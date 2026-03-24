हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजेल में बंद उमर खालिद को भेजा जाएगा राज्यसभा? मुस्लिम संगठनों की मांग से बढ़ी हलचल

जेल में बंद उमर खालिद को भेजा जाएगा राज्यसभा? मुस्लिम संगठनों की मांग से बढ़ी हलचल

Umar Khalid News: राजस्थान में मुस्लिम संगठनों ने कांग्रेस से उमर खालिद को राज्यसभा भेजने की मांग की है. इसे समावेशी राजनीति और मुस्लिम प्रतिनिधित्व बढ़ाने से जोड़कर देखा जा रहा है.

By : पीटीआई- भाषा | Updated at : 24 Mar 2026 09:49 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

राजस्थान में कुछ मुस्लिम संगठनों ने कांग्रेस से उमर खालिद को राज्यसभा के लिए नामित करने की मांग उठाई है. 23 मार्च को संगठनों ने कांग्रेस को पत्र लिखकर उससे अपील की है वह उमर खालिद को राज्यसभा के लिए नामित करने पर विचार करें. उनका ऐसा मानना है कि यह फैसला समावेशी राजनीति का संकेत देगा. यह मांग ऐसे समय आई है जब राज्यसभा की तीन सीटों पर चुनाव होने हैं और कांग्रेस के पास एक सीट जीतने की संभावना है.

क्या है पूरा मामला?

राजस्थान मुस्लिम एलायंस और मुस्लिम प्रोग्रेसिव फोरम जैसे संगठनों ने कांग्रेस नेतृत्व को पत्र लिखकर यह अपील की है. उनका कहना है कि मुस्लिम मतदाताओं ने 2023 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के वोट आधार को मजबूत किया था और अब उन्हें प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए. इस मांग को राजनीतिक संदेश और सामाजिक संतुलन के रूप में देखा जा रहा है. बता दें कि जून में तीन सीटें खाली होंगी. ऐसा माना जा रहा है कि इनमें से बीजेपी दो सीट जीत सकती है और कांग्रेस के पास एक सीट जीतने का मौका है.

उमर खालिद को राज्यसभा भेजने की मांग क्यों? 

राजस्थान मुस्लिम एलायंस के अध्यक्ष मोहसिन राशिद टोंक ने कहा कि उमर खालिद को राज्यसभा भेजना संवैधानिक मूल्यों और समावेशी राजनीति के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाएगा. पीटीआई के अनुसार, उन्होंने यह भी कहा कि इससे अल्पसंख्यक समुदाय को मजबूत संदेश जाएगा. 

वहीं मुस्लिम प्रोग्रेसिव फोरम के अध्यक्ष अब्दुल सलाम जौहर ने भी इस मांग का समर्थन करते हुए कहा कि पार्टी को मुस्लिम मतदाताओं की भूमिका को राजनीतिक प्रतिनिधित्व के जरिए स्वीकार करना चाहिए. इस पूरे मुद्दे को कांग्रेस के लिए एक संतुलन साधने वाली चुनौती के रूप में देखा जा रहा है, जहां उसे राजनीतिक समीकरण और सामाजिक संदेश दोनों को ध्यान में रखना होगा.

कौन हैं उमर खालिद?

उमर खालिद एक सामाजिक कार्यकर्ता और JNU के पूर्व छात्र नेता हैं. वह ‘युनाइटेड अगेंस्ट हेट’ संगठन से जुड़े रहे हैं और नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभा चुके हैं. उनकी पहचान एक मुखर छात्र नेता और एक्टिविस्ट के रूप में रही है, जिसने कई राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी राय रखी है. हालांकि, उनकी राजनीतिक और सामाजिक पहचान के साथ-साथ विवाद भी जुड़े रहे हैं, जो इस मांग को और अधिक चर्चा में ला रहे हैं.

उमर खालिद सितंबर 2020 से दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत तिहाड़ जेल में बंद हैं. उन पर आरोप है कि उन्होंने सीएए-एनआरसी विरोधी प्रदर्शनों के दौरान हिंसा भड़काने और साजिश रचने में भूमिका निभाई. इस मामले को लेकर देशभर में बहस होती रही है और अदालत में सुनवाई जारी है.

ऐसे में उन्हें राज्यसभा भेजने की मांग राजनीतिक, कानूनी और सामाजिक तीनों स्तरों पर बहस का विषय बन गई है, जहां एक तरफ प्रतिनिधित्व की बात हो रही है तो दूसरी तरफ उनके खिलाफ लगे आरोपों को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं.

