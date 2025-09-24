हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजWhich State Of India Did Not Riot: भारत के किस राज्य में आज तक नहीं हुआ एक भी दंगा? जान लें इसका नाम

Which State Of India Did Not Riot: क्या आप जानते हैं भारत में ऐसे भी राज्य और केंद्रशासित प्रदेश हैं जहां आज तक एक भी दंगा दर्ज नहीं हुआ? चलिए उन राज्यों के नाम जान लेते हैं.

By : निधि पाल  | Updated at : 24 Sep 2025 08:08 AM (IST)
Which State Of India Did Not Riot: भारत जैसे विशाल और विविधता से भरे देश में सांप्रदायिक और सामाजिक तनाव की घटनाएं नई नहीं हैं. स्वतंत्रता के बाद से अब तक देश के कई हिस्सों ने छोटे-बड़े दंगे देखे हैं, जिनका असर समाज और राजनीति दोनों पर पड़ा. लेकिन हैरानी की बात यह है कि भारत के कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं, जहां आज तक कोई बड़ा सांप्रदायिक दंगा दर्ज नहीं हुआ. ये इलाके शांति और आपसी भाईचारे के प्रतीक माने जाते हैं.

अरब सागर में बसा लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्रशासित प्रदेश है. यहां की जनसंख्या करीब 70 हजार के आसपास है और अधिकांश लोग मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखते हैं.
इसके बावजूद यहां धार्मिक सद्भाव और सामाजिक एकता का शानदार उदाहरण देखने को मिलता है. अब तक लक्षद्वीप में किसी भी प्रकार का सांप्रदायिक दंगा दर्ज नहीं हुआ है.
छोटे-छोटे द्वीपों पर बसे लोग मछली पालन, नारियल उत्पादन और पर्यटन से अपनी आजीविका चलाते हैं. सीमित आबादी, मजबूत स्थानीय प्रशासन और सामुदायिक मेलजोल यहां की शांति बनाए रखने में बड़ी भूमिका निभाते हैं.
भारत के उत्तर-पूर्व में स्थित सिक्किम का भारत में विलय 1975 में हुआ था. इसके बाद से यह राज्य लगातार शांतिपूर्ण माहौल के लिए पहचाना जाता है.
सिक्किम में नेपाली, लेपचा और भूटिया समुदायों की सांस्कृतिक विविधता है, लेकिन इसके बावजूद आपसी भाईचारा और सह-अस्तित्व की परंपरा गहरी है.
यहां धार्मिक या सांप्रदायिक दंगों की कोई बड़ी घटना दर्ज नहीं हुई है. सिक्किम का पर्यटन आधारित आर्थिक ढांचा और शिक्षा पर जोर देने वाली नीतियां भी सामाजिक स्थिरता बनाए रखने में मदद करती हैं.
कम जनसंख्या, सामुदायिक एकजुटता और राजनीतिक स्थिरता इन क्षेत्रों को दंगा-मुक्त बनाए रखने की सबसे बड़ी वजह हैं. इसके अलावा, यहां की भौगोलिक परिस्थितियां जैसे लक्षद्वीप का द्वीप स्वरूप और सिक्किम का पहाड़ी इलाका भी बाहरी हस्तक्षेप को रोकते हैं.
Published at : 24 Sep 2025 08:08 AM (IST)
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

