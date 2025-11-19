हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजटोक्यो से दिल्ली तक... ये हैं दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाली मेगासिटी

टोक्यो से दिल्ली तक... ये हैं दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाली मेगासिटी

टोक्यो दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है. टोक्यो की जनसंख्या लगभग 37 मिलियन मानी जाती है. यह जापान का राजनीतिक, वित्तीय और कल्चरल राजधानी भी है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 19 Nov 2025 11:39 AM (IST)
टोक्यो दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है. टोक्यो की जनसंख्या लगभग 37 मिलियन मानी जाती है. यह जापान का राजनीतिक, वित्तीय और कल्चरल राजधानी भी है.

दुनियाभर में बड़ी आबादी का दबाव लगातार बढ़ रहा है और कई शहर अब मेगासिटी में बदल चुके हैं. टोक्यो, दिल्ली और शंघाई जैसे बड़े शहरों में आबादी 20 से 30 मिलियन के पार पहुंच चुकी है. वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के आंकड़ों के अनुसार, यह शहर न सिर्फ अपने देश के आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र हैं, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी बड़ी भूमिका निभाते हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं तो टोक्यो से लेकर दिल्ली तक दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाली मेगासिटी के बारे में.

1/7
टोक्यो दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है. टोक्यो की जनसंख्या लगभग 37 मिलियन मानी जाती है. यह जापान का राजनीतिक, वित्तीय और कल्चरल केंद्र भी है. हाई डेंसिटी वाले इलाकों, बेहतर ट्रांसपोर्ट सिस्टम और मजबूत इकोनॉमी के कारण यह लगातार जनसंख्या के मामले में दुनिया में नंबर वन बना हुआ है ‌.
टोक्यो दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है. टोक्यो की जनसंख्या लगभग 37 मिलियन मानी जाती है. यह जापान का राजनीतिक, वित्तीय और कल्चरल केंद्र भी है. हाई डेंसिटी वाले इलाकों, बेहतर ट्रांसपोर्ट सिस्टम और मजबूत इकोनॉमी के कारण यह लगातार जनसंख्या के मामले में दुनिया में नंबर वन बना हुआ है ‌.
2/7
टोक्यो के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला दूसरा दिल्ली. दिल्ली में करीब 34.67 मिलियन की आबादी है. तेजी से हो रहे रहा शहरीकरण, अन्य राज्यों से लगातार हो रहा माइग्रेशन और एनसीआर के रूप में शहर का तेजी से फैलना इसके बढ़ती जनसंख्या की बड़ी वजह है. यह भारत का राजनीतिक, व्यापारिक और शैक्षणिक केंद्र भी है.
टोक्यो के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला दूसरा दिल्ली. दिल्ली में करीब 34.67 मिलियन की आबादी है. तेजी से हो रहे रहा शहरीकरण, अन्य राज्यों से लगातार हो रहा माइग्रेशन और एनसीआर के रूप में शहर का तेजी से फैलना इसके बढ़ती जनसंख्या की बड़ी वजह है. यह भारत का राजनीतिक, व्यापारिक और शैक्षणिक केंद्र भी है.
3/7
दिल्ली के बाद सबसे ज्यादा आबादी के मामले में शंघाई का नाम आता है. लगभग 30.48 मिलियन आबादी वाला शंघाई, चीन के सबसे बड़े और प्रभावशाली शहरों में से एक है. लंबे समय से यह चीन की वित्तीय राजधानी माना जाता है और वैश्विक व्यापार का एक बड़ा केंद्र भी है. .
दिल्ली के बाद सबसे ज्यादा आबादी के मामले में शंघाई का नाम आता है. लगभग 30.48 मिलियन आबादी वाला शंघाई, चीन के सबसे बड़े और प्रभावशाली शहरों में से एक है. लंबे समय से यह चीन की वित्तीय राजधानी माना जाता है और वैश्विक व्यापार का एक बड़ा केंद्र भी है. .
4/7
वहीं इसके बाद ढाका का नाम आता है. ढाका की जनसंख्या लगभग 24.65 मिलियन है और यह दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते मेगासिटी में गिना जाता है. ग्रामीण इलाकों से भारी माइग्रेशन और देश के राजनीतिक, आर्थिक केंद्र होने के कारण इसकी जनसंख्या तेजी से बढ़ी है.
वहीं इसके बाद ढाका का नाम आता है. ढाका की जनसंख्या लगभग 24.65 मिलियन है और यह दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते मेगासिटी में गिना जाता है. ग्रामीण इलाकों से भारी माइग्रेशन और देश के राजनीतिक, आर्थिक केंद्र होने के कारण इसकी जनसंख्या तेजी से बढ़ी है.
5/7
करीब 23.7 मिलियन आबादी वाला काहिरा अफ्रीका के सबसे बड़े शहरों में शामिल है. काहिरा मिस्र की राजधानी है. साथ ही यह मिस्र के प्रशासन, संस्कृति व आर्थिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र भी है.
करीब 23.7 मिलियन आबादी वाला काहिरा अफ्रीका के सबसे बड़े शहरों में शामिल है. काहिरा मिस्र की राजधानी है. साथ ही यह मिस्र के प्रशासन, संस्कृति व आर्थिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र भी है.
6/7
वहीं साओ पाउलो की आबादी लगभग 22.99 मिलियन है. साओ पाउलो को ब्राजील की आर्थिक राजधानी माना जाता है और यहां उद्योग और वित्तीय सेक्टर बहुत मजबूत है.
वहीं साओ पाउलो की आबादी लगभग 22.99 मिलियन है. साओ पाउलो को ब्राजील की आर्थिक राजधानी माना जाता है और यहां उद्योग और वित्तीय सेक्टर बहुत मजबूत है.
7/7
इसके अलावा मेक्सिको सिटी की जनसंख्या लगभग 22.75 मिलियन है. मेक्सिको सिटी, मेक्सिको का राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र भी है और पश्चिमी गोलार्ध के सबसे बड़े शहरी क्षेत्र में से भी एक है.
इसके अलावा मेक्सिको सिटी की जनसंख्या लगभग 22.75 मिलियन है. मेक्सिको सिटी, मेक्सिको का राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र भी है और पश्चिमी गोलार्ध के सबसे बड़े शहरी क्षेत्र में से भी एक है.
Published at : 19 Nov 2025 11:39 AM (IST)
Tags :
Tokyo Population Delhi Megacity Shanghai Population

