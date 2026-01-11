एक्सप्लोरर
इस देश में जेलें खाली, कैदी नदारद; कर्मचारियों को बेरोजगार होने से बचाने की जुगत में सरकार
दुनिया में एक देश ऐसा भी है, जहां अपराध इतना कम हुआ कि जेलें खाली पड़ गईं. कर्मचारियों की नौकरी बचाने के लिए सरकार को दूसरे देशों से कैदी मंगाने जैसा अनोखा समाधान अपनाना पड़ा.
दुनिया के ज्यादातर देशों में जेलें भरी रहती हैं, लेकिन एक देश ऐसा भी है जहां अपराध इतना कम हो गया कि जेलें ही खाली पड़ गईं. सवाल उठता है कि जब जेलों में कैदी नहीं होंगे तो वहां काम करने वाले कर्मचारियों का क्या होगा? क्या सरकार उन्हें बेरोजगार छोड़ देगी या कोई नया रास्ता निकालेगी? यूरोप के नीदरलैंड में ठीक ऐसी ही स्थिति बनी, जहां अपराध में गिरावट ने सिस्टम को चुनौती दी, लेकिन समाधान भी उतना ही अनोखा निकला. चलिए जानें.
