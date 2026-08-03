बांकीपुर: प्रशांत किशोर तबाही बनकर आए? 5 राउंड के बाद कौन आगे कौन पीछे?

बांकीपुर विधानसभा सीट (Bankipur Vidhan Sabha Seat) पर आज (सोमवार) शाम तक फाइनल नतीजे घोषित हो जाएंगे. पटना के एएन कॉलेज में काउंटिंग जारी है. खबर लिखे जाने तक आधिकारिक रूप से पांच राउंड की गिनती में लगातार प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) आगे चल रहे हैं. एक तरफ पीके के लगातार आगे चलने से जन सुराज के कार्यकर्ता खुश हैं तो दूसरी ओर बीजेपी के प्रत्याशी नीरज सिन्हा (Neeraj Sinha) के पीछे चलने से बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है. ऐसा लग रहा है कि प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) बीजेपी के लिए तबाही बनकर आए हैं.

पांच राउंड के आंकड़ों से समझें कौन आगे कौन पीछे

पहला राउंड

पहले राउंड की गिनती में प्रशांत किशोर को 2,225 वोट मिले हैं. नीरज सिन्हा जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उन्हें 1,363 मत मिले हैं. वहीं आरजेडी पहले राउंड में तीसरे नंबर पर रही रेखा गुप्ता को 505 वोट मिले हैं.

दूसरा राउंड

दूसरे राउंड में भी जन सुराज पार्टी आगे रही. दूसरे राउंड तक पीके को 3,795 वोट मिले हैं. वहीं बीजेपी के प्रत्याशी नीरज सिन्हा को 2,634 और आरजेडी की रेखा को 664 वोट मिले हैं. यानी जन सुराज पार्टी दो राउंड के बाद बीजेपी से 1,161 वोटों से आगे है.

तीसरा राउंड

तीसरे राउंड में भी प्रशांत किशोर का दबदबा दिखा. पीके को 5,032 वोट और बीजेपी के नीरज को 3,870 वोट मिले हैं. आरजेडी की रेखा गुप्ता को 767 वोट मिले हैं. शुरुआती तौर पर प्रशांत किशोर के लिए यह अच्छी खबर मानी जा रही है लेकिन देखना होगा कि आगे क्या होता है. कुल 31 राउंड में गिनती होनी है.

यह भी पढ़ें- बांकीपुर रिजल्ट: पटना में आज ट्रैफिक रूट बदला, इन रास्तों से न जाएं

चौथा राउंड

चौथे राउंड के आंकड़ों में भी प्रशांत किशोर आगे रहे. उन्हें 6,269 वोट मिले हैं. बीजेपी से नीरज सिन्हा दूसरे नंबर पर हैं. चौथे राउंड तक उन्हें 5,124 वोट मिले हैं. रेखा गुप्ता लगातार तीसरे नंबर पर हैं. चौथे राउंड तक उन्हें 884 वोट मिले हैं.

पांचवें राउंड

पांच राउंड पूरा होने के बाद भी प्रशांत किशोर आगे ही रहे. पीके को 8,971 वोट मिले हैं. भारतीय जनता पार्टी को 6,652 वोट मिले हैं. राष्ट्रीय जनता दल को 1534 वोट मिले हैं.

प्रशांत किशोर के पक्ष में रुझान आने से पार्टी के कार्यकर्ता खुश हैं. पार्टी दफ्तर में खुशी का माहौल है. हालांकि बीजेपी का कहना है कि नतीजों में बदलाव होगा. अभी इंतजार करना चाहिए.

यह भी पढ़ें- तेज प्रताप की EO विमल कुमार की हत्या पर बड़ा बयान, 'बिहार में अब…'