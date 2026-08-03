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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सदुनिया का इकलौता खिलाड़ी कौन जिसनें 50 गेंदों से कम में ठोके तीन शतक

दुनिया का इकलौता खिलाड़ी कौन जिसनें 50 गेंदों से कम में ठोके तीन शतक

क्रिकेट जगत में 50 रन में सेंचुरी पूरी करना हर खिलाड़ी के लिए मुमकिन नहीं है लेकिन इंग्लैंड के विस्फोटक बल्लेबाज जोस बटलर ने इस कारनामे को तीन बार किया है.

Written By : संजना कुमारी |  Updated at : 03 Aug 2026 11:24 AM (IST)
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Jos Buttler ODI Century record: वनडे का सबसे तेज शतक जड़ने का रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका के दिग्गज बल्लेबाज एबी डिविलियर्स के नाम दर्ज है. वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलते हुए डिविलियर्स ने ऐसी तूफानी पारी खेली जिसका रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड पाया. उन्होंने केवल 31 गेंद में शतक जड़ कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था. हालांकि एक ऐसा बल्लेबाज भी है जिसनें ऐसा ही कारनामा 3 बार किया है. वनडे क्रिकेट में जोस बटलर ने 50 गेंदों के अंदर तीन बार शतक जड़ा है. साल 2022 में नीदरलैंड के खिलाफ खेलते हुए बटलर ने सिर्फ 47 गेंदों में शतक जड़ने का कीर्तिमान अपने नाम किया था. इसके पहले पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी ने ऐसा किया था. 

 डिविलियर्स का रिकॉर्ड आज भी कायम

वनडे के इतिहास में सबसे तेज शतक जड़ने का रिकॉर्ड अफ्रीका के स्टार बल्लेबाज एबी डिविलियर्स के नाम दर्ज है. उन्होंने जोहानिसबर्ग में 18 जनवरी, 2015 को वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलते हुए सिर्फ 31 गेंदों में शतक पूरा किया था. उस मुकाबले में डिविलियर्स ने 44 गेंद खेले थे जिनमें उन्होंने 149 रन बनाया था. इसमें 16 छक्के और 9 चौके शामिल थे. यह रिकार्ड आज भी किसी बल्लेबाज के लिए सपना है. 

यह भी पढ़ें- वनडे की 5 सबसे बड़ी साझेदारियां, 11 साल से ये रिकॉर्ड कायम

सबसे ज्यादा शत्तक लगाने वाला बल्लेबाज 

50 गेंदों में सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड आज भी जोस बटलर के नाम दर्ज है. बटलर ने दुबई में पाकिस्तान के खिलाफ हुए 2015 के मुकाबले में 46 गेंद में सेंचुरी ठोका था. उसके बाद साल 2019 में एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ साउथम्प्टन में उनका बल्ला दनादन चला जिससे केवल 50 गेंद में उन्होंने शतक पूरा कर लिया. तीसरा रिकॉर्ड उन्होंने निदरलैंड के खिलाफ बनाया था. उन्होंने उस खितबी मुकाबले में 47 गेंद में ही शतक बना लिया था. 

यह भी पढ़ें- IND VS SL: बुमराह टीम से बाहर, इस खिलाड़ी को पहली बार मिला मौका

About the author संजना कुमारी

संजना कुमारी ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एबीपी नेटवर्क से की. उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से पत्रकारिता एवं जनसंचार की पढ़ाई पूरी की है. खेल और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों में उनकी विशेष रुचि है. वे समसामयिक मुद्दों पर तथ्यपरक और विश्वसनीय रिपोर्टिंग को प्राथमिकता देती हैं. डिजिटल पत्रकारिता के साथ-साथ कंटेंट क्रिएशन में भी उनकी गहरी दिलचस्पी है. ट्रैवलिंग और वीडियो ब्लॉगिंग उनका पसंदीदा शौक है. नई जगहों, लोगों और अनुभवों को जानना और उन्हें कहानियों के रूप में प्रस्तुत करना उन्हें पसंद है.
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Published at : 03 Aug 2026 10:49 AM (IST)
Tags :
ODI Jos Buttler CRICKET
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