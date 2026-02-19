एक्सप्लोरर
Moon Formation: इस ग्रह के टुकड़ों से बना था अपना चंद्रमा, जानें पृथ्वी ने कैसे इसे निगल लिया?
Moon Formation: ऐसा कहा जाता है कि चांद किसी दूसरे ग्रह के टुकड़ों से बना है. आइए जानते हैं क्या है यह पूरी थ्योरी और चांद का निर्माण कैसे हुआ था.
Moon Formation: चांद ने सदियों से इंसानों को हैरान किया है. ग्रहों के बनने की जानी-मानी थ्योरी के मुताबिक चांद का जन्म थिया नाम के एक पुराने मंगल ग्रह के आकार के बचे हुए हिस्से से हुआ था. आइए जानते हैं क्या है यह पूरी थ्योरी.
Published at : 19 Feb 2026 07:33 PM (IST)
