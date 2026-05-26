हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरOpium Farming : कैसे मिलती है अफीम के खेत की अलॉटमेंट, जानिए किन कागजों की पड़ती है जरूरत, पैसों में खेलता है किसान

Opium Farming : कैसे मिलती है अफीम के खेत की अलॉटमेंट, जानिए किन कागजों की पड़ती है जरूरत, पैसों में खेलता है किसान

Opium Farming : इसी अफीम से मॉर्फिन और कोडीन जैसी जरूरी दवाएं बनाई जाती हैं, जिनका यूज गंभीर दर्द और कई मेडिकल जरूरतों में होता है, हालांकि अफीम की खेती कोई सामान्य खेती नहीं है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 26 May 2026 01:32 PM (IST)
Preferred Sources

Opium Farming : भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां सरकार की निगरानी में कानूनी तरीके से अफीम की खेती की जाती है. भारत ही ऐसा देश माना जाता है जहां कानूनी रूप से अफीम गोंद (Opium Gum) का प्रोडक्शन किया जाता है. इसी अफीम से मॉर्फिन और कोडीन जैसी जरूरी दवाएं बनाई जाती हैं, जिनका यूज गंभीर दर्द और कई मेडिकल जरूरतों में होता है, हालांकि अफीम की खेती कोई सामान्य खेती नहीं है.

इसके लिए सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता है और बेहद सख्त नियमों का पालन करना होता है. बिना अनुमति अगर कोई किसान अफीम का एक पौधा भी उगा दे, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है. यही वजह है कि अफीम की खेती को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल बने रहते हैं कि  आखिर इसकी अलॉटमेंट कैसे होती है, कौन किसान इसकी खेती कर सकता है और इसमें कमाई कितनी होती है. तो आइए जानते हैं कि अफीम के खेत की अलॉटमेंट कैसे मिलती है और किन कागजों की जरूरत पड़ती है. 

भारत में कहां-कहां होती है अफीम की खेती?

भारत में अफीम की खेती हर राज्य में नहीं की जा सकती है. केंद्र सरकार हर साल कुछ तय इलाकों को ही इसकी अनुमति देती है फिलहाल मुख्य रूप से तीन राज्यों में अफीम की खेती की इजाजत दी जाती है. यह तीन राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश है. राजस्थान के झालावाड़, चित्तौड़गढ़, कोटा, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और उदयपुर जैसे इलाके अफीम खेती के लिए काफी प्रसिद्ध है. वहीं मध्य प्रदेश के मंदसौर और नीमच जिले भी अफीम उत्पादन के बड़े केंद्र माने जाते हैं. उत्तर प्रदेश में भी कुछ सीमित इलाकों में इसकी खेती होती है. 

अफीम के खेत की अलॉटमेंट कैसे मिलती है?

अफीम की खेती करने के लिए किसान को सरकार से लाइसेंस लेना जरूरी होता है. यह लाइसेंस बहुत सीमित संख्या में जारी किए जाते हैं. ज्यादातर मामलों में पुराने किसानों के लाइसेंस ही रिन्यू किए जाते हैं. नए लाइसेंस बहुत कम दिए जाते हैं. अगर किसी किसान की मृत्यु हो जाती है, तो नियमों के अनुसार उसका लाइसेंस परिवार के कानूनी वारिस को ट्रांसफर किया जा सकता है. इसके लिए भी सरकारी जांच और डॉक्यूमेंट्स की प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है.  सरकार खेती के लिए खेत का क्षेत्रफल भी पहले से तय करती है. किसान जितनी जमीन के लिए अनुमति पाता है, उतनी ही जमीन पर खेती कर सकता है.

अफीम की खेती की अनुमति कौन देता है?

अफीम की खेती का पूरा नियंत्रण केंद्र सरकार के पास होता है. इसकी निगरानी वित्त मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाला सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स (CBN) करता है. इसका मुख्य कार्यालय मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है. हर साल सरकार अफीम नीति जारी करती है, जिसमें यह तय किया जाता है कि किन इलाकों में खेती होगी, कितने किसानों को लाइसेंस मिलेगा और प्रोडक्शन से जुड़े नियम क्या होंगे. 

