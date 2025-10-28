फॉरेंसिक में जीभ के निशान का इस्तेमाल व्यक्तियों की पहचान के लिए तब किया जाता है जब उंगलियों के निशान या फिर दांत के रिकॉर्ड मौजूद ना हों. जीभ की बनावट और रंग मौत के संभावित कारणों का पता लगाने में भी मदद कर सकते हैं.