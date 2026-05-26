Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ग्लेशियर पिघलने से नदियां सूखेंगी, करोड़ों का जीवन संकट में.

हर साल रिकॉर्ड तोड़ती भीषण गर्मी और असंतुलित होता मौसम सिर्फ एक मौसमी बदलाव नहीं, बल्कि हमारे अस्तित्व पर मंडराता हुआ एक बड़ा खतरा है. औद्योगिक क्रांति के बाद से धरती का तापमान जिस तेजी से बढ़ा है, उसने प्रकृति के पूरे चक्र को बिगाड़ कर रख दिया है. पानी के स्रोतों का सूखना, ग्लेशियरों का पिघलना और मिट्टी की नमी का खत्म होना इस बात का साफ संकेत हैं कि पृथ्वी का प्राकृतिक रिचार्ज सिस्टम अब दम तोड़ रहा है. ऐसे में यह सवाल बेहद गंभीर हो जाता है कि आखिर इंसानी गलतियों के कारण हमारी धरती कब तक जीवन का बोझ उठा पाएगी.

ग्रीनहाउस गैसें और पृथ्वी का बढ़ता तापमान

औद्योगिक गतिविधियों और जीवाश्म ईंधन के अंधाधुंध इस्तेमाल से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीनहाउस गैसों की मात्रा खतरनाक स्तर तक पहुंच गई है. संयुक्त राष्ट्र की जलवायु रिपोर्टों के मुताबिक, औद्योगिक काल की तुलना में धरती का औसत तापमान पहले ही 1.1 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ चुका है. वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि यदि वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी का यह आंकड़ा 1.5 या 2 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया, तो पृथ्वी का पूरा इकोसिस्टम ढह जाएगा, जिससे जीवन को वापस पटरी पर लाना नामुमकिन हो जाएगा.

पानी का संकट और भूजल रिचार्ज सिस्टम का पूरी तरह ठप होना

गर्मी बढ़ने का सबसे पहला और सीधा प्रहार पृथ्वी के जल चक्र (वाटर साइकिल) पर हो रहा है. कंक्रीट के बढ़ते जंगलों और जंगलों की अंधाधुंध कटाई के कारण बारिश का पानी जमीन के भीतर नहीं जा पा रहा है, जिससे भूजल (ग्राउंडवाटर) का रिचार्ज पूरी तरह रुक गया है. नीति आयोग की रिपोर्टों के अनुसार, भारत सहित दुनिया के कई बड़े शहरों में ग्राउंडवाटर का स्तर शून्य के करीब पहुंच रहा है. यदि पानी का यह प्राकृतिक रिचार्ज सिस्टम पूरी तरह खत्म हो गया, तो अगले कुछ दशकों में ही पीने के पानी का भयंकर अकाल पड़ जाएगा.

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ग्लेशियरों का तेजी से पिघलना और नदियों का सूखता वजूद

धरती के बढ़ते तापमान का सबसे बड़ा और खतरनाक असर हमारे मीठे पानी के मुख्य स्रोतों यानी ग्लेशियरों पर देखने को मिल रहा है. हिमालय और ध्रुवीय क्षेत्रों के ग्लेशियर रिकॉर्ड रफ्तार से पिघल रहे हैं, जिससे शुरुआत में तो समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है और तटीय शहरों के डूबने का खतरा पैदा हो गया है. लेकिन इसका दूसरा और डरावना पहलू यह है कि एक बार जब ये ग्लेशियर पूरी तरह खत्म हो जाएंगे, तो गंगा, यमुना जैसी सदानीरा नदियों का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा, जिससे करोड़ों लोगों का जीवन संकट में आ जाएगा.

इंसानी अस्तित्व पर संकट और वैज्ञानिकों की अंतिम समय सीमा

विभिन्न अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक अध्ययनों और कंप्यूटर मॉडलों के अनुसार, यदि इंसानों ने कार्बन उत्सर्जन को तुरंत नियंत्रित नहीं किया, तो अगले 100 से 200 सालों के भीतर पृथ्वी के कई हिस्से इंसानी आबादी के रहने लायक नहीं बचेंगे. अत्यधिक हीटवेव के कारण इंसानी शरीर का तापमान झेलने की क्षमता जवाब दे जाएगी. हालांकि, पृथ्वी से जीवन पूरी तरह खत्म होने में लाखों साल लग सकते हैं, लेकिन इंसानी सभ्यता और बड़े जीवों का अस्तित्व महज कुछ सदियों में ही भीषण गर्मी, सूखे और भुखमरी के कारण पूरी तरह समाप्त हो सकता है.

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