Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom हाल ही में फिल्म, खेल, संगीत के कई जाने-माने चेहरों को सम्मानित किया गया.

देश में हर साल कई लोग अपने काम और प्रतिभा से ऐसी पहचान बनाते हैं जो समाज के लिए प्रेरणा बन जाती है.ऐसे लोगों को सम्मानित करने के लिए भारत सरकार पद्म पुरस्कार देती है.इनमें पद्म श्री को देश का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान माना जाता है. हाल ही में आयोजित पद्म पुरस्कार समारोह में फिल्म, खेल, संगीत और समाज सेवा से जुड़े कई बड़े नामों को यह सम्मान दिया गया.

क्या है पद्म श्री पुरस्कार?

पद्म श्री भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान है. इसकी शुरुआत साल 1954 में हुई थी.यह सम्मान उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने कला, साहित्य, शिक्षा, विज्ञान, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा या अन्य क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दिया हो.

भारत में नागरिक सम्मान की श्रेणी इस प्रकार मानी जाती है.

भारत रत्न

पद्म विभूषण

पद्म भूषण

पद्म श्री

क्यों दिया जाता है यह सम्मान?

पद्म श्री पुरस्कार का उद्देश्य उन लोगों को पहचान देना है जिन्होंने अपने काम से समाज और देश को नई दिशा दी हो. कई बार ऐसे लोग भी इस सम्मान तक पहुंचते हैं जो बिना किसी बड़े प्रचार के सालों से अपने क्षेत्र में शानदार काम कर रहे होते हैं.यह सम्मान उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने समाज के लिए प्रेरणादायक काम किया हो,साथ ही अपने क्षेत्र में नई उपलब्धियां हासिल की हों और लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया हो.

पद्म श्री के लिए कोई परीक्षा या सीधी भर्ती प्रक्रिया नहीं होती. व्यक्ति के काम और योगदान के आधार पर उसका चयन किया जाता है.सबसे खास बात यह है कि कोई भी भारतीय नागरिक इस सम्मान के लिए नामित किया जा सकता है.

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पद्म श्री पाने के लिए क्या योग्यता चाहिए?

किसी क्षेत्र में लंबे समय तक उत्कृष्ट काम करना.

समाज या देश के लिए विशेष योगदान.

लोगों के बीच सम्मानजनक पहचान.

अपने काम से दूसरों को प्रेरित करना.

राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाना.





कैसे होता है चयन?

पद्म पुरस्कारों के लिए आम लोग भी किसी व्यक्ति का नाम भेज सकते हैं. इसके बाद गृह मंत्रालय की विशेष समिति सभी नामों की समीक्षा करती है.अंतिम मंजूरी राष्ट्रपति की ओर से दी जाती है. इसके बाद गणतंत्र दिवस के आसपास पुरस्कार विजेताओं के नाम घोषित किए जाते हैं.

हाल ही में किन लोगों को मिला सम्मान?

हाल ही में आयोजित पद्म पुरस्कार समारोह में कई चर्चित हस्तियों को सम्मानित किया गया. इनमें फिल्म, खेल और संगीत जगत के बड़े नाम शामिल रहे.

क्या मिलता है पद्म श्री विजेताओं को?

पद्म पुरस्कार पाने वाले लोगों को राष्ट्रपति द्वारा मेडल और सम्मान पत्र दिया जाता है.हालांकि इसके साथ कोई नकद इनाम नहीं दिया जाता, लेकिन देश में इसकी प्रतिष्ठा बेहद बड़ी मानी जाती है.

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