 अफीम की खेती के लिए किन किन कागजों की जरूरत पड़ती है?

अफीम खेती का लाइसेंस पाने के लिए किसानों को कई जरूरी कागजात जमा करने पड़ते हैं. इनमें आमतौर पर आधार कार्ड, पहचान पत्र, जमीन के दस्तावेज, खसरा-खतौनी, निवास प्रमाण पत्रॉ, बैंक खाता विवरण, पासपोर्ट साइज फोटो और पुराना लाइसेंस शामिल होते हैं. इसके अलावा अधिकारियों के तहत खेत की जांच भी की जाती है जिससे यह तय हो सके कि खेती तय नियमों के अनुसार हो रही है. 

अफीम की खेती कैसे की जाती है?

अफीम की खेती ठंड के मौसम में की जाती है. इसकी बुवाई आमतौर पर अक्टूबर और नवंबर के बीच होती है. किसान पहले खेत की अच्छी तरह जुताई करते हैं और उसमें गोबर की खाद या वर्मी कम्पोस्ट डालते हैं. करीब 3 से 4 महीने बाद पौधों में फूल आने लगते हैं. फूल झड़ने के बाद डोडे तैयार होते हैं. इन डोडों पर हल्का चीरा लगाया जाता है, जिससे सफेद रंग का तरल निकलता है.यही तरल बाद में जमकर अफीम बनता है फिर इस जमे हुए पदार्थ को इकट्ठा किया जाता है. यह प्रक्रिया कई दिनों तक दोहराई जाती है. बाद में सरकार किसानों से अफीम खरीदती है. 

यह भी पढ़ें - Radish Farming Tips: अपने खेत में लगाएं पूसा चेतकी वैरायटी की मूली, ऐसे ऑर्डर करें बीज

अफीम की खेती में क्या-क्या नियम होते हैं?

अफीम की खेती करने वाले किसानों को कई सख्त नियमों का पालन करना पड़ता है. जिसमें तय सीमा से ज्यादा जमीन पर खेती नहीं कर सकते हैं. इसके अलावा पूरी उपज सरकार को ही देनी होती है. साथ ही फसल खराब होने पर तुरंत सूचना देनी होती है और खेत की नियमित जांच होती है. वहीं अवैध बिक्री करने पर सख्त कार्रवाई होती है. अगर कोई किसान नियम तोड़ता है, तो उसका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है. 

यह भी पढ़ें - गर्मियों में बकरियों की जान पर मंडराता है खतरा, जानें हीट स्ट्रोक से बचाने का सही तरीका

Published at : 26 May 2026 01:32 PM (IST)
Tags :
Opium Cultivation Opium License Opium Cultivation Rules Opium Cultivation Allotment
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
Jaisalmer Cow Death Case: जैसलमेर में एक साथ मरी 300 गायें, जानिए किन वजहों से आती है इतनी बड़ी पशु आपदा
जैसलमेर में एक साथ मरी 300 गायें, जानिए किन वजहों से आती है इतनी बड़ी पशु आपदा
एग्रीकल्चर
गर्मियों में बकरियों की जान पर मंडराता है खतरा, जानें हीट स्ट्रोक से बचाने का सही तरीका
गर्मियों में बकरियों की जान पर मंडराता है खतरा, जानें हीट स्ट्रोक से बचाने का सही तरीका
एग्रीकल्चर
बेहद कम ब्याज पर खेती के लिए मिलेगा लोन, बिना गारंटी के ऐसे करें अप्लाई, जान लें पूरा प्रोसेस
बेहद कम ब्याज पर खेती के लिए मिलेगा लोन, बिना गारंटी के ऐसे करें अप्लाई, जान लें पूरा प्रोसेस
एग्रीकल्चर
Cosmetic Plants Farming Tips : एलोवेरा ही नहीं ये भी हैं कॉस्मेटिक प्लांट, खेती कर कमा सकते हैं लाखों
एलोवेरा ही नहीं ये भी हैं कॉस्मेटिक प्लांट, खेती कर कमा सकते हैं लाखों
Advertisement

