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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजNetherlands Currency: नीदरलैंड में कितने हो जाते हैं भारत के 500 रुपये, जानें यहां की करेंसी की वैल्यू?

Netherlands Currency: नीदरलैंड में कितने हो जाते हैं भारत के 500 रुपये, जानें यहां की करेंसी की वैल्यू?

Netherlands Currency: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त नीदरलैंड में हैं. इसी बीच आइए जानते हैं कि भारत के ₹500 नीदरलैंड में कितने हो जाएंगे.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 16 May 2026 04:22 PM (IST)
Netherlands Currency: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त नीदरलैंड में हैं. इसी बीच आइए जानते हैं कि भारत के ₹500 नीदरलैंड में कितने हो जाएंगे.

Netherlands Currency: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी पांच देशों की कूटनीतिक यात्रा पर हैं और संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के बाद अब नीदरलैंड पहुंच गए हैं. हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वहां का माहौल इतना उत्साहपूर्ण है कि एक पल के लिए ऐसा लगा मानों वे भारत में ही कोई त्योहार मना रहे हों. इसी बीच लोगों के मन में नीदरलैंड की मुद्रा को लेकर भी उत्सुकता जागी है. आइए जानते हैं कि वहां भारतीय मुद्रा का कितना मूल्य होगा और वहां की मुद्रा में ₹500 की कितनी कीमत होगी.

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नीदरलैंड में मौजूद एक्सचेंज रेट के मुताबिक ₹500 लगभग 4.49 यूरो के बराबर होते हैं. क्योंकि नीदरलैंड यूरोपीय संघ के यूरोजोन का हिस्सा है इस वजह से यह देश एक अलग राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली रखने के बजाय अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में यूरो का इस्तेमाल करता है.
नीदरलैंड में मौजूद एक्सचेंज रेट के मुताबिक ₹500 लगभग 4.49 यूरो के बराबर होते हैं. क्योंकि नीदरलैंड यूरोपीय संघ के यूरोजोन का हिस्सा है इस वजह से यह देश एक अलग राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली रखने के बजाय अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में यूरो का इस्तेमाल करता है.
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यूरो को दुनिया की सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली मुद्राओं में से एक माना जाता है. अमेरिका डॉलर के बाद इसे विश्व स्तर पर दूसरी सबसे बड़ी आरक्षित मुद्रा माना जाता है. इसका इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और बैंकिंग प्रणालियों में किया जाता है. वर्तमान में एक यूरो का मूल्य लगभग ₹111 से ₹112 है.
यूरो को दुनिया की सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली मुद्राओं में से एक माना जाता है. अमेरिका डॉलर के बाद इसे विश्व स्तर पर दूसरी सबसे बड़ी आरक्षित मुद्रा माना जाता है. इसका इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और बैंकिंग प्रणालियों में किया जाता है. वर्तमान में एक यूरो का मूल्य लगभग ₹111 से ₹112 है.
Published at : 16 May 2026 04:22 PM (IST)
Tags :
Netherlands Currency Euro Value Indian Rupee To Euro

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