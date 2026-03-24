Fighter Jet Fuel: मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता ही जा रहा है. ईरान, इजरायल और अमेरिका इस संघर्ष में एक दूसरे पर बमबारी कर रहे हैं. इसी बीच लोगों के मन में एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर फाइटर जेट्स को किस ईंधन की जरूरत होती है? साथ ही इनमें कितना ईंधन खर्च होता है? आइए जानते हैं क्या है इन सवालों के जवाब.

फाइटर जेट किस तरह के ईंधन का इस्तेमाल करते हैं?

फाइटर जेट पेट्रोल या फिर डीजल पर नहीं चलते. इसके बजाय वे एविएशन टर्बाइन फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं. यह केरोसिन का एक काफी रिफाइंड रूप है और खास तौर पर विमान के इंजनों के लिए बनाया गया है. पूरी दुनिया में मिलिट्री जेट आमतौर पर JP-8 और Jet A-1 जैसे ईंधन पर ही निर्भर रहते हैं. ये ईंधन काफी मुश्किल हालात में भी काम करने के लिए बनाए गए हैं. इनमें काफी ज्यादा ऊंचाई और जमा देने वाला तापमान भी शामिल है. ईंधन में एडिटिव मिलाए जाते हैं ताकि वह हवा में जम न जाए और इंजन के पुर्जों को जंग लगने से बचाया जा सके.

एक फाइटर जेट कितना ईंधन ले जा सकता है?

ईंधन की क्षमता विमान के आकार और उसकी भूमिका के हिसाब से तय होती है. F-16 जैसे हल्के फाइटर जेट आमतौर पर अपने अंदर 3200 से 7000 लीटर तक ईंधन ले जा सकते हैं. इसके उलट Rafele और Sukhoi-30 जैसे ज्यादा भारी और एडवांस्ड विमान 10000 से 12000 लीटर तक ईंधन स्टोर कर सकते हैं. अपनी ऑपरेशनल रेंज को बढ़ाने के लिए फाइटर जेट बाहर से भी ईंधन टैंक ले जा सकते हैं. इन्हें ड्रॉप टैंक कहा जाता है. यह जेट के पंखों के नीचे लगे होते हैं ताकि लड़ाई के दौरान वजन कम करने के लिए इन टैंकों को गिराया जा सके.

फाइटर जेट कितनी तेजी से ईंधन खर्च करते हैं?

फाइटर जेट में ईंधन की खपत काफी ज्यादा होती है और यह काफी हद तक स्पीड और मिशन के प्रकार पर ही निर्भर करती है. सामान्य उड़ान के दौरान एक जेट हर घंटे लगभग 2500 से 4500 लीटर ईंधन खर्च कर सकता है. लेकिन जब पायलट आफ्टरबर्न चालू करते हैं तो ईंधन की खपत काफी ज्यादा बढ़ जाती है.

दरअसल आफ्टरबर्न एक ऐसा फीचर होता है जिसका इस्तेमाल अचानक स्पीड बढ़ाने या सुपर सोनिक उड़ान के लिए किया जाता है. ऐसे मामलों में एक जेट सिर्फ 10 से 15 मिनट में ही 15000 लीटर से ज्यादा ईंधन जला सकता है.

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