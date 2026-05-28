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बांग्लादेश में पेट्रोल सस्ता है या पाकिस्तान में, जानें दोनों देशों में कहां ज्यादा महंगाई?
वैश्विक आर्थिक संकट के बीच हमारे पड़ोसी देशों का हाल जनिए. आंकड़ों के विश्लेषण से समझें कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में से कहां पेट्रोल की कीमतें आम जनता की जेब ज्यादा काट रही हैं.
मिडिल ईस्ट के मौजूदा तनाव और वैश्विक सप्लाई चेन में आई रुकावटों ने आज पूरी दुनिया को भयंकर महंगाई के जाल में धकेल दिया है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की आसमान छूती कीमतों ने दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को हिलाकर रख दिया है, जिसका सीधा असर हर देश में पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों के रूप में दिख रहा है. भारत के पड़ोसी मुल्कों में भी ईंधन की कीमतों ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. इस गंभीर आर्थिक संकट के बीच एशिया के दो प्रमुख पड़ोसी देशों, बांग्लादेश और पाकिस्तान में ईंधन की कीमतों और महंगाई को लेकर एक बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है.
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Published at : 28 May 2026 09:47 AM (IST)
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