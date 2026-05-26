दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं हैं. उनका 24 नवंबर 2025 में निधन हो गया था. धर्मेंद्र के मरणोपरांत उन्हें 'पद्म विभूषण' से सम्मानित किया गया. एक्ट्रेस और उनकी पत्नी हेमा मालिनी ने ये अवॉर्ड लिया. अब हेमा मालिनी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया और बताया कि वो कितना खुश हैं और कितना गर्व महसूस कर रही हैं.

हेमा मालिनी हुईं इमोशनल

हेमा मालिनी ने पोस्ट कर लिखा, 'बेहद खुशी का पल था. एक पल जब मैंने अपने पति धरम जी की प्रेजेंस महसूस की, ऐसा लगा उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है और मुझे उस मंच की ओर ले जा रहे हैं जहां पद्म विभूषण सम्मान उनका इंतजार कर रहा है. कल पद्म अवॉर्ड फंक्शन हुआ, हमारी राष्ट्रपति ने खुद सभी को पद्म अवॉर्ड दिए. मैं वहां धरम जी की तरफ से थी और मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ.'

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आगे हेमा मालिनी ने लिखा,'उनके साथ बिताए सालों की यादें, पहले एक को-एक्टर के तौर पर, हमने साथ में कई हिट फिल्में दी. बाद में लाइफ पार्टनर के तौर पर. वो बहुत लविंग, केयरिंग पति थे और बहुत अच्छे पिता और दादा-नाना थे. बहुत कीमती दोस्त, सच्चे फिलॉसफर और विश्वसनीय गाइड थे. धरम जी में बहुत सारी खूबियां थीं. वो बहुत दयालु, अच्छे इंसान और जो भी उन्हें जानते हैं उन्हें बहुत प्यार करते हैं. मैंने अपने पूरे परिवार और करोड़ों फैंस की तरफ से अवॉर्ड स्वीकार किया. मैं भगवान का शुक्रियाअदा करती हूं कि उन्होंने मुझे इतने अच्छे पार्टनर दिए, इतनी अच्छी यादें दी जिन्हें में मरते दम तक सहेज कर रखूंगी. मैं बहुत खुश हूं.'

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ईशा देओल ने भी किया पोस्ट

धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की बेटी ईशा देओल ने भी पोस्ट किया. उन्होंने लिखा, 'गर्व का पल. इमोशन का पल. हम सभी कितना दिल से चाहते थे कि काश वो आज हमारे साथ होते और व्हाइट शर्ट- ब्लू सूट में तैयार होते और हमेशा की तरह हैंडसम लगते. पद्म अवॉर्ड लेने जाते हुए यंग लड़के की तरह एक्साइटेड होते. कल मेरी मां ने हमारी फैमिली की तरफ से अवॉर्ड लिया और हम सब में सबसे छोटी अहाना ने पापा के 6 बच्चों की तरफ से रिप्रेजेंट किया, इमोशनल हुईं, तालियां बजाई अपने पापा के सम्मान में. वो शख्स जिसे हम सभी प्यार करते हैं, जिन्हें हम याद करते हैं, जिन्हें हम गर्व से पापा कहते हैं. हमेशा हमारे दिल में रहेंगे.'