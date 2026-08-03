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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वगले लगाकर ट्रंप ने भोंका छुरा? PAK मंत्री का US को लेकर चौंकाने वाला दावा- 'हमारे खिलाफ...'

गले लगाकर ट्रंप ने भोंका छुरा? PAK मंत्री का US को लेकर चौंकाने वाला दावा- 'हमारे खिलाफ...'

पाकिस्तान के सूचना एवं प्रसारण मंत्री अताउल्लाह तरार ने अमेरिका पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने बताया कि एक शख्स को सुरक्षा एजेंसियों ने गिरफ्तार किया है, जिसका सीधा ताल्लुक अमेरिका से था.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 03 Aug 2026 11:07 AM (IST)
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पाकिस्तान के सूचना एवं प्रसारण मंत्री अताउल्लाह तरार ने अमेरिका पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि अमेरिका के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है. इस दौरान उन्होंने एक शख्स को गिरफ्तार करने की भी बात कही है.

अताउल्लाह तरार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर एक वीडियो में कहा कि मैं सभी पाकिस्तानियों को बताना चाहता हूं कि आज से कुछ दिनों पहले डिजिटल मार्केटिंग करने वाला एक शख्स को हमारे सुरक्षाबलों ने गिरफ्तार किया है. उन्होंने कहा कि वो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेस सोशल मीडिया पर प्रोवाइड कराने वाले शख्स सीधे तौर पर अमेरिका से जुड़ा था.

पाकिस्तानी मंत्री ने बताया कि आरोपी को जो पेमेंट किया जा रहा था, जब उसकी जांच पड़ताल की गई तो सच्चाई हैरान कर देने वाली थी क्योंकि जांच में पता चला कि आरोपी को अमेरिका से पेमेंट की जा रही थी. उन्होंने आगे बताया कि गिरफ्तारी के बाद जब आरोपी से पूछताछ की गई तो पता चला कि बॉर्ट फार्म के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपगैंडा फैलाया जा रहा था. 

अताउल्लाह तरार ने क्या कहा
अताउल्लाह तरार ने बताया कि इन बॉर्ट फार्म के जरिए ना सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ दुष्प्रचार बल्कि पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तान की आर्मी, पाक आर्मी चीफ और पाकिस्तान की संस्थाओं के अलावा तमाम सरकारी दफ्तरों से जुड़ी चीजों के खिलाफ गलत बातें फैलाई जा रही थीं. उन्होंने आगे कहा कि इन सभी कंटेंट को अमेरिका के जरिए वायरल किया जा रहा था. 

अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते
बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद से इस्लामाबाद और वॉशिंगटन के बीच रिश्ते काफी मजबूत हुए हैं. भारत के ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी अमेरिका ने भारत की बजाए पाकिस्तान को चुना और नई दिल्ली की कोई मदद नहीं की. पाकिस्तानी के आर्मी चीफ आसिम मुनीर कई दफा अमेरिका का दौरा कर चुके हैं और ट्रंप कई मौकों पर खुलकर उनकी तारीफ कर चुकी हैं. ऐसे में पाकिस्तान के अमेरिका पर इस तरह के आरोप लगाना वाकई चौंकाने वाला है.

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
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Published at : 03 Aug 2026 11:07 AM (IST)
Tags :
US Pakistan Attaullah Tarar
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