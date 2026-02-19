हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Moon Formation: इस ग्रह के टुकड़ों से बना था अपना चंद्रमा, जानें पृथ्वी ने कैसे इसे निगल लिया?

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 19 Feb 2026 07:33 PM (IST)
Moon Formation: चांद ने सदियों से इंसानों को हैरान किया है. ग्रहों के बनने की जानी-मानी थ्योरी के मुताबिक चांद का जन्म थिया नाम के एक पुराने मंगल ग्रह के आकार के बचे हुए हिस्से से हुआ था. आइए जानते हैं क्या है यह पूरी थ्योरी.

साइंटिस्ट जायंट इंपैक्ट हाइपोथेसिस को काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं. इससे यह पता चलता है कि थिया नाम का एक मंगल ग्रह के आकार का ग्रह लगभग 4.5 अरब साल पहले शुरुआती पृथ्वी से टकराया था. यह कोई छोटी-मोटी टक्कर नहीं थी बल्कि एक ग्रह-स्केल टक्कर थी जिससे काफी ज्यादा एनर्जी निकली. इससे पृथ्वी की सतह का एक बड़ा हिस्सा पिघल गया और काफी सारी चट्टानें स्पेस में चली गई.
साइंटिस्ट जायंट इंपैक्ट हाइपोथेसिस को काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं. इससे यह पता चलता है कि थिया नाम का एक मंगल ग्रह के आकार का ग्रह लगभग 4.5 अरब साल पहले शुरुआती पृथ्वी से टकराया था. यह कोई छोटी-मोटी टक्कर नहीं थी बल्कि एक ग्रह-स्केल टक्कर थी जिससे काफी ज्यादा एनर्जी निकली. इससे पृथ्वी की सतह का एक बड़ा हिस्सा पिघल गया और काफी सारी चट्टानें स्पेस में चली गई.
टकराव के बाद थिया ग्रह पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था. ऐसा माना जाता है कि इसका घना लोहे का कोर पिघली हुई पृथ्वी में धंस गया और पृथ्वी के अपने कोर के साथ मिल गया. इस कोर मर्जर ने शायद पृथ्वी के अंदरूनी स्ट्रक्चर में योगदान दिया और शायद हमारे ग्रह के मैग्नेटिक फील्ड की ताकत पर असर डाला हो.
टकराव के बाद थिया ग्रह पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था. ऐसा माना जाता है कि इसका घना लोहे का कोर पिघली हुई पृथ्वी में धंस गया और पृथ्वी के अपने कोर के साथ मिल गया. इस कोर मर्जर ने शायद पृथ्वी के अंदरूनी स्ट्रक्चर में योगदान दिया और शायद हमारे ग्रह के मैग्नेटिक फील्ड की ताकत पर असर डाला हो.
