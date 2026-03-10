ईरान-इजरायल जंग के बीच महंगा हुआ LPG सिलेंडर, लेकिन इस योजना में अब भी मिलती है सब्सिडी

Subsidy On LPG Cylinder: वेस्ट एशिया में बढ़ते तनाव का असर अब भारत के आम लोगों की जेब पर भी दिखाई देने लगा है. ईरान और इजरायल के बीच जारी संघर्ष ने वैश्विक ऊर्जा बाजार को अस्थिर कर दिया है. जिसका सीधा असर पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों पर पड़ रहा है. इसी कड़ी में भारत में घरेलू और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए हैं. नई कीमतों ने किचन से लेकर छोटे कारोबार तक के खर्च में इजाफा कर दिया है.

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की वेबसाइट के मुताबिक बिना सब्सिडी वाला घरेलू एलपीजी सिलेंडर 60 रुपए महंगा हो गया है. जबकि कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 114.5 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है. बढ़ती कीमतों के बीच राहत की बात यह है कि सरकार की इस योजना के तहत अब भी कई परिवारों को एलपीजी पर सब्सिडी मिल रही है.

घरेलू LPG सिलेंडर के बढ़े दाम

घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में ताजा बढ़ोतरी के बाद देश के बड़े शहरों में गैस सिलेंडर पहले से ज्यादा महंगा हो गया है. दिल्ली में 14.2 किलोग्राम का घरेलू सिलेंडर अब 913 रुपए में मिलेगा. जबकि पहले इसकी कीमत 853 रुपए थी. यानी एक सिलेंडर पर सीधे 60 रुपए ज्यादा देने होंगे.

कोलकाता में इसकी कीमत बढ़कर 939 रुपए हो गई है. मुंबई में अब 14.2 किलो का घरेलू सिलेंडर 912.50 रुपए में मिल रहा है. जबकि चेन्नई में इसकी कीमत 928.50 रुपए तक पहुंच गई है. यह बढ़ोतरी ऐसे समय हुई है जब पिछले एक साल में एलपीजी की कीमतों में पहले भी बदलाव देखे जा चुके हैं.

कमर्शियल सिलेंडर भी हुआ महंगा

घरेलू गैस के साथ साथ कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भी तेज बढ़ोतरी की गई है. खास तौर पर होटल, रेस्टोरेंट और छोटे फूड बिजनेस चलाने वालों पर इसका असर ज्यादा पड़ सकता है. दिल्ली में 19 किलोग्राम वाला कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर अब 1883 रुपए में मिलेगा. जो पहले 1768.50 रुपए था. कोलकाता में इसकी कीमत बढ़कर 1990 रुपए हो गई है. मुंबई में 19 किलो का कमर्शियल सिलेंडर अब 1835 रुपए में मिलेगा. जबकि चेन्नई में इसकी कीमत 2043.50 रुपए तक पहुंच गई है.

उज्ज्वला योजना में अब भी मिल रही सब्सिडी

एलपीजी सिलेंडर की बढ़ती कीमतों के बीच सरकार की उज्ज्वला योजना से जुड़े परिवारों को अभी भी राहत मिल रही है. इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को सिलेंडर पर सब्सिडी दी जाती है. जिससे उन्हें बाजार कीमत से कम खर्च में गैस मिल जाती है. आम तौर पर उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को प्रति सिलेंडर लगभग 300 रुपए तक की सब्सिडी दी जाती है. जो सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर होती है. बढ़ती कीमतों के बीच यह सब्सिडी लाखों परिवारों के लिए बड़ी राहत साबित हो रही है

