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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबांकीपुर: प्रशांत किशोर तबाही बनकर आए! 5 राउंड के बाद कौन आगे कौन पीछे?

बांकीपुर: प्रशांत किशोर तबाही बनकर आए! 5 राउंड के बाद कौन आगे कौन पीछे?

Bankipur By-Election Result: बांकीपुर उपचुनाव के रिजल्ट में प्रशांत किशोर शुरू से आगे चल रहे हैं. पांच राउंड की गिनती के आंकड़े सामने आ गए हैं. देखिए हर राउंड के नतीजे.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 03 Aug 2026 12:05 PM (IST)
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बांकीपुर विधानसभा सीट (Bankipur Vidhan Sabha Seat) पर आज (सोमवार) शाम तक फाइनल नतीजे घोषित हो जाएंगे. पटना के एएन कॉलेज में काउंटिंग जारी है. खबर लिखे जाने तक आधिकारिक रूप से पांच राउंड की गिनती में लगातार प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) आगे चल रहे हैं. एक तरफ पीके के लगातार आगे चलने से जन सुराज के कार्यकर्ता खुश हैं तो दूसरी ओर बीजेपी के प्रत्याशी नीरज सिन्हा (Neeraj Sinha) के पीछे चलने से बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है. ऐसा लग रहा है कि प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) बीजेपी के लिए तबाही बनकर आए हैं.

पांच राउंड के आंकड़ों से समझें कौन आगे कौन पीछे

पहला राउंड

पहले राउंड की गिनती में प्रशांत किशोर को 2,225 वोट मिले हैं. नीरज सिन्हा जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उन्हें 1,363 मत मिले हैं. वहीं आरजेडी पहले राउंड में तीसरे नंबर पर रही रेखा गुप्ता को 505 वोट मिले हैं.

दूसरा राउंड

दूसरे राउंड में भी जन सुराज पार्टी आगे रही. दूसरे राउंड तक पीके को 3,795 वोट मिले हैं. वहीं बीजेपी के प्रत्याशी नीरज सिन्हा को 2,634 और आरजेडी की रेखा को 664 वोट मिले हैं. यानी जन सुराज पार्टी दो राउंड के बाद बीजेपी से 1,161 वोटों से आगे है.

तीसरा राउंड

तीसरे राउंड में भी प्रशांत किशोर का दबदबा दिखा. पीके को 5,032 वोट और बीजेपी के नीरज को 3,870 वोट मिले हैं. आरजेडी की रेखा गुप्ता को 767 वोट मिले हैं. शुरुआती तौर पर प्रशांत किशोर के लिए यह अच्छी खबर मानी जा रही है लेकिन देखना होगा कि आगे क्या होता है. कुल 31 राउंड में गिनती होनी है.

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चौथा राउंड

चौथे राउंड के आंकड़ों में भी प्रशांत किशोर आगे रहे. उन्हें 6,269 वोट मिले हैं. बीजेपी से नीरज सिन्हा दूसरे नंबर पर हैं. चौथे राउंड तक उन्हें 5,124 वोट मिले हैं. रेखा गुप्ता लगातार तीसरे नंबर पर हैं. चौथे राउंड तक उन्हें 884 वोट मिले हैं.

पांचवें राउंड

पांच राउंड पूरा होने के बाद भी प्रशांत किशोर आगे ही रहे. पीके को 8,971 वोट मिले हैं. भारतीय जनता पार्टी को 6,652 वोट मिले हैं. राष्ट्रीय जनता दल को 1534 वोट मिले हैं.

प्रशांत किशोर के पक्ष में रुझान आने से पार्टी के कार्यकर्ता खुश हैं. पार्टी दफ्तर में खुशी का माहौल है. हालांकि बीजेपी का कहना है कि नतीजों में बदलाव होगा. अभी इंतजार करना चाहिए.

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 03 Aug 2026 11:54 AM (IST)
Tags :
Prashant Kishor Rekha Gupta Neeraj Sinha BIHAR NEWS Bankipur By-Election Result
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