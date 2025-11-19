एक्सप्लोरर
टोक्यो से दिल्ली तक... ये हैं दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाली मेगासिटी
टोक्यो दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है. टोक्यो की जनसंख्या लगभग 37 मिलियन मानी जाती है. यह जापान का राजनीतिक, वित्तीय और कल्चरल राजधानी भी है.
दुनियाभर में बड़ी आबादी का दबाव लगातार बढ़ रहा है और कई शहर अब मेगासिटी में बदल चुके हैं. टोक्यो, दिल्ली और शंघाई जैसे बड़े शहरों में आबादी 20 से 30 मिलियन के पार पहुंच चुकी है. वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के आंकड़ों के अनुसार, यह शहर न सिर्फ अपने देश के आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र हैं, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी बड़ी भूमिका निभाते हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं तो टोक्यो से लेकर दिल्ली तक दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाली मेगासिटी के बारे में.
Published at : 19 Nov 2025 11:39 AM (IST)
