गले लगाकर ट्रंप ने भोंका छुरा? PAK मंत्री का US को लेकर चौंकाने वाला दावा- 'हमारे खिलाफ...'

पाकिस्तान के सूचना एवं प्रसारण मंत्री अताउल्लाह तरार ने अमेरिका पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि अमेरिका के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है. इस दौरान उन्होंने एक शख्स को गिरफ्तार करने की भी बात कही है.

अताउल्लाह तरार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर एक वीडियो में कहा कि मैं सभी पाकिस्तानियों को बताना चाहता हूं कि आज से कुछ दिनों पहले डिजिटल मार्केटिंग करने वाला एक शख्स को हमारे सुरक्षाबलों ने गिरफ्तार किया है. उन्होंने कहा कि वो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेस सोशल मीडिया पर प्रोवाइड कराने वाले शख्स सीधे तौर पर अमेरिका से जुड़ा था.

पाकिस्तानी मंत्री ने बताया कि आरोपी को जो पेमेंट किया जा रहा था, जब उसकी जांच पड़ताल की गई तो सच्चाई हैरान कर देने वाली थी क्योंकि जांच में पता चला कि आरोपी को अमेरिका से पेमेंट की जा रही थी. उन्होंने आगे बताया कि गिरफ्तारी के बाद जब आरोपी से पूछताछ की गई तो पता चला कि बॉर्ट फार्म के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपगैंडा फैलाया जा रहा था.

This is Pakistan's Minister of Information and Broadcasting, Ataullah Tarar.



His latest allegation is that several US-operated cyber centers and bot farms have been caught in their country, from where propaganda was being spread on social media to break Pakistan apart.



Breaking… — Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) August 3, 2026

अताउल्लाह तरार ने क्या कहा

अताउल्लाह तरार ने बताया कि इन बॉर्ट फार्म के जरिए ना सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ दुष्प्रचार बल्कि पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तान की आर्मी, पाक आर्मी चीफ और पाकिस्तान की संस्थाओं के अलावा तमाम सरकारी दफ्तरों से जुड़ी चीजों के खिलाफ गलत बातें फैलाई जा रही थीं. उन्होंने आगे कहा कि इन सभी कंटेंट को अमेरिका के जरिए वायरल किया जा रहा था.

अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते

बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद से इस्लामाबाद और वॉशिंगटन के बीच रिश्ते काफी मजबूत हुए हैं. भारत के ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी अमेरिका ने भारत की बजाए पाकिस्तान को चुना और नई दिल्ली की कोई मदद नहीं की. पाकिस्तानी के आर्मी चीफ आसिम मुनीर कई दफा अमेरिका का दौरा कर चुके हैं और ट्रंप कई मौकों पर खुलकर उनकी तारीफ कर चुकी हैं. ऐसे में पाकिस्तान के अमेरिका पर इस तरह के आरोप लगाना वाकई चौंकाने वाला है.

ये भी पढ़ें

शेख हसीना का क्या होगा अगला प्लान? दो साल बाद दुनिया के सामने आएंगी