य लगभग ₹111 से ₹112 है.