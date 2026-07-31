#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबांकीपुर: प्रशांत किशोर या BJP कौन आगे? 3 ताजा सर्वे ने किया हैरान

बांकीपुर: प्रशांत किशोर या BJP कौन आगे? 3 ताजा सर्वे ने किया हैरान

Bankipur Exit Poll 2026: बांकीपुर सीट पर किसी की भी जीत हो लेकिन, 3 ताजा सर्वे में एक ही पार्टी को आगे दिखाया जा रहा है. मुख्य लड़ाई बीजेपी और प्रशांत किशोर के बीच है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 31 Jul 2026 01:05 PM (IST)
Preferred Sources

पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर बीते गुरुवार (30 जुलाई, 2026) को एक तरफ वोटिंग समाप्त हुई तो दूसरी ओर एग्जिट पोले के आंकड़े भी जारी होने लगे. भले यह उपचुनाव था लेकिन सबकी नजर इस सीट के नतीजों पर है. इस सीट पर किसी की भी जीत हो लेकिन, 3 ताजा सर्वे में जन सुराज के प्रशांत किशोर को ही आगे दिखाया जा रहा है. हमने वोट वाइब, पोल पंडित और रुद्रा रिसर्च के आंकड़ों को उठाया है. नीचे एक-एक कर देखें.

वोट वाइब (Vote Vibe) के आंकड़े देखें

प्रशांत किशोर को 44 परसेंट वोट शेयर मिलता दिख रहा है. वहीं बीजेपी से नीरज सिन्हा को 32 परसेंट तो आरजेडी प्रत्याशी रेखा गुप्ता को 17 परसेंट वोट शेयर मिलता दिख रहा है. हमने तीन सर्वे जो उठाए हैं उससे यह स्पष्ट है कि मुख्य लड़ाई बीजेपी और प्रशांत किशोर के बीच है. इसकी चर्चा भी शुरू से हो रही थी.

पोल पंडित (Poll Pandit) का सर्वे देखें

  • बीजेपी से नीरज सिन्हा- 38 से 42 परसेंट वोट शेयर
  • आरजेडी प्रत्याशी रेखा गुप्ता- 5 परसेंट वोट शेयर
  • जन सुराज के प्रशांत किशोर- 50 से 54 परसेंट वोट शेयर
  • अन्य- 3 परसेंट वोट शेयर 

पोल पंडित के सर्वे में यह बताया गया है कि बीजेपी को जहां 49,500 से 54,500 तक वोट जाता दिख रहा है तो वहीं प्रशांत किशोर के पक्ष में 65 से 70 हजार तक वोट जा सकता है. आरजेडी की रेखा गुप्ता के पक्ष में 6700 तक वोट जा सकता है जबकि अन्य के खाते में यह 4000 के करीब रह सकता है.

रुद्रा रिसर्च (Rudra Research) क्या कह रहा?

इस एग्जिट पोल में भी प्रशांत किशोर को ही सबसे आगे बताया जा रहा है. नीचे एक नजर में वोट शेयर देखें.

  • प्रशांत किशोर (जन सुराज): 50% वोट शेयर
  • नीरज कुमार (बीजेपी): 36% वोट शेयर
  • रेखा कुमारी (आरजेडी): 10% वोट शेयर
  • अन्य (Others): 4% वोट शेयर

यह भी पढ़ें- बांकीपुर: 34.30% वोटिंग, प्रशांत किशोर, BJP या RJD किसे बड़ा झटका?

इस एग्जिट पोल के अनुसार, जन सुराज के प्रशांत किशोर 50 फीसद वोट शेयर के साथ मजबूत स्थिति में दिख रहे हैं. बीजेपी की बात करें तो 36 फीसद वोटों के साथ नीरज सिन्हा दूसरे स्थान पर रह सकते हैं. आरजेडी की उम्मीदवार रेखा गुप्ता 10 फीसद वोट शेयर के साथ तीन नंबर पर जा सकती हैं. 

बता दें कि यह एग्जिट पोल के आंकड़े हैं. तीन अगस्त को फाइनल नतीजे घोषित होंगे. अब देखना होगा कि एग्जिट पोल और फाइनल नतीजे में कितना अंतर रहने वाला है. एग्जिट पोल में भले प्रशांत किशोर आगे चल रहे हों लेकिन बीजेपी का दावा है कि बांकीपुर में किला बरकरार रहने वाला है.

