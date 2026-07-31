अल्लू अर्जुन-एटली की 'राका' के OTT और थिएट्रीकल राइट्स के लिए मेकर्स ने मांगी इतनी तगड़ी रकम

#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाअल्लू अर्जुन की Raaka की मार्केट में तगड़ी डिमांड, OTT और Theatrical Rights के लिए मेकर्स ने मांगी रिकॉर्ड कीमत

अल्लू अर्जुन की Raaka की मार्केट में तगड़ी डिमांड, OTT और Theatrical Rights के लिए मेकर्स ने मांगी रिकॉर्ड कीमत

Raaka: अल्लू अर्जुन की 'राका' की शूटिंग जारी है लेकिन ये फिर भी खूब चर्चा में बनी हुई है. वहीं अब खबरें हैं कि मेकर्स इसके ओटीटी और थिएट्रिकल राइट्स के लिए मोटी रकम मांग रहे हैं.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 31 Jul 2026 01:12 PM (IST)
Preferred Sources

अल्लू अर्जुन की 'राका' की अनआउंसमेंट के बाद से ही इस फिल्म को लेकर फैंस में काफी एक्साइटमेंट है. इसे जवान डायरेक्टर एटली निर्देशित कर रहे हैं और फिलहाल इसकी शूटिंग जारी है. फिल भी ये खूब चर्चा में बनी हुई है. हाल ही में खबरें आई थीं कि इस फिल्म को दो पार्ट वाली फ्रेंचाइजी के तौर पर रिलीज किए जाने की प्लानिंग चल रही है. इन सबके बीच फिल्म के ओटीटी राइट्स को लेकर बड़ा अपडेट आया है.

'राका' के थिएट्रिकल और ओटीटी राइट्स के लिए मेकर्स की मोटी डिमांड
दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रिलीज से पहले ही 'राका' के बिजनेस को लेकर बातचीत शुरू हो गई है, और फिल्म बनाने वाली कंपनी 'सन पिक्चर्स' थिएट्रिकल और नॉन-थिएट्रिकल राइट्स के लिए बहुत बड़ी कीमत मांग रही है. रिपोर्ट्स के मुताबित ओटीटी राइट्स के मेकर्स द्वारा मांगी गई रकम ने इंडस्ट्री के कई लोगों को चौंका दिया है. हालांकि अभी तक मेकर्स द्वारा कितनी रकम मांगी जा रही है इसे लेकर कुछ भा जानकारी सामने नहीं आई है.

क्यों हो रही राका की जबरदस्त डिमांड
ट्रेड जानकारों का मानना ​​है कि इतनी ज्यादा डिमांड की बड़ी वजह 'पुष्पा 2' की सफलता है, जो बॉक्स-ऑफिस पर ज़बरदस्त ब्लॉकबस्टर साबित हुई और जिसने पूरे देश में अल्लू अर्जुन की मार्केट वैल्यू बढ़ा दी थी. वहीं फिल्म में दीपिका पादुकोण का फीमेल लीड के तौर पर होना और कमर्शियल एंटरटेनर फिल्में बनाने में एटली की शानदार रेप्युटेशन भी इसक मार्केट में जबरदस्त डिमांड की वजहे हैं. तेजी से बढ़ते क्रेज़ के साथ, 'राका' सबसे बड़ी भारतीय फिल्में में से एक बनती दिख रही है.

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sun Pictures (@sunpictures)

ये भी पढ़ें:-Box Office: 'स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे' ने भारत में पहले दिन मचाई तबाही, बंपर की ओपनिंग, बना दिए ये बड़े रिकॉर्ड

1 हजार करोड़ का बजट और दो पार्ट वाली फ्रेंचाइजी
वहीं हाल ही में आई इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक ‘राका’ 1,000 करोड़ रुपये के भारी भरकम बजट में बनाई जा रही है और इसे दो पार्ट वाली फ्रैंचाइजी के तौर पर प्लान किया जा रहा है, जिसकी कहानी दो अलग-अलग दुनियाओं और टाइम लाइन में आगे बढ़ेगी. रिपोर्ट के मुताबित इस प्रोजेक्ट से जुड़े एक सूत्र ने बताया है, 'राका' की कहानी दो अलग-अलग दुनियाओं को आपस में जोड़ेगी  एक दुनिया आदिवासी पौराणिक-वैदिक युग पर आधारित होगी और दूसरी आज के दौर पर. 1,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के बजट में बनने वाली इस फल्म के सबसे बड़े सिनेमाई अनुभवों में से एक बनने की उम्मीद है.

फीमेल लीड के बारे में
रिपोर्ट के मुताबिक सूत्र ने ये भी बताया कि फिल्म की दो टाइमलाइन में महिला लीड किरदार कैसे फिट बैठती हैं. रिपोर्ट के मताबिक सूत्र ने कहा, "जहां मृणाल ठाकुर मौजूदा समय में मुख्य भूमिका निभाएंगी, तो वहीं दीपिका पादुकोण, जाह्नवी कपूर और रश्मिका मंदाना ऐतिहासिक दौर का हिस्सा होंगी."

शाहरुख खान कब करेंगे कैमियो की शूटिंग
रिपोर्ट के मुताबिक, "एसआरके का कैमियो भी शूट किया जाना बाकी है. इसकी प्लानिंग विदेश में की जा रही है." यानी कि शाहरुख खान के फिल्म में स्पेशल अपीयरेंस के लिए इंटरनेशनल शूट किया जाएगा.

