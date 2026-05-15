मुंबई के सामने कहां ठहरता है कराची, जानें अर्थव्यवस्था की रेस में किसका पलड़ा भारी?

मुंबई और कराची के बीच का सबसे बड़ा अंतर इसी मोर्चे पर दिखाई देता है. जहां मुंबई में कॉरपोरेट जगत और स्टार्टअप्स ने कमाई के नए रास्ते खोले हैं, वहीं कराची में राजनीतिक अस्थिरता और बुनियादी ढांचे की कमी ने आम आदमी की जेब पर गहरा असर डाला है.