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
आतंकी डॉक्टरों का अड्डा कैसे बनी अल-फलाह यूनिवर्सिटी, कहां से मिली 415 करोड़ की फंडिंग? फाउंडर जवाद सिद्दीकी उगलेंगे राज
आतंकी डॉक्टरों का अड्डा कैसे बनी AFU, कहां से मिले 415 करोड़? जवाद सिद्दीकी उगलेंगे राज
पंजाब
'अनमोल को मिल रही लॉरेंस बिश्नोई का भाई होने की सजा', चचेरे भाई का दावा- उसने नहीं कराई बाबा सिद्दीकी की हत्या
'अनमोल को मिल रही लॉरेंस बिश्नोई का भाई होने की सजा', चचेरे भाई का दावा- उसने नहीं कराई कोई हत्या
क्रिकेट
जसप्रीत बुमराह दूसरे टेस्ट में रच सकते हैं इतिहास, श्रीनाथ का रिकॉर्ड तोड़ दिग्गज गेंदबाजों की लिस्ट में होंगे शामिल
जसप्रीत बुमराह दूसरे टेस्ट में रच सकते हैं इतिहास, श्रीनाथ का रिकॉर्ड तोड़ दिग्गज गेंदबाजों की लिस्ट में होंगे शामिल
बॉलीवुड
15 साल के करियर में इस एक्टर ने दी है सिर्फ 7 हिट फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर हालत रही है खराब
15 साल के करियर में इस एक्टर ने दी है सिर्फ 7 हिट फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर हालत रही है खराब
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

अजनबी प्यार का खूनी खतरा !
Bihar Government Formation: अभी तक मंत्रिमंडल का स्वरूप फाइनल नहीं हुआ? | Breaking news
Bihar New Government Formation: ...तो फिर एक बार, नीतीशे कुमार! |
UP Politics: पश्चिम नहीं, पूर्वी UP पर फोकस! Asaduddin Owaisi का नया गेमप्लान क्या? | Bihar | AIMIM
Sandeep Chaudhary: PK की हार, 'दुरुपयोग' बना बहाना! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | Bihar Politics

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आतंकी डॉक्टरों का अड्डा कैसे बनी अल-फलाह यूनिवर्सिटी, कहां से मिली 415 करोड़ की फंडिंग? फाउंडर जवाद सिद्दीकी उगलेंगे राज
आतंकी डॉक्टरों का अड्डा कैसे बनी AFU, कहां से मिले 415 करोड़? जवाद सिद्दीकी उगलेंगे राज
पंजाब
'अनमोल को मिल रही लॉरेंस बिश्नोई का भाई होने की सजा', चचेरे भाई का दावा- उसने नहीं कराई बाबा सिद्दीकी की हत्या
'अनमोल को मिल रही लॉरेंस बिश्नोई का भाई होने की सजा', चचेरे भाई का दावा- उसने नहीं कराई कोई हत्या
क्रिकेट
जसप्रीत बुमराह दूसरे टेस्ट में रच सकते हैं इतिहास, श्रीनाथ का रिकॉर्ड तोड़ दिग्गज गेंदबाजों की लिस्ट में होंगे शामिल
जसप्रीत बुमराह दूसरे टेस्ट में रच सकते हैं इतिहास, श्रीनाथ का रिकॉर्ड तोड़ दिग्गज गेंदबाजों की लिस्ट में होंगे शामिल
बॉलीवुड
15 साल के करियर में इस एक्टर ने दी है सिर्फ 7 हिट फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर हालत रही है खराब
15 साल के करियर में इस एक्टर ने दी है सिर्फ 7 हिट फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर हालत रही है खराब
न्यूज़
Explained: दिल्ली धमाके के 10 दिन बाद हालात क्या, कितनी गिरफ्तारियां हुईं और पुलिस कहां चूकी; 7 जरूरी सवालों के जवाब
Explained: दिल्ली धमाके के 10 दिन बाद, कितनी गिरफ्तारियां हुईं और पुलिस कहां चूकी; 7 जरूरी सवालों के जवाब
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
जनरल नॉलेज
International Men's Day 2025: महिला या पुरुष, किसने दिया था मेंस डे मनाने का आइडिया? चौंका देगा सच
महिला या पुरुष, किसने दिया था मेंस डे मनाने का आइडिया? चौंका देगा सच
हेल्थ
TB Surveillance System: AI ने ढूंढा टीबी को रोकने का नया तरीका, घटेंगे मौत के आंकड़े! जानें कैसे काम करती है यह तकनीक?
AI ने ढूंढा टीबी को रोकने का नया तरीका, घटेंगे मौत के आंकड़े! जानें कैसे काम करती है यह तकनीक?
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Embed widget