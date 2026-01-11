हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजइस देश में जेलें खाली, कैदी नदारद; कर्मचारियों को बेरोजगार होने से बचाने की जुगत में सरकार

इस देश में जेलें खाली, कैदी नदारद; कर्मचारियों को बेरोजगार होने से बचाने की जुगत में सरकार

दुनिया में एक देश ऐसा भी है, जहां अपराध इतना कम हुआ कि जेलें खाली पड़ गईं. कर्मचारियों की नौकरी बचाने के लिए सरकार को दूसरे देशों से कैदी मंगाने जैसा अनोखा समाधान अपनाना पड़ा.

By : निधि पाल  | Updated at : 11 Jan 2026 06:49 PM (IST)
दुनिया में एक देश ऐसा भी है, जहां अपराध इतना कम हुआ कि जेलें खाली पड़ गईं. कर्मचारियों की नौकरी बचाने के लिए सरकार को दूसरे देशों से कैदी मंगाने जैसा अनोखा समाधान अपनाना पड़ा.

दुनिया के ज्यादातर देशों में जेलें भरी रहती हैं, लेकिन एक देश ऐसा भी है जहां अपराध इतना कम हो गया कि जेलें ही खाली पड़ गईं. सवाल उठता है कि जब जेलों में कैदी नहीं होंगे तो वहां काम करने वाले कर्मचारियों का क्या होगा? क्या सरकार उन्हें बेरोजगार छोड़ देगी या कोई नया रास्ता निकालेगी? यूरोप के नीदरलैंड में ठीक ऐसी ही स्थिति बनी, जहां अपराध में गिरावट ने सिस्टम को चुनौती दी, लेकिन समाधान भी उतना ही अनोखा निकला. चलिए जानें.

1/8
यूरोप का विकसित देश नीदरलैंड बीते एक दशक से अपराध दर में लगातार गिरावट देख रहा है. चोरी, लूट और हिंसक अपराधों के मामलों में यहां उल्लेखनीय कमी आई. यही वजह रही कि साल 2013 तक देश में कैदियों की संख्या बेहद कम रह गई थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कुछ जेलों में गिनती के कैदी ही बचे थे और 2018 तक कई जेलें पूरी तरह खाली हो चुकी थीं.
यूरोप का विकसित देश नीदरलैंड बीते एक दशक से अपराध दर में लगातार गिरावट देख रहा है. चोरी, लूट और हिंसक अपराधों के मामलों में यहां उल्लेखनीय कमी आई. यही वजह रही कि साल 2013 तक देश में कैदियों की संख्या बेहद कम रह गई थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कुछ जेलों में गिनती के कैदी ही बचे थे और 2018 तक कई जेलें पूरी तरह खाली हो चुकी थीं.
2/8
image 2डच न्याय मंत्रालय ने 2016 में अनुमान लगाया था कि आने वाले वर्षों में अपराध दर हर साल करीब 0.9 प्रतिशत तक घट सकती है. यह आंकड़ा समाज के लिए अच्छी खबर थी, लेकिन जेल प्रशासन के लिए चिंता का कारण बन गया. कम अपराध का मतलब था कम कैदी और इसका सीधा असर जेलों के संचालन पर पड़ने लगा.
image 2डच न्याय मंत्रालय ने 2016 में अनुमान लगाया था कि आने वाले वर्षों में अपराध दर हर साल करीब 0.9 प्रतिशत तक घट सकती है. यह आंकड़ा समाज के लिए अच्छी खबर थी, लेकिन जेल प्रशासन के लिए चिंता का कारण बन गया. कम अपराध का मतलब था कम कैदी और इसका सीधा असर जेलों के संचालन पर पड़ने लगा.
Published at : 11 Jan 2026 06:46 PM (IST)
Tags :
Netherlands Prisons Netherlands Prisons Closing Norway Prisoners Deal

