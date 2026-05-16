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Netherlands Currency: नीदरलैंड में कितने हो जाते हैं भारत के 500 रुपये, जानें यहां की करेंसी की वैल्यू?
Netherlands Currency: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त नीदरलैंड में हैं. इसी बीच आइए जानते हैं कि भारत के ₹500 नीदरलैंड में कितने हो जाएंगे.
Netherlands Currency: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी पांच देशों की कूटनीतिक यात्रा पर हैं और संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के बाद अब नीदरलैंड पहुंच गए हैं. हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वहां का माहौल इतना उत्साहपूर्ण है कि एक पल के लिए ऐसा लगा मानों वे भारत में ही कोई त्योहार मना रहे हों. इसी बीच लोगों के मन में नीदरलैंड की मुद्रा को लेकर भी उत्सुकता जागी है. आइए जानते हैं कि वहां भारतीय मुद्रा का कितना मूल्य होगा और वहां की मुद्रा में ₹500 की कितनी कीमत होगी.
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Published at : 16 May 2026 04:22 PM (IST)
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