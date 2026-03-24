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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटकार्तिक त्यागी ने एक ओवर में लिए तीन विकेट, आखिरी ओवर में रन आउट से हुआ मैच का फैसला

कार्तिक त्यागी ने एक ओवर में लिए तीन विकेट, आखिरी ओवर में रन आउट से हुआ मैच का फैसला

आईपीएल 2026 से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपनी इंट्रा स्क्वाड टीम बनाकर दूसरा अभ्यास मुकाबला खेला. कार्तिक त्यागी ने आखिरी ओवर में 12 रन बचाकर अपनी टीम को रोमांचक मुकाबले में जीत दिलाया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 24 Mar 2026 09:50 AM (IST)
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Kartik Tyagi Took Three Wickets In An Over: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 19वें सीजन के शुरू होने से पहले सभी टीमें अपनी तैयारी को आखिरी रूप दे रही है. कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने टूर्नामेंट में उतरने से पहले अपनी टीमों के बीच इंट्रा स्क्वाड मैच का आयोजन किया. पर्पल नाइट्स और गोल्डन नाइट्स की टीम बनाकर अभ्यास मैच खेला गया. आखिरी बॉल तक हुए इस रोमांचक मुकाबले में रन आउट के जरिए विजेता टीम का फैसला हुआ. कार्तिक त्यागी ने पर्पल नाइट्स के खिलाफ एक ही ओवर में 3 विकेट अपने नाम किए और यही गेंदबाज गोल्डन नाइट्स की जीत का असली हीरो भी रहा. गोल्डन नाइट्स ने 5 विकेट के नुकसान पर 249 रन बनाए थे, लेकिन पर्पल नाइट्स के सामने VJD नियम के आधार पर 190 रन का संशोधित लक्ष्य रखा गया था.

आखिरी ओवर में रन आउट से हुआ मैच का फैसला

आईपीएल में कार्तिक त्यागी ने अपनी तेज रफ्तार की गेंदबाजी से अपनी पहचान बनाई है, लेकिन पिछले कुछ सीजन उनके अच्छे नहीं रहे हैं. केकेआर के इंट्रा स्क्वाड मैच में उन्होंने पर्पल नाइट्स के खिलाफ घातक गेंदबाजी कर धमाकेदार वापसी की. इस मुकाबले में कार्तिक ने 12 रन बचाकर अपनी टीम को आखिरी गेंद पर जीत दिलाई. उनके अंतिम गेंद पर में 3 रन चाहिए थे, लेकिन दो रन लेने की कोशिश में राहुल त्रिपाठी रन आउट हो गए और गोल्डन नाइट्स ने इस मैच को आखिरी गेंद पर रन आउट के जरिए जीत लिया.

कार्तिक ने एक ओवर में चटकाए तीन विकेट 

कार्तिक त्यागी ने आखिरी गेंद तक हुए इस मुकाबले में घातक गेंदबाजी की और एक ही ओवर में तीन विकेट अपने नाम किए. उन्होंने धारदार गेंदबाजी कर मैच का रुख गोल्डन नाइट्स की तरफ पलट दिया. इस मैच में उन्होंने 3 ओवर में 35 रन देकर 3 विकेट चटकाए. कार्तिक के पहले शिकार रचिन रवींद्र बने और इसके बाद सार्थक रंजन का विकेट चटकाया और उन्होंने राहुल त्रिपाठी के रूप में तीसरा विकेट लेकर मैच ही खत्म कर दिया.

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Published at : 24 Mar 2026 09:48 AM (IST)
Tags :
Kartik Tyagi IPL Cricket News INDIAN PREMIER LEAGUE KOLKATA KNIGHT RIDERS IPL 2026
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