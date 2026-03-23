कल खत्म होगा इंतजार, राजस्थान बोर्ड कल जारी करेगा 10वीं क्लास का रिजल्ट; पढ़ें अपडेट्स

Rajasthan RBSE 10th Results 2026 Live: कल खत्म होगा इंतजार, राजस्थान बोर्ड कल जारी करेगा 10वीं क्लास का रिजल्ट; पढ़ें अपडेट्स
RBSE 10th Results 2026 Live: राजस्थान बोर्ड की तरफ से कल दसवीं क्लास का रिजल्ट जारी किया जाएगा. जिसे छात्र-छात्राएं आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाकर देख सकेंगे.
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राजस्थान बोर्ड के 10वीं के छात्रों के लिए आज का दिन खास होने वाला था, लेकिन ऐन वक्त पर आई खबर ने उनका इंतजार थोड़ा और बढ़ा दिया है. पहले माना जा रहा था कि 20 मार्च को परिणाम जारी होगा, लेकिन अब बोर्ड ने खुद सामने आकर साफ कर दिया है कि रिजल्ट आज नहीं आएगा.
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर जानकारी देते हुए बताया कि 10वीं कक्षा का रिजल्ट अब 24 मार्च को जारी किया जाएगा. इस साल राजस्थान बोर्ड की 10वीं परीक्षा में करीब 10 लाख छात्र-छात्राएं शामिल हुए थे. परीक्षा खत्म होने के बाद से ही सभी अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.
कब हुई थी परीक्षा?
10वीं की बोर्ड परीक्षाएं 12 फरवरी से शुरू हुई थीं और 28 फरवरी तक चली थीं. इस दौरान पूरे राज्य में परीक्षा का आयोजन बड़े स्तर पर किया गया था. बोर्ड ने राज्यभर में 6195 परीक्षा केंद्र बनाए थे, जहां अलग-अलग विषयों की परीक्षाएं कराई गईं. कुल मिलाकर 175 विषयों की परीक्षा आयोजित की गई.
RBSE 10th Results 2026 Live: पिछले 5 सालों में कैसे रहा राजस्थान बोर्ड की 10वीं का रिजल्ट?
अगर पिछले 5 साल के पास प्रतिशत के ट्रेंड को देखें, तो साल 2025 में यह 93.6 प्रतिशत रहा था. इसके पहले 2024 में पास प्रतिशत काफी बेहतर होकर 98.04 प्रतिशत तक पहुंच गया था. वहीं 2023 में यह घटकर 92.35 प्रतिशत रह गया था और 2022 में 96.33 प्रतिशत दर्ज किया गया था. सबसे ज्यादा पास प्रतिशत 2021 में देखने को मिला था, जब यह 99.19 प्रतिशत तक पहुंच गया था.
RBSE 10th Results 2026 Live: राजस्थान बोर्ड की 10वीं परीक्षा में कितने छात्र हुए थे शामिल
कक्षा 10 की परीक्षाएं 12 से 28 फरवरी के बीच आयोजित की गई थीं, जिसमें इस साल कुल 10,68,078 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था. रिजल्ट जारी होने के बाद राजस्थान बोर्ड ओरिजिनल मार्कशीट स्कूलों को भेजेगा, जहां से छात्र अपनी मार्कशीट प्राप्त कर सकेंगे.
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Source: IOCL