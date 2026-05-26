हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडधर्मेंद्र के लिए 'पद्म विभूषण' सम्मान लेते हुए इमोशनल हुईं हेमा मालिनी, बोलीं- ऐसा लगा धरम जी ने मेरा हाथ पकड़ा है

धर्मेंद्र के लिए 'पद्म विभूषण' सम्मान लेते हुए इमोशनल हुईं हेमा मालिनी, बोलीं- ऐसा लगा धरम जी ने मेरा हाथ पकड़ा है

धर्मेंद्र को 25 मई को 'पद्म विभूषण' से सम्मानित किया गया. धर्मेंद्र की पत्नी हेमा मालिनी ने ये सम्मान स्वीकार किया. अब उन्होंने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट शेयर की है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 26 May 2026 03:49 PM (IST)
Preferred Sources

दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं हैं. उनका 24 नवंबर 2025 में निधन हो गया था. धर्मेंद्र के मरणोपरांत उन्हें 'पद्म विभूषण' से सम्मानित किया गया. एक्ट्रेस और उनकी पत्नी हेमा मालिनी ने ये अवॉर्ड लिया. अब हेमा मालिनी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया और बताया कि वो कितना खुश हैं और कितना गर्व महसूस कर रही हैं.

हेमा मालिनी हुईं इमोशनल

हेमा मालिनी ने पोस्ट कर लिखा, 'बेहद खुशी का पल था. एक पल जब मैंने अपने पति धरम जी की प्रेजेंस महसूस की, ऐसा लगा उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है और मुझे उस मंच की ओर ले जा रहे हैं जहां पद्म विभूषण सम्मान उनका इंतजार कर रहा है. कल पद्म अवॉर्ड फंक्शन हुआ, हमारी राष्ट्रपति ने खुद सभी को पद्म अवॉर्ड दिए. मैं वहां धरम जी की तरफ से थी और मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dream Girl Hema Malini (@dreamgirlhemamalini)

ये भी पढ़ें- कांतारा विवाद: रणवीर सिंह ने किए चामुंडेश्वरी मंदिर के दर्शन, बोले- मैं दिल से माफी मांगता हूं

आगे हेमा मालिनी ने लिखा,'उनके साथ बिताए सालों की यादें, पहले एक को-एक्टर के तौर पर, हमने साथ में कई हिट फिल्में दी. बाद में लाइफ पार्टनर के तौर पर. वो बहुत लविंग, केयरिंग पति थे और बहुत अच्छे पिता और दादा-नाना थे. बहुत कीमती दोस्त, सच्चे फिलॉसफर और विश्वसनीय गाइड थे. धरम जी में बहुत सारी खूबियां थीं. वो बहुत दयालु, अच्छे इंसान और जो भी उन्हें जानते हैं उन्हें बहुत प्यार करते हैं. मैंने अपने पूरे परिवार और करोड़ों फैंस की तरफ से अवॉर्ड स्वीकार किया. मैं भगवान का शुक्रियाअदा करती हूं कि उन्होंने मुझे इतने अच्छे पार्टनर दिए, इतनी अच्छी यादें दी जिन्हें में मरते दम तक सहेज कर रखूंगी. मैं बहुत खुश हूं.' 

ये भी पढ़ें- पत्नी पूजा के साथ एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए सनी देओल, सिंपल लुक में नजर आईं 'तारा सिंह' की रियल लाइफ 'सकीना', Video वायरल

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ESHA DHARMENDRA DEOL (@imeshadeol)

ईशा देओल ने भी किया पोस्ट

धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की बेटी ईशा देओल ने भी पोस्ट किया. उन्होंने लिखा, 'गर्व का पल. इमोशन का पल. हम सभी कितना दिल से चाहते थे कि काश वो आज हमारे साथ होते और व्हाइट शर्ट- ब्लू सूट में तैयार होते और हमेशा की तरह हैंडसम लगते. पद्म अवॉर्ड लेने जाते हुए यंग लड़के की तरह एक्साइटेड होते. कल मेरी मां ने हमारी फैमिली की तरफ से अवॉर्ड लिया और हम सब में सबसे छोटी अहाना ने पापा के 6 बच्चों की तरफ से रिप्रेजेंट किया, इमोशनल हुईं, तालियां बजाई अपने पापा के सम्मान में. वो शख्स जिसे हम सभी प्यार करते हैं, जिन्हें हम याद करते हैं, जिन्हें हम गर्व से पापा कहते हैं. हमेशा हमारे दिल में रहेंगे.'

