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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशDatia Bypoll Result 2026 Live : दतिया में आशुतोष तिवारी या घनश्याम सिंह? आज होगा फैसला, कुछ देर में आएंगे परिणाम

Datia Bypoll Result 2026 Live : दतिया में आशुतोष तिवारी या घनश्याम सिंह? आज होगा फैसला, कुछ देर में आएंगे परिणाम

MP Datia Assembly Bypoll Result 2026 Live: दतिया विधानसभा उपचुनाव की मतगणना आज होगी. इस सीट पर मुख्य मुकाबला BJP के आशुतोष तिवार और कांग्रेस के घनश्याम सिंह के बीच माना जा रहा है.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव  | Updated at : 03 Aug 2026 06:40 AM (IST)

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Datia Assembly By-election Result LIVE: दतिया उपचुनाव परिणाम आशुतोष तिवारी बनाम घनश्याम सिंह
Source : एबीपी लाइव

Background

Datia Bypoll Result 2026 Live : मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे सोमवार, 3 अगस्त को घोषित किए जाएंगे. 30 जुलाई को हुए मतदान में 71.44 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया. मतदान के बाद सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने जीत का दावा किया है, हालांकि अंतिम तस्वीर मतगणना पूरी होने के बाद ही साफ होगी. कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी. इस सीट पर मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आशुतोष तिवारी और कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह के बीच माना जा रहा है.

दतिया विधानसभा क्षेत्र में कुल 291 मतदान केंद्र बनाए गए थे, जिनमें 186 ग्रामीण और 105 शहरी क्षेत्रों में स्थित थे. शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित कराने के लिए केंद्रीय और राज्य सुरक्षा बलों की 16 कंपनियां तैनात की गई थीं.

हालांकि इस उपचुनाव के नतीजों से मध्य प्रदेश सरकार की स्थिरता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन यह चुनाव राजनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है. इसकी सबसे बड़ी वजह बीजेपी का पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को टिकट न देना है. पार्टी ने इस बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की पृष्ठभूमि से आने वाले आशुतोष तिवारी पर दांव लगाया है.

दतिया सीट पर उपचुनाव की नौबत कांग्रेस के तत्कालीन विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता समाप्त होने के बाद आई. 2023 के विधानसभा चुनाव में राजेंद्र भारती ने नरोत्तम मिश्रा को 7,500 से अधिक वोटों से हराया था. लेकिन अप्रैल 2026 में दिल्ली की एक अदालत ने धोखाधड़ी के एक मामले में उन्हें तीन वर्ष की सजा सुनाई, जिसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त हो गई और इस सीट पर उपचुनाव कराना पड़ा.

06:39 AM (IST)  •  03 Aug 2026

Datia Bypoll Result 2026 Live: जीतू पटवारी ने किया जीत का दावा

ग्वालियर पहुंचे मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने दतिया विधानसभा उपचुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है. पटवारी ने दतिया की जनता का आभार जताया और कहा कि कांग्रेस की जीत तय है. उन्होंने दावा किया कि दतिया उपचुनाव से मध्य प्रदेश की राजनीति बदलने की शुरुआत होगी. उन्होंने कहा कि दतिया की जनता ने लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए मतदान किया है. उन्होंने मतदाताओं को धन्यवाद देते हुए कहा कि जनता भाजपा सरकार के अहंकार का जवाब दे चुकी है और परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आएगा.

06:38 AM (IST)  •  03 Aug 2026

Datia Bypoll Result 2026 Live: रिजल्ट से पहले कांग्रेस का बड़ा एक्शन

दतिया विधानसभा उपचुनाव के परिणाम से ठीक पहले कांग्रेस ने पूर्व विधायक राजेंद्र भारती के खिलाफ कार्रवाई की है. कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है. कांग्रेस प्रत्याशी कुंवर घनश्याम सिंह ने 30 जुलाई को मतदान के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे सहित वरिष्ठ नेताओं को लिखित शिकायत की थी. घनश्याम सिंह ने आरोप लगाया था कि भारती ने चुनाव में पार्टी के खिलाफ काम किया. शिकायत के बाद प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने निलंबन की कार्रवाई की.

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Madhya Pradesh News BJP Congress Mp News Narottam Mishra Mp Politics Mohan Yadav JITU PATWARI
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