'धुरंधर' के पहले रणवीर सिंह के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्में कौन सी?

बॉलीवुड के पावर हाउस रणवीर सिंह की मच अवेटेड फिल्म 'धुरंधर' आज थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है. रिलीज के पहले आदित्य धर की पावर पैक्ड एक्शन फिल्म को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा लेकिन अब इसे दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है.

रणवीर सिंह के करियर की ये फर्स्ट ए रेटेड फिल्म अच्छी-खासी कमाई कर रही है. आइए जानते हैं 'धुरंधर' के पहले रणवीर सिंह की कौन सी फिल्मों ने पहले ही दिन थिएटर्स में बवाल मचा दिया था.

रणवीर सिंह की हाईएस्ट ओपनिंग फिल्में

रणवीर सिंह को बॉलीवुड में डेब्यू किए जल्द 15 साल पूरे हो जाएंगे. 'बैंड बाजा बारात' से अभिनेता ने 10 दिसंबर 2010 में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपना पहला कदम रखा.

भले उनकी पहली फिल्म एवरेज रही लेकिन उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा. अपने लगभग 15 साल के करियर में उन्होंने कई जबरदस्त फिल्मों में काम किया और ये मूवीज बॉक्स ऑफिस पर सफल भी रही.

बॉलीवुड हंगामा के रिपोर्ट के मुताबिक यहां जानिए अभिनेता के हाइएस्ट ओपनिंग फिल्म्स और उनके पहले दिन की कलेक्शन की डिटेल्स–

पद्मावत – 24 करोड़ सिम्बा – 20.72 करोड़ गली बॉय – 19.40 करोड़ गुंडे – 16.12 करोड़ रामलीला – 16 करोड़ बाजीराव मस्तानी – 12.80 करोड़

बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक 2018 में रिलीज हुई फिल्म 'पद्मावत' ने अपने पहले दिन 24 करोड़ की कमाई कर ली थी. इस फिल्म को इतना पसंद किया गया कि ये रणवीर सिंह के करियर की पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म बन गई जिसमें एक्टर को अलाउद्दीन खिलजी के रोल में देखा गया. अब आइए जानते हैं 'धुरंधर' इस लिस्ट में अपनी जगह बना पाएगी या नहीं.



'धुरंधर' का ओपनिंग डे कलेक्शन

आदित्य धर के निर्देशन पर बनी ये देशभक्ति फिल्म आज यानी 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई. इसमें रणवीर सिंह समेत संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और अक्षय खन्ना का भी पावर पैक्ड परफॉर्मेंस देखा जा सकता है. वहीं सारा अर्जुन 'धुरंधर' के जरिए अपनी एक्टिंग स्किल्स से ऑडियंस को इंप्रेस कर रही हैं.

सैक्निल्क के रिपोर्ट के मुताबिक 4 बजे तक 'धुरंधर' ने अपने खाते में 8.48 करोड़ रुपए जमा कर लिए. फिल्म का क्रेज देखते हुए ये अनुमान लगाया जा सकता है कि 'धुरंधर' रणवीर सिंह की टॉप 5 ओपनर्स की लिस्ट में अपनी जगह बना ही लेगी.