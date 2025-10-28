एक्सप्लोरर
Human Body Identification: फिंगर प्रिंट नहीं इंसान के इस अंग का भी दुनिया में नहीं होता कोई मैच, हर किसी के पास होती है यूनीक
Human Body Identification: उंगलियों के प्रिंट की तरह मानव जीभ के प्रिंट भी हर इंसान के अलग होते हैं. आइए जानते हैं इस बारे में और बातें और साथ ही इसकी विशेषताएं भी.
Human Body Identification: उंगलियों के निशान की तरह मानव जीभ भी शरीर की सबसे अनोखी विशेषताओं में से एक है. आपको बता दें कि जैसे उंगलियों के निशान सबके अलग होते हैं, इसी तरह से मानव जीभ के प्रिंट भी हर इंसान के अलग होते हैं. यहां तक की जुड़वा बच्चों में भी. आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.
Published at : 28 Oct 2025 02:26 PM (IST)
जनरल नॉलेज
फिंगर प्रिंट नहीं इंसान के इस अंग का भी दुनिया में नहीं होता कोई मैच, हर किसी के पास होती है यूनीक
ब्लेड को भी पचा सकता है आपका पेट, फिर शरीर के अन्य अंगों को क्यों नहीं पहुंचता नुकसान
भारत के इन राज्यों के पास है सबसे ज्यादा सोना, जमीन के नीचे छिपी है और अरबों की दौलत
कुछ समय बाद काली क्यों पड़ जाती हैं चांदी की चीजें, सोने पर क्यों नहीं होता ऐसा कोई असर?
यहां सजता है मियां-बीवी का बाजार, मंडी से दूल्हा-दुल्हन खरीदते हैं लोग; मां-बाप लगाते हैं बोली