ये भी पढ़ें:-Thursday Box Office: गुरुवार को ‘स्पाइडर मैन ब्रैंड न्यू डे’ ने लूटा बॉक्स ऑफिस, शॉकिंग रही 'जना नायकन' से 'द ओडिसी 'की कमाई

Published at : 31 Jul 2026 01:12 PM (IST)
Tags :
Deepika Padukone Janhvi Kapoor Allu Arjun शाहरुख खान Raaka
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

साउथ सिनेमा
Box Office Day 2 Live Updates: दूसरे दिन भी इतिहास रचेगी 'स्पाइडर-मैन ब्रांड न्यू डे', 12 बजे तक कलेक्शन 68करोड़ के पार
Live Updates: दूसरे दिन भी तूफान बनी 'स्पाइडर-मैन ब्रांड न्यू डे', 12 बजे तक कलेक्शन 68 करोड़ के पार
साउथ सिनेमा
अल्लू अर्जुन की Raaka की मार्केट में तगड़ी डिमांड, OTT और Theatrical Rights के लिए मेकर्स ने मांगी रिकॉर्ड कीमत
अल्लू अर्जुन-एटली की 'राका' के OTT और थिएट्रीकल राइट्स के लिए मेकर्स ने मांगी इतनी तगड़ी रकम
साउथ सिनेमा
Box Office: दूसरे थर्सडे घटी 'जना नायकन' की कमाई, जानें- 8 दिनों में कितना वसूला बजट
दूसरे थर्सडे घटी 'जना नायकन' की कमाई, जानें- 8 दिनों में कितना वसूल लिया बजट
साउथ सिनेमा
Thursday Box Office: गुरुवार को ‘स्पाइडर मैन ब्रैंड न्यू डे’ ने लूटा बॉक्स ऑफिस, शॉकिंग रही 'जना नायकन' से 'द ओडिसी 'की कमाई
गुरुवार को ‘स्पाइडर मैन ब्रैंड न्यू डे’ ने लूटा बॉक्स ऑफिस, 'जना नायकन' की रही शॉकिंग कमाई
Advertisement

वीडियोज

PM Modi Video | Gen-Alpha: Gen-Alpha की आवाज...मोदी हैं तो विकास मुमकिन | NEET Paper Leak
24 घंटे...4 मर्डर...दिल्ली में लगता है डर !
Ramayana Trailer Review: Ranbir Kapoor के Ram और Yash के Ravan लुक ने जीता दिल
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, Emotions और Action का शानदार मेल
Ramayana Trailer Review: Yash का Ravan अवतार शानदार, Ranbir Kapoor ने भी जीता दिल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नागरिकता पर बहस के बीच भारतीय पासपोर्ट पर सरकार का बड़ा बयान, जानें क्या कहा?
नागरिकता पर बहस के बीच भारतीय पासपोर्ट पर सरकार का बड़ा बयान, जानें क्या कहा?
बिहार
बांकीपुर: प्रशांत किशोर या BJP कौन आगे? 3 ताजा सर्वे ने किया हैरान
बांकीपुर: प्रशांत किशोर या BJP कौन आगे? 3 ताजा सर्वे ने किया हैरान
इंडिया
'आप Gen Z को डरा-धमकाकर चुप नहीं करा सकते', PM मोदी-अमित शाह से बोले राहुल गांधी
'आप Gen Z को डरा-धमकाकर चुप नहीं करा सकते', PM मोदी-अमित शाह से बोले राहुल गांधी
क्रिकेट
अजिंक्य रहाणे के संन्यास पर आया रोहित शर्मा का रिएक्शन, यूं दी शुभकामनाएं
अजिंक्य रहाणे के संन्यास पर आया रोहित शर्मा का रिएक्शन, यूं दी शुभकामनाएं
बॉलीवुड
सलमान खान ने बिरयानी खाते-खाते कराया था PRP ट्रीटमेंट, प्रोड्यूसर का दावा- मैंने अपनी आंखों से देखा था
सलमान खान ने बिरयानी खाते-खाते कराया था PRP ट्रीटमेंट, प्रोड्यूसर का दावा
इंडिया
Xप्लेन: E20 फ्यूल पर संसद में अलग-अलग जवाब! क्या खुद उलझ गई बीजेपी सरकार?
E20 फ्यूल पर संसद में अलग-अलग जवाब देकर कैसे उलझ गई बीजेपी सरकार?
महाराष्ट्र
जर्जर थी इमारत, ढहने से 9 लोगों की मौत, चीख-पुकार से दहला भिवंडी
जर्जर थी इमारत, ढहने से 9 लोगों की मौत, चीख-पुकार से दहला भिवंडी
इंडिया
एंटी-पेपर लीक बिल पास होते ही आया PM मोदी का वीडियो, अभिजीत दीपके बोले- 'आपकी स्किन..'
एंटी-पेपर लीक बिल पास होते ही आया PM मोदी का वीडियो, अभिजीत दीपके बोले- 'आपकी स्किन..'
ABP NEWS
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
ABP NEWS
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
ABP NEWS
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
ENT LIVE
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, कैसी है नई Marvel फिल्म?
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, कैसी है नई Marvel फिल्म?
ABP NEWS
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की सगाई हो गई।
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की सगाई हो गई।
Embed widget