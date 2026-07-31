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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजसाधु बनकर संसद पहुंचे पप्पू यादव, क्या भेष बदलकर आ सकते हैं सांसद?

साधु बनकर संसद पहुंचे पप्पू यादव, क्या भेष बदलकर आ सकते हैं सांसद?

Pappu Yadav Parliament Protest: हाल ही में बिहार की पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने संसद परिसर में साधु के वेश में पहुंचकर एक बड़ा प्रदर्शन किया. आइए जानते हैं पूरी जानकारी.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 31 Jul 2026 12:58 PM (IST)
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  • पप्पू यादव के साधु वेश प्रदर्शन से ड्रेस कोड पर बहस।
  • सांसदों के लिए कोई निश्चित ड्रेस कोड नहीं, पर गरिमा आवश्यक।
  • सदन में प्रतीकात्मक वेशभूषा या विरोध प्रदर्शन निषिद्ध।
  • नियम उल्लंघन पर स्पीकर कार्रवाई कर सकते हैं, निलंबन भी।

Pappu Yadav Parliament Protest: बिहार की पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने अयोध्या राम मंदिर के लिए इकट्ठा किए गए चंदे में कथित गड़बड़ी के विरोध में साधु के वेश में संसद परिसर पहुंचकर सबका ध्यान खींचा.  उन्होंने संसद के बाहर धरना दिया और राहुल गांधी के साथ-साथ विपक्ष के कई सांसदों ने उनके विरोध का समर्थन किया. इस घटना ने इस बात पर एक बड़ी बहस छेड़ दी है कि क्या सांसदों को संसद में शामिल होने के दौरान वेशभूषा या फिर भेष बदलने की अनुमति है. आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

सांसदों के लिए कोई भी आधिकारिक ड्रेस कोड नहीं 

भारतीय संविधान और लोकसभा व राज्यसभा दोनों की नियम पुस्तकों में सांसदों के लिए कोई भी अनिवार्य ड्रेस कोड तय नहीं किया गया है. सदस्य भारत की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाने वाले पारंपरिक या फिर औपचारिक कपड़े पहनने के लिए पूरी तरह से आजाद हैं. सांसदों को कुर्ता पजामा, धोती, साड़ी, सूट, मुंडू, मेखला चादर और दूसरी क्षेत्रीय पोशाक पहने हुए देखना आम बात है. हालांकि संसद सदन की गरिमा को बनाए रखने के सिद्धांत पर काम करती है और सदस्यों से कार्यवाही के दौरान सभ्य और उपयुक्त कपड़े पहनने की उम्मीद की जाती है. 


साधु बनकर संसद पहुंचे पप्पू यादव, क्या भेष बदलकर आ सकते हैं सांसद?

क्या सांसद वेशभूषा या फिर भेष बदल सकते हैं? 

वेशभूषा पर रोक लगाने वाला कोई भी तय नियम नहीं है लेकिन संसदीय नियम सदस्यों को कार्यवाही में बाधा डालने या फिर सदन को प्रदर्शन का मंच बनाने के साधन के रूप में पहनावे का इस्तेमाल करने से रोकते हैं. लोकसभा में प्रकिया और कार्य संचालन के नियम 349 के तहत सांसदों से शिष्टाचार बनाए रखने और ऐसे किसी भी व्यवहार से बचने की उम्मीद की जाती है जो संसद की गरिमा को कम करता हो. इसका मतलब है कि सदन के अंदर विस्तृत भेष, प्रतीकात्मक वेशभूषा या फिर दूसरी नाटकीय पोशाक पहनने पर अध्यक्ष की तरफ से आपत्ति जताई जा सकती है.

कपड़ों पर नारे और विरोध की वस्तु की सदन के अंदर अनुमति नहीं 

संसदीय नियम सदन की कार्यवाही के दौरान राजनीतिक नारों या फिर संदेशों वाले कपड़ों के इस्तेमाल को भी प्रतिबंध करते हैं. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यह साफ कर चुके हैं कि सदन के अंदर नारे लिखी टी-शर्ट या फिर कपड़े पहनना संसदीय शिष्टाचार का उल्लंघन है. इसी तरह सांसदों को कार्यवाही के दौरान सदन में तख्ती, झंडा, दान पेटी, बैनर या फिर विरोध प्रदर्शन की दूसरी प्रतीकात्मक सामग्री लाने की अनुमति नहीं है. इसका उद्देश्य इस बात को पक्का करना है कि बहस दृश्य प्रदर्शन के बजाय संसदीय प्रक्रियाओं के जरिए से आयोजित की जाए.

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साधु बनकर संसद पहुंचे पप्पू यादव, क्या भेष बदलकर आ सकते हैं सांसद?

सदन के अंदर और संसद परिसर में नियम अलग-अलग 

संसद परिसर के दूसरे हिस्सों की तुलना में लोकसभा और राज्यसभा कक्षों के अंदर प्रतिबंध काफी ज्यादा सख्त है. सदन के अंदर सांसदों से हर समय संसदीय शिष्टाचार का पालन करने की उम्मीद की जाती है. अगर कोई भी सदस्य भेष बदलकर या फिर किसी एक ऐसी प्रतीकात्मक पोशाक पहन कर आता है जो मर्यादा के खिलाफ हो, तो इस पर स्पीकर तुरंत उन्हें बाहर जाने या फिर अपने कपड़े बदलने के लिए कह सकते हैं. 

सदन के बाहर मकर द्वार, हंस द्वार या फिर गांधी प्रतिमा के पास सांसद अक्सर राजनीतिक मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन करते हैं. इन जगहों पर प्रदर्शनों में प्रतीकात्मक पोशाक शामिल हो सकती है. लेकिन ये संसद के सुरक्षा नियमों और अनुमति की शर्तों के दायरे में आते हैं.

स्पीकर किसी सांसद के खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकते हैं? 

अगर कोई भी सांसद नियम का उल्लंघन करता है या फिर सदन की गरिमा का अनादर करता है तो स्पीकर के पास कई अनुशासनात्मक शक्तियां होती हैं. अध्यक्ष पहले चेतावनी दे सकते हैं और सदस्य से वह व्यवहार बंद करने या फिर सदन से बाहर जाने के लिए कह सकते हैं. नियम 373 के तहत स्पीकर सदस्य का नाम ले सकते हैं जिसके बाद उन्हें उस दिन के बाकी समय के लिए सदन से बाहर जाना पड़ता है. 

बार-बार या फिर गंभीर उल्लंघन के मामले में नियम 374 स्पीकर को यह अधिकार देता है कि वह व्यवहार की गंभीरता के आधार पर किसी सांसद को एक तय समय के लिए या फिर पूरे सत्र के लिए निलंबित कर सकते हैं.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 31 Jul 2026 12:58 PM (IST)
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