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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजIndia Exports: किस चीज के एक्सपोर्ट से सबसे ज्यादा कमाई करता है भारत, जानें किन देशों को किया जाता है निर्यात?

India Exports: किस चीज के एक्सपोर्ट से सबसे ज्यादा कमाई करता है भारत, जानें किन देशों को किया जाता है निर्यात?

India Exports: भारत कई उत्पादों का एक्सपोर्ट करता है. आइए जानते हैं कि भारत को किन चीजों का एक्सपोर्ट करने पर सबसे ज्यादा कमाई होती है.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 15 Jul 2026 08:29 AM (IST)
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  • अमेरिका, यूएई, नीदरलैंड भारत के मुख्य निर्यात बाज़ार हैं।

India Exports: भारत को रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात से सबसे ज्यादा कमाई होती है. यह देश के सामान निर्यात की सबसे बड़ी कैटेगरी है. इसी के साथ आईटी सर्विसेज भारत के सर्विस एक्सपोर्ट में सबसे आगे है. साथ ही विदेशी मुद्रा की कमाई में बड़ा योगदान देती है. केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार बना हुआ है. आइए जानते हैं कि कौन से उत्पादन भारत के लिए सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कमाई करते हैं 

रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पाद 

रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पाद भारत का सबसे बड़ा सामान्य एक्सपोर्ट है. हालांकि भारत बड़ी मात्रा में कच्चा तेल इंपोर्ट करता है लेकिन इसके पास दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफायनिंग क्षमताओं में से एक है. कच्चे तेल को डीजल, पेट्रोल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल और दूसरे ईंधन में बदलकर भारत इन्हें एशिया, यूरोप, अफ्रीका और मध्य पूर्व के बाजारों में एक्सपोर्ट करता है.

दूसरे प्रमुख निर्यात उत्पाद 

पेट्रोलियम उत्पादों के अलावा भारत कई दूसरी निर्यात श्रेणियों में वैश्विक स्तर पर आगे है. देश बड़ी मात्रा में कटे और पॉलिश किए गए हीरे, सोने के आभूषण और दूसरे कीमती पत्थर निर्यात करता है. इससे रत्न और आभूषण विदेशी मुद्रा कमाने वाले सबसे बड़े क्षेत्र में से एक बन चुके हैं.

भारत का फार्मास्यूटिकल उद्योग एक और बड़ा योगदानकर्ता है. यह दुनिया भर के देशों को सस्ती जेनेरिक दवाएं और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रीडिएंट्स सप्लाई करता है. इसी के साथ इंजीनियरिंग सामान जिसमें यात्री वाहन, मोटरसाइकिल, ऑटोमोबाइल पार्ट्स औद्योगिक मशीनरी और भारी उपकरण शामिल हैं निर्यात में बड़ी हिस्सेदारी रखते हैं. इन सबके अलावा बासमती चावल, मसाले, चाय और कॉफी जैसे कृषि उत्पादों की वैश्विक मांग लगातार बनी हुई है.

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भारत से सबसे ज्यादा इंपोर्ट करने वाले देश 

अमेरिका भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट बाजार है. यह आईटी सर्विस, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, हीरे और इंजीनियरिंग उत्पाद इंपोर्ट करता है. संयुक्त अरब अमीरात भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार है. यह रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पाद, आभूषण और बासमती चावल जैसी कृषि वस्तुएं खरीदता है. 

नीदरलैंड्स भारत के लिए यूरोप में व्यापार का एक बड़ा जरिया है. यह एवियशन फ्यूल, बायोडीजल और केमिकल प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है. साथ ही उन्हें पूरे यूरोप में डिस्ट्रीब्यूशन भी करता है. 

चीन भारत से आयरन ओर, ऑर्गेनिक केमिकल्स, समुद्री उत्पाद और कॉटन यार्न इंपोर्ट करता है. इससे कई सेक्टर में कंपटीशन होने के बावजूद वह एक जरूरी ट्रेडिंग पार्टनर बना हुआ है. यूनाइटेड किंगडम भारतीय फार्मास्यूटिकल, रेडी-मेड गारमेंट्स, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स ओर सॉफ्टवेयर सर्विसेज के लिए एक बड़ा डेस्टिनेशन है.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 15 Jul 2026 08:27 AM (IST)
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India Exports Largest Export Of India Refined Petroleum Products
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