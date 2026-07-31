बांकीपुर: प्रशांत किशोर या BJP कौन आगे? 3 ताजा सर्वे ने किया हैरान

पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर बीते गुरुवार (30 जुलाई, 2026) को एक तरफ वोटिंग समाप्त हुई तो दूसरी ओर एग्जिट पोले के आंकड़े भी जारी होने लगे. भले यह उपचुनाव था लेकिन सबकी नजर इस सीट के नतीजों पर है. इस सीट पर किसी की भी जीत हो लेकिन, 3 ताजा सर्वे में जन सुराज के प्रशांत किशोर को ही आगे दिखाया जा रहा है. हमने वोट वाइब, पोल पंडित और रुद्रा रिसर्च के आंकड़ों को उठाया है. नीचे एक-एक कर देखें.

वोट वाइब (Vote Vibe) के आंकड़े देखें

प्रशांत किशोर को 44 परसेंट वोट शेयर मिलता दिख रहा है. वहीं बीजेपी से नीरज सिन्हा को 32 परसेंट तो आरजेडी प्रत्याशी रेखा गुप्ता को 17 परसेंट वोट शेयर मिलता दिख रहा है. हमने तीन सर्वे जो उठाए हैं उससे यह स्पष्ट है कि मुख्य लड़ाई बीजेपी और प्रशांत किशोर के बीच है. इसकी चर्चा भी शुरू से हो रही थी.

पोल पंडित (Poll Pandit) का सर्वे देखें

बीजेपी से नीरज सिन्हा- 38 से 42 परसेंट वोट शेयर

आरजेडी प्रत्याशी रेखा गुप्ता- 5 परसेंट वोट शेयर

जन सुराज के प्रशांत किशोर- 50 से 54 परसेंट वोट शेयर

अन्य- 3 परसेंट वोट शेयर

पोल पंडित के सर्वे में यह बताया गया है कि बीजेपी को जहां 49,500 से 54,500 तक वोट जाता दिख रहा है तो वहीं प्रशांत किशोर के पक्ष में 65 से 70 हजार तक वोट जा सकता है. आरजेडी की रेखा गुप्ता के पक्ष में 6700 तक वोट जा सकता है जबकि अन्य के खाते में यह 4000 के करीब रह सकता है.

रुद्रा रिसर्च (Rudra Research) क्या कह रहा?

इस एग्जिट पोल में भी प्रशांत किशोर को ही सबसे आगे बताया जा रहा है. नीचे एक नजर में वोट शेयर देखें.

प्रशांत किशोर (जन सुराज): 50% वोट शेयर

नीरज कुमार (बीजेपी): 36% वोट शेयर

रेखा कुमारी (आरजेडी): 10% वोट शेयर

अन्य (Others): 4% वोट शेयर

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इस एग्जिट पोल के अनुसार, जन सुराज के प्रशांत किशोर 50 फीसद वोट शेयर के साथ मजबूत स्थिति में दिख रहे हैं. बीजेपी की बात करें तो 36 फीसद वोटों के साथ नीरज सिन्हा दूसरे स्थान पर रह सकते हैं. आरजेडी की उम्मीदवार रेखा गुप्ता 10 फीसद वोट शेयर के साथ तीन नंबर पर जा सकती हैं.

बता दें कि यह एग्जिट पोल के आंकड़े हैं. तीन अगस्त को फाइनल नतीजे घोषित होंगे. अब देखना होगा कि एग्जिट पोल और फाइनल नतीजे में कितना अंतर रहने वाला है. एग्जिट पोल में भले प्रशांत किशोर आगे चल रहे हों लेकिन बीजेपी का दावा है कि बांकीपुर में किला बरकरार रहने वाला है.

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