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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाराम मंदिर चढ़ावा चोरी पर संसद में ड्रामा! साधु बने पप्पू यादव, चढ़ावा डालने पहुंचे राहुल गांधी

राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर संसद में ड्रामा! साधु बने पप्पू यादव, चढ़ावा डालने पहुंचे राहुल गांधी

संसद परिसर में विपक्षी दलों ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर नाटक के जरिए प्रदर्शन किया. सांसद पप्पू यादव साधु के वेश में नजर आए, जबकि राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेता चढ़ावा देते दिखे.

Written By : अंकित गुप्ता |  Updated at : 31 Jul 2026 12:11 PM (IST)
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अयोध्या राम मंदिर से जुड़े चढ़ावा चोरी के मुद्दे को लेकर विपक्षी दलों ने संसद परिसर में सांकेतिक प्रदर्शन कर सरकार को घेरने की कोशिश की. इस दौरान विपक्षी सांसदों ने एक नाटक के माध्यम से अपना विरोध दर्ज कराया, जिसने संसद परिसर में लोगों का ध्यान आकर्षित किया. प्रदर्शन के दौरान पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव साधु के वेश में दिखाई दिए. कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सहित कई विपक्षी सांसद भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए. प्रदर्शन के दौरान एक दान पेटी रखी गई, जिसमें राहुल गांधी को चढ़ावा चढ़ाते दिखाया गया.

नाटक के एक हिस्से में साधु के वेश में मौजूद पप्पू यादव दान पेटी लेकर भागते हुए दिखाई दिए. इसके बाद अन्य विपक्षी सांसद उन्हें रोकने और चोर-चोर के नारे लगाने का अभिनय करते नजर आए. विपक्षी नेताओं का कहना था कि यह प्रदर्शन कथित चढ़ावा चोरी और अलग-अलग मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगने के लिए किया गया है. प्रदर्शन के दौरान विपक्षी सांसदों ने केंद्र सरकार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी भी की. सांसदों ने अमित शाह सदन में आओ, जवाब दो, चढ़ावा चोरी नहीं चलेगी और पेपर चोरी नहीं चलेगी जैसे नारे लगाए. प्रदर्शन में हाल के अलग-अलग राजनीतिक और सार्वजनिक मुद्दों को भी जोड़ा गया.

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लोकसभा अध्यक्ष ने नाराजगी जताई

इस घटनाक्रम पर लोकसभा अध्यक्ष ने नाराजगी जताते हुए कहा कि संसद और उसके परिसर की गरिमा बनाए रखना सभी सदस्यों की जिम्मेदारी है. उन्होंने सांसदों को सलाह दी कि वे संसद परिसर में वेश बदलकर आने से बचें और संसदीय मर्यादा का पालन करें. घटना के बाद लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई. हालांकि, विपक्ष ने अपने प्रदर्शन को लोकतांत्रिक विरोध का हिस्सा बताते हुए कहा कि वह विभिन्न मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगता रहेगा.

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About the author अंकित गुप्ता

अंकित गुप्ता abp न्यूज़ में सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. इनका अनुभव 18 से अधिक सालों का है. abp न्यूज़ से पहले ये न्यूज 24 और सहारा समय जैसे बड़े संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. अंकित लीगल और राजनीतिक बीट कवर करते हैं. इसके अलावा इन्होंने कई अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्टोरीज़ को भी को कवर किया है.
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Published at : 31 Jul 2026 12:11 PM (IST)
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