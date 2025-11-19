टोक्यो से दिल्ली तक... ये हैं दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाली मेगासिटी

टोक्यो के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला दूसरा दिल्ली. दिल्ली में करीब 34.67 मिलियन की आबादी है. तेजी से हो रहे रहा शहरीकरण, अन्य राज्यों से लगातार हो रहा माइग्रेशन और एनसीआर के रूप में शहर का तेजी से फैलना इसके बढ़ती जनसंख्या की बड़ी वजह है. यह भारत का राजनीतिक, व्यापारिक और शैक्षणिक केंद्र भी है.