बांग्लादेश में पेट्रोल सस्ता है या पाकिस्तान में, जानें दोनों देशों में कहां ज्यादा महंगाई?

वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों की मार झेलने के मामले में पाकिस्तान दुनिया के सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की सूची में तीसरे नंबर पर पहुंच चुका है. खराब आर्थिक नीतियों और खस्ताहाल व्यवस्था की वजह से पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें लगभग 403 PKR से 409 PKR प्रति लीटर के ऊंचे स्तर को छू रही हैं.