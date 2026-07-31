'पेलेट गन पर गृह मंत्री का रिजाइन क्यों नहीं', अमित शाह को लेकर क्या बोले पवन खेड़ा

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर एक बार फिर मोदी सरकार को घेरा है. उन्होंने कहा कि जब शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लिया गया तो पेलेट गन पर गृह मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं हो सकता.



पवन खेड़ा ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, " प्रधानमंत्री जब भी मुंह खोलते हैं ट्रोल होते हैं. जब आए थे तो सोशल मीडिया पर सवार हो, अब जाएंगे तो सोशल मीडिया पर सवार होकर." इसके अलावा उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी और युवाओं के हुए विरोध प्रदर्शन को लेकर भी बात की. इसे लेकर भी उन्होंने सरकार को घेरा है.

कांग्रेस सांसद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जो भी हिंसा का शिकार हुआ है, उसे न्याय मिलना चाहिए और जिसने हिंसा की है, उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, लेकिन एक बात जो हम अभी भी जानना चाहते हैं, वह यह है कि जब पेपर लीक होते हैं तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जाती है और उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाता है. उसी तरह संबंधित मंत्री को पेलेट गन की घटना की भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए. उन्होंने आगे कहा कि गृह मंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए. खेड़ा ने सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसा क्यों नहीं होता?

सावरकर को लेकर क्या बोले पवन खेड़ा

इसके अलावा अयोध्या के राम मंदिर में चंदे में कथित हेराफेरी को लेकर भी विपक्षी सांसदों का विरोध तेज हो गया है. उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि राम-विरोधी होने का यह विचार कहां से आता है? राम-विरोधी कौन है? आज सावरकर के प्रपौत्र ने अदालत में क्या कहा? उन्होंने कहा कि सावरकर ईश्वर के विरोधी थे. पवन खेड़ा ने कहा कि पहले बीजेपी नेताओं से इस बारे में पूछिए कि पूरा संघ और आरएसएस ऐसे व्यक्ति की पूजा करते हैं, जो उनके अनुसार ईश्वर-विरोधी था.

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