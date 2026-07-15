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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजBalochistan History: कभी बलूचिस्तान पर राज करते थे हिंदू, जानें यहां कैसे कायम हुआ मुस्लिम शासन?

Balochistan History: कभी बलूचिस्तान पर राज करते थे हिंदू, जानें यहां कैसे कायम हुआ मुस्लिम शासन?

Balochistan History: बलूचिस्तान ने खुद को एक आजाद देश घोषित कर दिया है. आइए जानते हैं कि यहां मुस्लिम समुदाय का राज कैसे हुआ था.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 15 Jul 2026 07:01 AM (IST)
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Balochistan History: सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि बलूचिस्तान ने खुद को आजाद देश घोषित कर दिया है. इसी बीच लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि जब बलूचिस्तान पर कभी हिंदू राज करते थे तो वहां मुस्लिम शासन कैसे कायम हुआ. अरबों की जीत और बाद में इस्लामी राजवंशों के आने से पहले यहां हिंदू और बौद्ध राज्य हुआ करते थे. आइए जानते हैं क्या था इसका इतिहास.

बलूचिस्तान की प्राचीन हिंदू विरासत 

बलूचिस्तान का पुरातत्व इतिहास दक्षिण एशिया के सबसे पुराने इतिहास में से एक है. आज के बलूचिस्तान में मौजूद मेहरगढ़ की प्राचीन बस्ती दुनिया के सबसे शुरुआती खेती करने वाले समुदायों में से एक है. यह उन शुरुआती धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं के सबूत देता है जो इस्लाम के आने से हजारों साल पहले मौजूद थी. 

पहली और तीसरी सदी ईसवी के बीच इस इलाके के कुछ हिस्सों पर पारत राजाओं का राज था. इस दौर के सिक्कों पर स्वास्तिक जैसे निशान और ब्राह्मी लिपि में लिखे कुछ शब्द मिलते हैं. यह हिंदू संस्कृति के प्रभाव को दिखाता है. 

इस्लाम के आने से काफी पहले बलूचिस्तान के अलग-अलग इलाकों पर राय और सेवा राजवंशों का भी शासन था. रिकॉर्ड्स के मुताबिक आज का सिब्बी इलाका सेवा शासकों से जुड़ा हुआ है. सातवीं सदी में सिंध के ब्राह्मण शासक अरोर के राजा चच ने  बलूचिस्तान के कुछ हिस्सों पर राज किया था.

मुस्लिम शासन की शुरुआत 

बलूचिस्तान में मुस्लिम प्रभाव की शुरुआत शुरुआती अरब विस्तार के दौरान हुई थी. लगभग 654 ईस्वी में खलीफा राशिदुन के शासनकाल में सिस्ताश के गवर्नर अब्दुल रहमान इब्न समराह के नेतृत्व में एक सेना बलूचिस्तान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ी  और क्वेटा और बोलान के आसपास के इलाकों सहित कई बड़ी बस्तियों पर कब्जा कर लिया. बाद में उमय्यद खलीफा मुआविया प्रथम के तहत मुस्लिम सेनाओं ने लंबे सैन्य अभियान के बाद रणनीतिक रूप से मकरान इलाके पर अपना कंट्रोल मजबूत किया.

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मोहम्मद बिन कासिम का अभियान 

711 ईस्वी में एक बड़ा मोड़ आया जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को हराया. इसके बाद अरब शासन का विस्तार सिंध और आसपास के इलाकों में हुआ. इसमें आज के बलूचिस्तान के कुछ हिस्से भी शामिल थे. बाद में यह इलाका बड़े इस्लामी खिलाफत का हिस्सा बन गया. 

धीरे-धीरे हुआ बदलाव 

बलूचिस्तान में इस्लाम का प्रसार एकदम से नहीं हुआ. यह कई सदियों में राजनीतिक शासन, व्यापार, प्रवास, धर्म प्रचार और सामाजिक मेल-जोल के जरिए धीरे-धीरे हुआ. बाद के इस्लामी राजवंश जैसे गजनवी, गोरी और बाद में कलात के खान जैसे क्षेत्रीय बलूच शासकों ने इस इलाके में मुस्लिम राजनीतिक सत्ता को मजबूत किया.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 15 Jul 2026 07:00 AM (IST)
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