और पढ़ें
Published at : 24 Mar 2026 09:49 AM (IST)
Tags :
Umar Khalid RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
जेल में बंद उमर खालिद को भेजा जाएगा राज्यसभा? मुस्लिम संगठनों की मांग से बढ़ी हलचल
जेल में बंद उमर खालिद को भेजा जाएगा राज्यसभा? राजस्थान में मुस्लिम संगठनों की मांग से बढ़ी हलचल
राजस्थान
RBSE 10th Result 2026: राजस्थान बोर्ड 10वीं क्लास का रिजल्ट आज जारी होगा, ऐसे कर सकेंगे चेक
RBSE 10th Result 2026: राजस्थान बोर्ड 10वीं क्लास का रिजल्ट आज जारी होगा, ऐसे कर सकेंगे चेक
राजस्थान
Rajasthan News: निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा संगठन विस्तार, 5 लाख पदाधिकारी बनाने का लक्ष्य
राजस्थान: निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा संगठन विस्तार, 5 लाख पदाधिकारी बनाने का लक्ष्य
राजस्थान
गैस किल्लत के बीच जयपुर में सिलेंडर चोरी की अनूठी वारदात, स्कूटी फिसलने से पकड़े गए आरोपी
गैस किल्लत के बीच जयपुर में सिलेंडर चोरी की अनूठी वारदात, स्कूटी फिसलने से पकड़े गए आरोपी
Advertisement

वीडियोज

Sansani: महायुद्ध में हमले का बदलता खेल ! | Iran-israel War | Donald Trump | ABP news
Viral Video: चाट खाने से पहले सावधान! वीडियो ने उड़ाए होश | ABP News
Chitra Tripathi: US की 'एपिक फ्यूरी' या Trump की 'ब्लाइंड फ्यूरी'? | Iran Israel War | America
Bharat Ki Baat: क्या ईरान के वार से पीछे हटा अमेरिका? | Iran Attack on US-Israel War | Trump
Sandeep Chaudhary: ईरान की जीत..ट्रंप ने टेके घुटने? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण| Iran-US-Israel War
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Iranian President Pezeshkian: ट्रंप के शांति वाले मैसेज पर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन का बड़ा बयान, बोले- 'सैनिकों के हाथों को...'
ट्रंप के शांति वाले मैसेज पर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन का बड़ा बयान, बोले- 'सैनिकों के हाथों को...'
राजस्थान
जेल में बंद उमर खालिद को भेजा जाएगा राज्यसभा? मुस्लिम संगठनों की मांग से बढ़ी हलचल
जेल में बंद उमर खालिद को भेजा जाएगा राज्यसभा? राजस्थान में मुस्लिम संगठनों की मांग से बढ़ी हलचल
विश्व
ट्रंप के शांति वाले ऐलान के बाद भी झुकने को तैयार नहीं ईरान, अमेरिका को दिया अल्टीमेटम- 'गारंटी दो वरना, सिर के बदले सिर...’
ट्रंप के शांति वाले ऐलान के बाद ईरान का US को अल्टीमेटम- 'गारंटी दो वरना, सिर के बदले सिर...'
क्रिकेट
कार्तिक त्यागी ने एक ओवर में लिए तीन विकेट, आखिरी ओवर में रन आउट से हुआ मैच का फैसला
कार्तिक त्यागी ने एक ओवर में लिए तीन विकेट, आखिरी ओवर में रन आउट से हुआ मैच का फैसला
टेलीविजन
'धुरंधर 2' में सौम्या टंडन को खली अक्षय खन्ना की कमी, बोलीं- 'मैंने उन्हें काफी मिस किया, क्योंकि वो..'
'धुरंधर 2' में सौम्या टंडन को खली अक्षय खन्ना की कमी, बोलीं- 'मैंने उन्हें काफी मिस किया..'
विश्व
India-US Relations: पहले मार्को रुबियो फिर गल्फ देशों के राजदूतों संग जयशंकर की मीटिंग, जंग के बीच भारत कर क्या रहा?
पहले मार्को रुबियो फिर गल्फ देशों के राजदूतों संग जयशंकर की मीटिंग, जंग के बीच भारत कर क्या रहा?
हेल्थ
Heatwave And Nervous System: आपके नर्वस सिस्टम के लिए क्यों खतरनाक हैं आने वाली गर्मियां, जानें किन बीमारियों का खतरा?
आपके नर्वस सिस्टम के लिए क्यों खतरनाक हैं आने वाली गर्मियां, जानें किन बीमारियों का खतरा?
Results
RBSE 10th Results 2026 Live: राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट आज होगा जारी, देखें इसे चेक करने का डायरेक्ट लिंक
राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट आज होगा जारी, देखें इसे चेक करने का डायरेक्ट लिंक
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
ENT LIVE
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
Embed widget