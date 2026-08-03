Live: दतिया में आशुतोष तिवारी या घनश्याम सिंह? आज होगा फैसला, कुछ देर में आएंगे परिणाम

Datia Bypoll Result 2026 Live : मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे सोमवार, 3 अगस्त को घोषित किए जाएंगे. 30 जुलाई को हुए मतदान में 71.44 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया. मतदान के बाद सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने जीत का दावा किया है, हालांकि अंतिम तस्वीर मतगणना पूरी होने के बाद ही साफ होगी. कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी. इस सीट पर मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आशुतोष तिवारी और कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह के बीच माना जा रहा है.

दतिया विधानसभा क्षेत्र में कुल 291 मतदान केंद्र बनाए गए थे, जिनमें 186 ग्रामीण और 105 शहरी क्षेत्रों में स्थित थे. शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित कराने के लिए केंद्रीय और राज्य सुरक्षा बलों की 16 कंपनियां तैनात की गई थीं.

हालांकि इस उपचुनाव के नतीजों से मध्य प्रदेश सरकार की स्थिरता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन यह चुनाव राजनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है. इसकी सबसे बड़ी वजह बीजेपी का पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को टिकट न देना है. पार्टी ने इस बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की पृष्ठभूमि से आने वाले आशुतोष तिवारी पर दांव लगाया है.

दतिया सीट पर उपचुनाव की नौबत कांग्रेस के तत्कालीन विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता समाप्त होने के बाद आई. 2023 के विधानसभा चुनाव में राजेंद्र भारती ने नरोत्तम मिश्रा को 7,500 से अधिक वोटों से हराया था. लेकिन अप्रैल 2026 में दिल्ली की एक अदालत ने धोखाधड़ी के एक मामले में उन्हें तीन वर्ष की सजा सुनाई, जिसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त हो गई और इस सीट पर उपचुनाव कराना पड़ा.