वीडियोज

Bakra Eid 2026: ठाणे सोसायटी में कुर्बानी को लेकर बवाल | Mumbai News | Thane |
Iran US Israel War Begin?: Trump बनाया ईरान को निशाना |Trump | Netanyahu
Iran US Israel War Begin?: Iran-US Deal पर सस्पेंस! ट्रंप के बयान से तेज हुई चर्चा | Trump |
Breaking | US Iran Ceasefire Update: Donald Trump को बड़ा झटका! | Hormuz Strait
Bihar News: मलमास मेले में बड़ा हादसा, झूले से गिरा युवक गंभीर | Crime | MalmashMela | Mela Accident
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
थलापति विजय अपने दम पर चलाएंगे सरकार, नहीं चलेगी किसी की मनमानी! AIADMK के चौथे विधायक का भी इस्तीफा
थलापति विजय अपने दम पर चलाएंगे सरकार, नहीं चलेगी किसी की मनमानी! AIADMK के चौथे विधायक का भी इस्तीफा
बिहार
बिहार: विधान परिषद की 9 सीटों पर चुनाव का ऐलान, नीतीश कुमार की सीट पर भी उपचुनाव, नतीजे कब?
बिहार: विधान परिषद की 9 सीटों पर चुनाव का ऐलान, नीतीश कुमार की सीट पर भी उपचुनाव, नतीजे कब?
इंडिया
'मैंने अपनी बेटी खोई और ममता ने कुर्सी...', पूर्व CM की हार को लेकर बोलीं आरजी कर रेप पीड़िता की मां
'मैंने अपनी बेटी खोई और ममता ने कुर्सी...', पूर्व CM की हार को लेकर बोलीं आरजी कर रेप पीड़िता की मां
विश्व
Explained: इजरायल को ताकत देने वाला अब्राहम अकॉर्ड क्या है, ट्रंप क्यों अरब देशों पर साथ देने का बना रहे दबाव?
इजरायल को ताकत देने वाला अब्राहम अकॉर्ड क्या है, ट्रंप क्यों बोले- अरब देशों को साथ देना होगा?
टेलीविजन
शादी के 10 साल बाद दिव्यांका त्रिपाठी के घर गूंजी किलकारी, जुड़वां बेटों की मां बनीं एक्ट्रेस, बोलीं- मेरे करण अर्जुन आ गए
शादी के 10 साल बाद दिव्यांका त्रिपाठी के घर गूंजी किलकारी, जुड़वां बेटों की मां बनीं एक्ट्रेस
स्पोर्ट्स
IPL 2026: इस पूर्व भारतीय स्टार प्लेयर ने बनाई IPL की ऑल टाइम सुपर टीम, 12 खिलाड़ियों में विराट कोहली को जगह नहीं, देखें
IPL 2026: इस पूर्व भारतीय स्टार प्लेयर ने बनाई IPL की ऑल टाइम सुपर टीम, 12 खिलाड़ियों में विराट कोहली को जगह नहीं, देखें
इंडिया
'मोदी जी एक साल में जाने वाले हैं', राहुल गांधी ने फिर दोहराई अपनी बात, SP-BSP-RJD जैसे दलों पर भी दिया बड़ा बयान
'मोदी जी एक साल में जाने वाले हैं', राहुल गांधी ने फिर दोहराया, SP-BSP-RJD जैसे दलों पर भी दिया बयान
हेल्थ
Ebola Virus: अफ्रीका में तेजी से फैल रहा इबोला वायरस, जानिए क्या हैं इससे बचाव के उपाय?
अफ्रीका में तेजी से फैल रहा इबोला वायरस, जानिए क्या हैं इससे बचाव के उपाय?
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Embed widget