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
चीन का दलाल बना पाकिस्तान, सऊदी के बाद अब इराक को दिया JF-17 फाइटर जेट का ऑफर, शहबाज-मुनीर पर भड़ास निकालेंगे ट्रंप?
चीन का दलाल बना पाकिस्तान, सऊदी के बाद अब इराक को दिया JF-17 फाइटर जेट का ऑफर, शहबाज-मुनीर पर भड़ास निकालेंगे ट्रंप?
बिहार
बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने मॉब लिंचिंग को लेकर जताई नाराजगी, DGP को लिखा पत्र
बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने मॉब लिंचिंग को लेकर जताई नाराजगी, DGP को लिखा पत्र
क्रिकेट
वडोदरा से आई बुरी खबर, टीम इंडिया का खूंखार ऑलराउंडर बॉलिंग करते हुए चोटिल; जानें इंजरी पर ताजा अपडेट
वडोदरा से आई बुरी खबर, टीम इंडिया का खूंखार ऑलराउंडर बॉलिंग करते हुए चोटिल
बॉलीवुड
मोनालिसा की फिल्म ‘द डायरी ऑफ मणिपुर’ का पोस्टर रिलीज, पहली झलक ने मचाई हलचल
मोनालिसा की फिल्म ‘द डायरी ऑफ मणिपुर’ का पोस्टर रिलीज, पहली झलक ने मचाई हलचल
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Bollywood News: ‘ओ रोमियो’ टीजर ने मचाया तहलका, क्या शाहिद-तृप्ति की कहानी अंडरवर्ल्ड से प्रेरित?
YRKKH: Maira के Birthday पर दादीसा ​​का surprise, खुशियों से भरा Poddar House
PM Modi Somnath Visit : पीएम मोदी के हाथ में त्रिशूल थामते ही लगे हर-हर महादेव के नारे
PM Modi Somnath Visit : पीएम मोदी बोले जिन्होंने सोमनाथ को लूटना चाहा उनका इतिहास तक धफ्न हो गया
PM Modi Somnath Visit : गर्व से लहरा रही सनातन की पताका, चारो ओर गूंजा स्वाभिमान का शंखनाद

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

प्रदीप भंडारी
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
सोमनाथ के एक हजार वर्ष: प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत के स्वाभिमान का पुनर्जागरण
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
चीन का दलाल बना पाकिस्तान, सऊदी के बाद अब इराक को दिया JF-17 फाइटर जेट का ऑफर, शहबाज-मुनीर पर भड़ास निकालेंगे ट्रंप?
चीन का दलाल बना पाकिस्तान, सऊदी के बाद अब इराक को दिया JF-17 फाइटर जेट का ऑफर, शहबाज-मुनीर पर भड़ास निकालेंगे ट्रंप?
बिहार
बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने मॉब लिंचिंग को लेकर जताई नाराजगी, DGP को लिखा पत्र
बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने मॉब लिंचिंग को लेकर जताई नाराजगी, DGP को लिखा पत्र
क्रिकेट
वडोदरा से आई बुरी खबर, टीम इंडिया का खूंखार ऑलराउंडर बॉलिंग करते हुए चोटिल; जानें इंजरी पर ताजा अपडेट
वडोदरा से आई बुरी खबर, टीम इंडिया का खूंखार ऑलराउंडर बॉलिंग करते हुए चोटिल
बॉलीवुड
मोनालिसा की फिल्म ‘द डायरी ऑफ मणिपुर’ का पोस्टर रिलीज, पहली झलक ने मचाई हलचल
मोनालिसा की फिल्म ‘द डायरी ऑफ मणिपुर’ का पोस्टर रिलीज, पहली झलक ने मचाई हलचल
इंडिया
मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल क्यों नहीं करते NSA अजीत डोभाल? खुद बताई हैरान कर देने वाली वजह
मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल क्यों नहीं करते NSA अजीत डोभाल? खुद बताई हैरान कर देने वाली वजह
विश्व
ईरान में कुछ बड़ा होने वाला है? डोनाल्ड ट्रंप की धमकी का तेहरान ने दिया करारा जवाब, इजरायल में हाई अलर्ट
ईरान में कुछ बड़ा होने वाला है? ट्रंप की धमकी का तेहरान ने दिया करारा जवाब, इजरायल में हाई अलर्ट
हेल्थ
Winter Heart Attack: हार्ट अटैक से प्रशांत तमांग का निधन, जानें सर्दियों में क्यों ज्यादा पड़ता है दिल का दौरा और कैसे करें बचाव?
हार्ट अटैक से प्रशांत तमांग का निधन, जानें सर्दियों में क्यों ज्यादा पड़ता है दिल का दौरा और कैसे करें बचाव?
ट्रेंडिंग
मस्ती के चक्कर में मौत से खेल गया शख्स, दलदल में कूदते ही सामने आया मगरमच्छ- VIDEO वायरल
मस्ती के चक्कर में मौत से खेल गया शख्स, दलदल में कूदते ही सामने आया मगरमच्छ- VIDEO वायरल
ENT LIVE
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
ENT LIVE
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
Embed widget