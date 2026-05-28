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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजबांग्लादेश में पेट्रोल सस्ता है या पाकिस्तान में, जानें दोनों देशों में कहां ज्यादा महंगाई?

बांग्लादेश में पेट्रोल सस्ता है या पाकिस्तान में, जानें दोनों देशों में कहां ज्यादा महंगाई?

वैश्विक आर्थिक संकट के बीच हमारे पड़ोसी देशों का हाल जनिए. आंकड़ों के विश्लेषण से समझें कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में से कहां पेट्रोल की कीमतें आम जनता की जेब ज्यादा काट रही हैं.

By : निधि पाल  | Updated at : 28 May 2026 09:47 AM (IST)
वैश्विक आर्थिक संकट के बीच हमारे पड़ोसी देशों का हाल जनिए. आंकड़ों के विश्लेषण से समझें कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में से कहां पेट्रोल की कीमतें आम जनता की जेब ज्यादा काट रही हैं.

मिडिल ईस्ट के मौजूदा तनाव और वैश्विक सप्लाई चेन में आई रुकावटों ने आज पूरी दुनिया को भयंकर महंगाई के जाल में धकेल दिया है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की आसमान छूती कीमतों ने दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को हिलाकर रख दिया है, जिसका सीधा असर हर देश में पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों के रूप में दिख रहा है. भारत के पड़ोसी मुल्कों में भी ईंधन की कीमतों ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. इस गंभीर आर्थिक संकट के बीच एशिया के दो प्रमुख पड़ोसी देशों, बांग्लादेश और पाकिस्तान में ईंधन की कीमतों और महंगाई को लेकर एक बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है.

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वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों की मार झेलने के मामले में पाकिस्तान दुनिया के सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की सूची में तीसरे नंबर पर पहुंच चुका है. खराब आर्थिक नीतियों और खस्ताहाल व्यवस्था की वजह से पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें लगभग 403 PKR से 409 PKR प्रति लीटर के ऊंचे स्तर को छू रही हैं.
वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों की मार झेलने के मामले में पाकिस्तान दुनिया के सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की सूची में तीसरे नंबर पर पहुंच चुका है. खराब आर्थिक नीतियों और खस्ताहाल व्यवस्था की वजह से पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें लगभग 403 PKR से 409 PKR प्रति लीटर के ऊंचे स्तर को छू रही हैं.
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अगर भारतीय मुद्रा के हिसाब से इसकी तुलना की जाए, तो यह कीमत करीब 120 रुपये से 122 रुपये प्रति लीटर बैठती है. अमेरिकी डॉलर के पैमाने पर देखें तो पाकिस्तान में एक लीटर पेट्रोल खरीदने के लिए लोगों को लगभग 1.45 डॉलर खर्च करने पड़ रहे हैं.
अगर भारतीय मुद्रा के हिसाब से इसकी तुलना की जाए, तो यह कीमत करीब 120 रुपये से 122 रुपये प्रति लीटर बैठती है. अमेरिकी डॉलर के पैमाने पर देखें तो पाकिस्तान में एक लीटर पेट्रोल खरीदने के लिए लोगों को लगभग 1.45 डॉलर खर्च करने पड़ रहे हैं.
Published at : 28 May 2026 09:47 AM (IST)
Tags :
Petrol Price In Pakistan Bangladesh Petrol Rate Fuel Prices In Neighbor Countries

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