Published at : 26 May 2026 03:49 PM (IST)
Tags :
Dharmendra Hema Malini Padma Vibhushan Award
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
धर्मेंद्र के लिए 'पद्म विभूषण' सम्मान लेते हुए इमोशनल हुईं हेमा मालिनी, बोलीं- ऐसा लगा धरम जी ने मेरा हाथ पकड़ा है
धर्मेंद्र के लिए 'पद्म विभूषण' सम्मान लेते हुए इमोशनल हुईं हेमा मालिनी, बोलीं- ऐसा लगा धरम जी ने मेरा हाथ पकड़ा है
बॉलीवुड
दीपिका पादुकोण के सपोर्ट में आईं सबा आजाद, आठ घंटे की शिफ्ट को लेकर बोलीं- हम अभी भी संघर्ष कर रहे हैं
दीपिका पादुकोण के सपोर्ट में आईं सबा आजाद, आठ घंटे की शिफ्ट को लेकर बोलीं- हम अभी भी संघर्ष कर रहे हैं
बॉलीवुड
पत्नी पूजा के साथ एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए सनी देओल, सिंपल लुक में नजर आईं 'तारा सिंह' की रियल लाइफ 'सकीना', Video वायरल
पत्नी पूजा संग एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए सनी देओल, सिंपल लुक में भी खूबसूरत दिखीं एक्टर की बीवी
बॉलीवुड
पहले हफ्ते में ही फ्लॉप घोषित हो चुकी थी अमिताभ बच्चन की Don, 'खईके पान बनारसवाला' गाने ने बनाया 'ब्लॉकबस्टर'
पहले हफ्ते में ही फ्लॉप घोषित हो चुकी थी अमिताभ बच्चन की डॉन, इस गाने ने बनाया 'ब्लॉकबस्टर'
Advertisement

वीडियोज

Bakra Eid 2026: ठाणे सोसायटी में कुर्बानी को लेकर बवाल | Mumbai News | Thane |
Iran US Israel War Begin?: Trump बनाया ईरान को निशाना |Trump | Netanyahu
Iran US Israel War Begin?: Iran-US Deal पर सस्पेंस! ट्रंप के बयान से तेज हुई चर्चा | Trump |
Breaking | US Iran Ceasefire Update: Donald Trump को बड़ा झटका! | Hormuz Strait
Bihar News: मलमास मेले में बड़ा हादसा, झूले से गिरा युवक गंभीर | Crime | MalmashMela | Mela Accident
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिजनेस
Explained: RBI ने सरकार को 2.87 लाख करोड़ रुपए सौंपे! कैसे केंद्रीय बैंक बना 'खामोश फाइनेंसर', आपकी जेब में कितना आएगा?
RBI ने सरकार को 2.87 लाख करोड़ दिए! कैसे केंद्रीय बैंक बना 'खामोश फाइनेंसर', आपको क्या मिलेगा?
मध्य प्रदेश
एमपी के पन्ना में बड़ा हादसा, निर्माणाधीन कुआं धंसने से 5 लोगों की मौत, 2 घंटे तक चला रेस्क्यू
एमपी के पन्ना में बड़ा हादसा, निर्माणाधीन कुआं धंसने से 5 लोगों की मौत, 2 घंटे तक चला रेस्क्यू
बॉलीवुड
बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर रमाकांत दायमा का निधन, 85 साल की उम्र में ली अंतिम सांस, कई महीनों से थे बीमार
बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर रमाकांत दायमा का निधन, 85 साल की उम्र में ली अंतिम सांस, कई महीनों से थे बीमार
क्रिकेट
IPL प्लेऑफ में फुस्स हो जाते हैं विराट कोहली, क्वालीफायर-1 से पहले गुजरात को खुश करेंगे आंकड़े
IPL प्लेऑफ में फुस्स हो जाते हैं विराट कोहली, क्वालीफायर-1 से पहले गुजरात को खुश करेंगे आंकड़े
इंडिया
Explained: उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम में UCC! लिव इन रिलेशनशिप से लेकर बंटवारे के नए नियम, समानता और फर्क क्या?
उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम में UCC! शादी से लेकर बंटवारे के नए नियम, समानता और फर्क क्या?
एग्रीकल्चर
Opium Farming : कैसे मिलती है अफीम के खेत की अलॉटमेंट, जानिए किन कागजों की पड़ती है जरूरत, पैसों में खेलता है किसान
कैसे मिलती है अफीम के खेत की अलॉटमेंट, जानिए किन कागजों की पड़ती है जरूरत, पैसों में खेलता है किसान
हेल्थ
Drinking Cold Water In Summer: गर्मी में बहुत ज्यादा ठंडा पानी पीना सेहत के लिए सही है या नहीं? यहां जानें डॉक्टर्स की सलाह
गर्मी में बहुत ज्यादा ठंडा पानी पीना सेहत के लिए सही है या नहीं? यहां जानें डॉक्टर्स की सलाह
शिक्षा
CBSE की बड़ी गलती से मचा हंगामा! नंबर कम आए तो छात्र ने उठाए सवाल, फिर बोर्ड को माननी पड़ी चूक
CBSE की बड़ी गलती से मचा हंगामा! नंबर कम आए तो छात्र ने उठाए सवाल, फिर बोर्ड को माननी पड़ी चूक
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Embed widget