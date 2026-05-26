आजादी से पहले ही बड़ा ब्रांड बन गई थीं ये कंपनियां, जानें आज कैसी है हालत?

Pre Independence Indian Companies: भारत को आजादी मिले 75 साल से ज्यादा हो चुके हैं और इस दौरान देश की अर्थव्यवस्था ने लंबा सफर तय किया है. लेकिन भारत के कारोबारी इतिहास में कुछ ऐसी कंपनियां है, जिन्होंने अंग्रेजों के दौर में शुरुआत की और आज भी देश दुनिया में बड़ा नाम बनी हुई है. इन कंपनियों ने न सिर्फ कारोबार खड़ा किया बल्कि भारत की पहचान बनी. किसी ने आयुर्वेद को घर-घर पहुंचाया है, किसी ने होटल इंडस्ट्री में भारत का नाम रोशन किया तो किसी ने ऑटो फूड और कंज्यूमर सेक्टर में अपनी अलग पहचान बनाई. हालांकि कई ऐसे ब्रांड भी रहे हैं, जो कभी लोगों की जिंदगी का हिस्सा थे, लेकिन समय के साथ उनका नाम लगभग गायब हो गया है. ऐसे में चलिए आज हम आपको उन भारतीय ब्रांड के बारे में बताते हैं, जिनकी शुरुआत आजादी से पहले हुई थी और आज भी करोड़ों-अरबों रुपये का कारोबार कर रहे हैं.

टाटा ग्रुप: नमक से लेकर एयरलाइन तक का सफर

भारत की सबसे पुरानी और बड़े कारोबारी समूह में टाटा ग्रुप का नाम सबसे ऊपर आता है. इसकी शुरुआत साल 1868 में जमशेदजी टाटा ने की थी. आज डाटा ग्रुप, आईटी, स्टील, ऑटोमोबाइल, होटल, एविएशन जैसे कई सेक्टर में फैला हुआ है. टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टीसीएस और एयर इंडिया जैसे बड़े ब्रांड इसी समूह का हिस्सा है. मुंबई का ताज होटल भी टाटा ग्रुप की पहचान माना जाता है. आज टाटा का कारोबार दुनिया के कई देश में फैल चुका है.

डाबर: छोटे क्लीनिक से शुरू हुआ अरबों का कारोबार

डाबर की शुरुआत 1884 में डॉक्टर एसके बर्मन ने कोलकाता में की थी. वह आयुर्वेदिक इलाज करते थे और जड़ी बूटियां से दवाइयां तैयार करते थे. धीरे-धीरे उनके प्रोडक्ट लोगों के बीच पॉपुलर होने लगे, च्यवनप्राश को देश का बड़ा ब्रांड बना दिया. डाबर का नाम भी डॉक्टर और बर्मन शब्दों को मिलाकर बनाया गया था. आज कंपनी हेल्थ केयर और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के बड़े बाजार में मजबूत पकड़ रखती है.

ओबेरॉय होटल: 25 रुपये से शुरू हुआ सफर

ओबेरॉय होटल ग्रुप की कहानी भी बहुत दिलचस्प मानी जाती है. इसकी शुरुआत मनमोहन सिंह ओबेरॉय ने की थी. बताया जाता है कि वह अपनी मां से 25 रुपये लेकर शिमला पहुंचे थे, जहां उन्हें होटल सिसिल में क्लर्क की नौकरी मिली, उन्होंने होटल इंडस्ट्री के काम को करीब से सीखा और बाद में साल 1935 में इस होटल को खरीद लिया. इसके बाद ओबेरॉय ग्रुप की नींव पड़ी और धीरे-धीरे यह भारत की सबसे बड़ी लग्जरी चैन में शामिल हो गया. आज ओबेरॉय ग्रुप का कारोबार भारत के अलावा यूएई, सऊदी अरब, मिश्र और इंडोनेशिया जैसे देश तक फैल चुका है.

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महिंद्रा एंड महिंद्रा: बंटवारे के बाद बदला नाम

महिंद्रा एंड महिंद्रा की शुरुआत 1945 में हुई थी. शुरुआत में इसका नाम महिंद्रा एंड मोहम्मद था, जिसे जगदीश चंद्र महिंद्रा, कैलाश चंद्र महिंद्रा और मलिक गुलाम मोहम्मद ने मिलकर शुरू किया था. देश के बंटवारे के बाद मलिक गुलाम मोहम्मद पाकिस्तान चले गए. इसके बाद कंपनी का नाम बदलकर महिंद्रा एंड महिंद्रा कर दिया गया. इसके बाद कंपनी ने ऑटोमोबाइल और ट्रैक्टर सेक्टर में तेजी से काम किया और महिंद्रा देश की सबसे बड़ी वाहन कंपनियों में शामिल है.

ब्रिटानिया: छोटी दुकान से बना बड़ा ब्रांड

ब्रिटानिया की शुरुआत 1892 में कोलकाता में वाडिया परिवार ने की थी. शुरुआत एक छोटी दुकान से हुई थी, लेकिन धीरे-धीरे कंपनी ने फूड सेक्टर में अपनी मजबूत पहचान बना ली. आज बिस्कुट और अन्य फूड प्रोडक्ट्स के बाजार में ब्रिटानिया का बड़ा दबदबा है. कंपनी का कारोबार भारत के अलावा विदेशों तक फैला हुआ है.

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