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मुंबई के सामने कहां ठहरता है कराची, जानें अर्थव्यवस्था की रेस में किसका पलड़ा भारी?
मुंबई की प्रति व्यक्ति आय कराची से चार गुना अधिक है. मुंबई की जीडीपी जहां 310 अरब डॉलर है, वहीं कराची का आर्थिक ग्राफ काफी नीचे है. दोनों शहरों की कमाई के बीच भारी अंतर देखने को मिलता है.
भारत और पाकिस्तान की भौगोलिक दूरियां भले ही कम हों, लेकिन जब बात आर्थिक प्रगति और समृद्धि की आती है, तो आंकड़ों की खाई बहुत गहरी नजर आती है. मुंबई और कराची, दोनों ही अपने देशों की आर्थिक राजधानियां हैं और दोनों ही समुद्र के किनारे बसे प्रमुख व्यापारिक केंद्र हैं. एक तरफ मुंबई भारत की वित्तीय शक्ति का केंद्र है, जहां शेयर बाजार और बॉलीवुड जैसी वैश्विक पहचान मौजूद है, वहीं कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा बंदरगाह और औद्योगिक हब है. इन दोनों शहरों की तुलना केवल दो शहरों का मुकाबला नहीं, बल्कि दो अलग-अलग आर्थिक दिशाओं का प्रतिबिंब है.
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Published at : 15 May 2026 10:16 AM (IST)
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डॉ .शिरीष मिश्र
Opinion