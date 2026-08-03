राम कपूर ने बताया क्यों बंद हुआ था 'बड़े अच्छे लगते हैं'? बोले- 'मैं सेट पर शराब पीता था'

'मैं राक्षस बन गया था, सेट पर शराब पीता था', राम कपूर ने बताया क्यों बंद हुआ था 'बड़े अच्छे लगते हैं' शो
Lock Upp 2: 'लॉक अप: सच या सजा' के हालिया एपिसोड में राम कपूर ने अपना तीसरा सीक्रेट खोला. इस दौरान उन्होंने ये खुलासा किया कि उनका हिट शो बड़े अच्छे लगते हैं उनकी वजह से बंद हुआ था.
टीवी के मोस्ट पॉपुलर एक्टर राम कपूर इन दिनों रियलिटी शो 'लॉक अप: सच या सजा' में बतौर कंटेस्टेंट नजर आ रहे हैं. इस शो में टास्क के दौरान एक्टर ने अपने की सीक्रेट रिवील किए हैं. वहीं शनिवार को नेटफ्लिक्स के इस रियलिटी शो में एक एविक्शन टास्क के दौरान राम कपूर ने अपना तीसरा और आखिरी राज बताया और फिनाले वीक में अपनी जगह पक्की की.
राम कपूर ने अपना तीसरा राज खोला
बता दें कि एपिसोड में राम ने माना कि 2011 में उनका हिट शो 'बड़े अच्छे लगते हैं' उनके व्यवहार की वजह से बंद हो गया था. उन्होंने सेट पर अक्सर देर से आने, साथियों के साथ बुरा बर्ताव करने और शराब की लत से जूझने के बारे में भी खुलकर बात की. 'बड़े अच्छे लगते हैं' के दौरान राम कपूर से कहा गया था कि वे 6 महीने में मर सकते हैं.
शो के लेटेस्ट एपिसोड में राम कपूर ने बताया, "मैंने 27 साल तक काम किया है. मैंने बहुत सारी फिल्में और बहुत कुछ किया है, फिर भी मेरी पहचान एक ही शो से बनी 'बड़े अच्छे लगते हैं', मैंने दुनिया से एक राज़ छिपाकर रखा है, यहां तक कि मेरी पत्नी को भी इसके बारे में नहीं पता. शो के दौरान, मैं अपनी जिदगी के सबसे बुरे डिप्रेशन से गुजरा, मेरे वज़न की वजह से मुझे बहुत प्यार मिला और मेरे बारे में इतनी बातें हुईं कि कुछ समय के लिए मैं सबसे ज़्यादा रेटिंग वाला टीवी स्टार बन गया था."
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‘डॉक्टरों ने कहा था 6 महीने में मेरी हो सकती है’
उन्होंने आगे कहा, "मेरा वज़न लगातार बढ़ता जा रहा था. डॉक्टरों ने मुझसे कहा कि मैं अनहेल्दी हो गया हूं और छह महीने में मेरी मौत भी हो सकती है. मुझे डायबिटिक स्ट्रोक हो सकता था क्योंकि मैं दिन में तीन बार इंसुलिन ले रहा था. मेरा शुगर लेवल 400 से 600 के बीच रहता था और मैं दिन में 14 घंटे काम करता था. मैं इस बारे में कुछ नहीं करना चाहता था क्योंकि मुझे बहुत प्यार और पैसा मिल रहा था. मैं यह सब कैसे छोड़ सकता था? मैं एक बहुत बुरा इंसान बन गया था."
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‘मेरी वजह से बंद हुआ था बड़े अच्छे लगते हैं’
जैसे-जैसे उनकी सेहत बिगड़ी, राम कपूर ने माना कि इसका असर उनके व्यवहार और काम करने के तरीके पर भी पड़ा। एक्टर ने कहा, "मैं शूट पर छह घंटे की देरी से पहुxचता था, सेट पर शराब पीता था और लोगों से बहुत बदतमीजी से बात करता था. मैं एक राक्षस जैसा बन गया था. आखिरकार, मेरी वजह से शो बंद हो गया. मैं ऐसा इंसान बन गया था कि अब मुझे खुद पर शर्म आती है."
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को-कंटेस्टेंट हर्षद चोपड़ा के आत्महत्या की कोशिश करने वाले पुराने खुलासे का ज़िक्र करते हुए राम ने कहा, "अगर मेरे बच्चे नहीं होते, तो मैं भी वही करता जो हर्षद ने किया था. जब आपके बच्चे होते हैं, तो आप उनके लिए जीते हैं और आपको अपनी ज़िंदगी खत्म करने का कोई हक नहीं होता. बस इसी बात ने मुझे बचाया, यही वजह है कि मैं आज ज़िंदा हूं 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं, और आज मैं एक इंसान के तौर पर बहुत खुश हूं गौतमी और मेरे बच्चों को भी अभी इस बारे में पता चल रहा होगा."
'लॉक अप: सच या सजा' अपने फिनाले हफ्ते में पहुंच गया है। नेटफ्लिक्स इंडिया के इस शो का विनर 5 अगस्त को मिल जायेगा.
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