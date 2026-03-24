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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजFighter Jet Fuel: एक फाइटर जेट में कितना लगता है तेल, जानें किस फ्यूल का होता है इस्तेमाल?

Fighter Jet Fuel: एक फाइटर जेट में कितना लगता है तेल, जानें किस फ्यूल का होता है इस्तेमाल?

Fighter Jet Fuel: मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के दौरान फाइटर जेट्स का भी इस्तेमाल ज्यादा किया जा रहा है. आइए जानते हैं कि इन जेट में किस तरह के ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 24 Mar 2026 08:34 AM (IST)
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Fighter Jet Fuel: मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता ही जा रहा है. ईरान, इजरायल और अमेरिका इस संघर्ष में एक दूसरे पर बमबारी कर रहे हैं. इसी बीच लोगों के मन में एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर फाइटर जेट्स को किस ईंधन की जरूरत होती है? साथ ही इनमें कितना ईंधन खर्च होता है? आइए जानते हैं क्या है इन सवालों के जवाब.

फाइटर जेट किस तरह के ईंधन का इस्तेमाल करते हैं?

फाइटर जेट पेट्रोल या फिर डीजल पर नहीं चलते. इसके बजाय वे एविएशन टर्बाइन फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं. यह केरोसिन का एक काफी रिफाइंड रूप है और खास तौर पर विमान के इंजनों के लिए बनाया गया है. पूरी दुनिया में मिलिट्री जेट आमतौर पर JP-8 और Jet A-1 जैसे ईंधन पर ही निर्भर रहते हैं. ये ईंधन काफी मुश्किल हालात में भी काम करने के लिए बनाए गए हैं. इनमें काफी ज्यादा ऊंचाई और जमा देने वाला तापमान भी शामिल है. ईंधन में एडिटिव मिलाए जाते हैं ताकि वह हवा में जम न जाए और इंजन के पुर्जों को जंग लगने से बचाया जा सके. 

एक फाइटर जेट कितना ईंधन ले जा सकता है? 

ईंधन की क्षमता विमान के आकार और उसकी भूमिका के हिसाब से तय होती है. F-16 जैसे हल्के फाइटर जेट आमतौर पर अपने अंदर 3200 से 7000 लीटर तक ईंधन ले जा सकते हैं. इसके उलट Rafele और Sukhoi-30 जैसे ज्यादा भारी और एडवांस्ड विमान 10000 से 12000 लीटर तक ईंधन स्टोर कर सकते हैं. अपनी ऑपरेशनल रेंज को बढ़ाने के लिए फाइटर जेट बाहर से भी ईंधन टैंक ले जा सकते हैं. इन्हें ड्रॉप टैंक कहा जाता है. यह जेट के पंखों के नीचे लगे होते हैं ताकि लड़ाई के दौरान वजन कम करने के लिए इन टैंकों को गिराया जा सके.

फाइटर जेट कितनी तेजी से ईंधन खर्च करते हैं? 

फाइटर जेट में ईंधन की खपत काफी ज्यादा होती है और यह काफी हद तक स्पीड और मिशन के प्रकार पर ही निर्भर करती है. सामान्य उड़ान के दौरान एक जेट हर घंटे लगभग 2500 से 4500 लीटर ईंधन खर्च कर सकता है. लेकिन जब पायलट आफ्टरबर्न चालू करते हैं तो ईंधन की खपत काफी ज्यादा बढ़ जाती है.

दरअसल आफ्टरबर्न एक ऐसा फीचर होता है जिसका इस्तेमाल अचानक स्पीड बढ़ाने या सुपर सोनिक उड़ान के लिए किया जाता है. ऐसे मामलों में एक जेट सिर्फ 10 से 15 मिनट में ही 15000 लीटर से ज्यादा ईंधन जला सकता है.

यह भी पढ़ें:  क्या ईरान में सच में चलता है 1 करोड़ का नोट, जानें भारत में इसकी कितनी वैल्यू

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 24 Mar 2026 08:34 AM (IST)
Tags :
US Israel Iran War Fighter Jet Fuel ATF Fuel
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