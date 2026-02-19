साइंटिस्ट जायंट इंपैक्ट हाइपोथेसिस को काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं. इससे यह पता चलता है कि थिया नाम का एक मंगल ग्रह के आकार का ग्रह लगभग 4.5 अरब साल पहले शुरुआती पृथ्वी से टकराया था. यह कोई छोटी-मोटी टक्कर नहीं थी बल्कि एक ग्रह-स्केल टक्कर थी जिससे काफी ज्यादा एनर्जी निकली. इससे पृथ्वी की सतह का एक बड़ा हिस्सा पिघल गया और काफी सारी चट्टानें स्पेस में चली गई.