यह भी पढ़ें- बांकीपुर: BJP या प्रशांत किशोर, किसका पलड़ा भारी? सर्वे ने चौंकाया

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Read More
Published at : 31 Jul 2026 01:04 PM (IST)
Tags :
Prashant Kishor Neeraj Sinha BIHAR NEWS Bankipur Exit Poll Bankipur Exit Poll 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
बांकीपुर: प्रशांत किशोर या BJP कौन आगे? 3 ताजा सर्वे ने किया हैरान
बांकीपुर: प्रशांत किशोर या BJP कौन आगे? 3 ताजा सर्वे ने किया हैरान
बिहार
भरत तिवारी केस: पहली गिरफ्तारी पर मां ने कहा- 'खुशी मिली, लेकिन…'
भरत तिवारी केस: पहली गिरफ्तारी पर मां ने कहा- 'खुशी मिली, लेकिन…'
बिहार
भरत तिवारी एनकाउंटर से STF जवान की गिरफ्तारी तक... जानें पूरी टाइमलाइन
भरत तिवारी एनकाउंटर से STF जवान की गिरफ्तारी तक... जानें पूरी टाइमलाइन
बिहार
भरत तिवारी एनकाउंटर: STF जवान गिरफ्तार, हथियार डालने के बाद भी गोली चलाने का आरोप
भरत तिवारी एनकाउंटर: STF जवान गिरफ्तार, हथियार डालने के बाद भी गोली चलाने का आरोप
Advertisement

वीडियोज

PM Modi Video | Gen-Alpha: Gen-Alpha की आवाज...मोदी हैं तो विकास मुमकिन | NEET Paper Leak
24 घंटे...4 मर्डर...दिल्ली में लगता है डर !
Ramayana Trailer Review: Ranbir Kapoor के Ram और Yash के Ravan लुक ने जीता दिल
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, Emotions और Action का शानदार मेल
Ramayana Trailer Review: Yash का Ravan अवतार शानदार, Ranbir Kapoor ने भी जीता दिल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नागरिकता पर बहस के बीच भारतीय पासपोर्ट पर सरकार का बड़ा बयान, जानें क्या कहा?
नागरिकता पर बहस के बीच भारतीय पासपोर्ट पर सरकार का बड़ा बयान, जानें क्या कहा?
महाराष्ट्र
जर्जर थी इमारत, ढहने से 9 लोगों की मौत, चीख-पुकार से दहला भिवंडी
जर्जर थी इमारत, ढहने से 9 लोगों की मौत, चीख-पुकार से दहला भिवंडी
इंडिया
'आप Gen Z को डरा-धमकाकर चुप नहीं करा सकते', PM मोदी-अमित शाह से बोले राहुल गांधी
'आप Gen Z को डरा-धमकाकर चुप नहीं करा सकते', PM मोदी-अमित शाह से बोले राहुल गांधी
क्रिकेट
अजिंक्य रहाणे के संन्यास पर आया रोहित शर्मा का रिएक्शन, यूं दी शुभकामनाएं
अजिंक्य रहाणे के संन्यास पर आया रोहित शर्मा का रिएक्शन, यूं दी शुभकामनाएं
बॉलीवुड
सलमान खान ने बिरयानी खाते-खाते कराया था PRP ट्रीटमेंट, प्रोड्यूसर का दावा- मैंने अपनी आंखों से देखा था
सलमान खान ने बिरयानी खाते-खाते कराया था PRP ट्रीटमेंट, प्रोड्यूसर का दावा
इंडिया
Xप्लेन: E20 फ्यूल पर संसद में अलग-अलग जवाब! क्या खुद उलझ गई बीजेपी सरकार?
E20 फ्यूल पर संसद में अलग-अलग जवाब देकर कैसे उलझ गई बीजेपी सरकार?
दिल्ली NCR
संसद में दान मांगते दिखे पप्पू यादव, फिर कोई चिल्लाया 'चोर-चोर'
संसद में दान मांगते दिखे पप्पू यादव, फिर कोई चिल्लाया 'चोर-चोर'
इंडिया
एंटी-पेपर लीक बिल पास होते ही आया PM मोदी का वीडियो, अभिजीत दीपके बोले- 'आपकी स्किन..'
एंटी-पेपर लीक बिल पास होते ही आया PM मोदी का वीडियो, अभिजीत दीपके बोले- 'आपकी स्किन..'
ENT LIVE
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, कैसी है नई Marvel फिल्म?
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, कैसी है नई Marvel फिल्म?
ABP NEWS
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की सगाई हो गई।
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की सगाई हो गई।
ABP NEWS
आपने पहले कभी तेंदुओं की ऐसी पारिवारिक तस्वीर नहीं देखी होगी।
आपने पहले कभी तेंदुओं की ऐसी पारिवारिक तस्वीर नहीं देखी होगी।
ABP NEWS
गौरीकुंड गेट के आगे अचानक 200 मीटर नीचे पत्थर का बड़ा टुकड़ा गिरा, यात्रियों को रोका गया।
गौरीकुंड गेट के आगे अचानक 200 मीटर नीचे पत्थर का बड़ा टुकड़ा गिरा, यात्रियों को रोका गया।
ABP NEWS
थाने में पीके का हंगामा, 2 कार्यकर्ता गायब होने का आरोप
थाने में पीके का हंगामा, 2 कार्यकर्ता गायब होने का आरोप
Embed widget