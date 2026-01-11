इस देश में जेलें खाली, कैदी नदारद; कर्मचारियों को बेरोजगार होने से बचाने की जुगत में सरकार

यूरोप का विकसित देश नीदरलैंड बीते एक दशक से अपराध दर में लगातार गिरावट देख रहा है. चोरी, लूट और हिंसक अपराधों के मामलों में यहां उल्लेखनीय कमी आई. यही वजह रही कि साल 2013 तक देश में कैदियों की संख्या बेहद कम रह गई थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कुछ जेलों में गिनती के कैदी ही बचे थे और 2018 तक कई जेलें पूरी तरह खाली हो चुकी थीं.