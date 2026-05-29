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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीKD The Devil OTT Release: ध्रुव सर्जा और संजय दत्त की 'केडी: द डेविल' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म?

KD The Devil OTT Release: ध्रुव सर्जा और संजय दत्त की 'केडी: द डेविल' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म?

KD The Devil OTT Release: ध्रुव सर्जा और संजय दत्त की 'केडी: द डेविल' की ओटीटी रिलीज की तारीख मेकर्स ने कंफर्म कर दी है. ये फिल्म सिनेमाघरों में खास परफॉर्म नहीं कर पाई थी.

By : निशा शर्मा | Updated at : 29 May 2026 10:43 AM (IST)
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ध्रुव सर्जा और संजय दत्त स्टारर फिल्म 'केडी: द डेविल' 30 अप्रैल, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस एक्शन थ्रिलर ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक परफॉर्म नहीं कर पाई थी. हालांकि फेंस इसकी ओटीटी रिलीज का भी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. फाइनली  प्रेम द्वारा निर्देशित यह फिल्म अब जल्द ही ऑनलाइन स्ट्रीम होने की तैयारी कर रही है. जानते हैं 'केडी: द डेविल' ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी?

'केडी: द डेविल' ओटीटी पर कब और कहां देखें?
'केडी: द डेविल' को जो लोग सिनेमाघरों में देखने से चूक गए वे अब इसे घर बैठे आराम से एंजॉय कर सकेंगे. दरअसल मेकर्स ने ध्रुव सरजा की इस फिल्म की ओटीटी रिलीज डेट फाइनली कंफर्म कर दी है. जिसके मुताबिक केडी: द डेविल 5 जून, 2026 से ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर स्ट्रीम होना शुरू हो जाएगी. फिल्म की टीम ने सोशल मीडिया के जरिए इसकी ओटीटी रिलीज की ऑफिशियल अनाउंसमेंट की है.

'केडी द डेविल' कन्नड़, तेलुगु, तमिल और मलयालम भाषाओं में स्ट्रीम होगी. वहीं आलोचनाओं के चलते फिल्म को सिनेमाघरों में अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था. अब देखना यह है कि ओटीटी दर्शकों से इसे किस तरह की प्रतिक्रिया मिलती है.

 

 
 
 
 
 
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'केडी: द डेविल' की क्या है कहानी?
केडी: द डेविल, ध्रुव सरजा द्वारा स्टारर किरदार काली दास उर्फ ​​केडी की कहानी है, जो सत्ता, वफादारी और विश्वासघात के बैकग्राउंड पर सेट की गई है. केडी एक खुशमिजाज, अनपढ़ युवक है, जो अपने परिवार से प्यार करता है और जीवन को खुशी से जीता है. उसका बड़ा भाई धर्म हमेशा उसे कम आंकता है. बचपन में, केडी कुख्यात गैंगस्टर धक देवा (संजय दत्त स्टारर किरदार) को अपना आदर्श मानता है, जो इतना प्रभावशाली है कि पुलिस को भी डरा सकता हैहालात तब बदलने लगते हैं जब केडी को बेबाक और निडर मच्छू लक्ष्मी से प्यार हो जाता है. उसकी पर्सनैलिटी केडी की एनर्जी और विद्रोही स्वभाव से बिल्कुल मैच करती है.

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लेकिन जल्द ही उसकी जिंदगी एक खतरनाक मोड़ ले लेती है जब कुछ घटनाओं की वजह से उसके परिवार को धक देवा द्वारा चलाए जा रहे हिंसक संसार में घसीट लिया जाता है. केडी को देवा और उसके करीबी लोगों के बारे में कुछ चौंकाने वाली बातें पता चलती हैं. तब उसे एहसास होता है कि जिसको वह कभी अपना आदर्श मानता था, वही शायद इतनी तबाही और दर्द की वजह है. इसके बाद केडी का इमोशनल ट्रांसफॉर्म होता है और फिव को अपने आइडल से ही अपने करीबियों को बचाने की लड़ाई में जुट जाता है.

'केडी: द डेविल' स्टार कास्ट
'केडी: द डेविल' में ध्रुव सरजा और संजय दत्त के अलावा शिल्पा शेट्टी कुंद्रा, वी. रविचंद्रन, रमेश अरविंद, रेशमा नानाइया, जिस्सू सेनगुप्ता और पी. रवि शंकर सहित कई कलाकार महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं।. किच्चा सुदीपा और नोरा फतेही फिल्म में स्पेशल कैमियों में हैं. इस फिल्म का निर्माण केवीएन प्रोडक्शंस ने किया है, म्यूजिक अर्जुन जन्या ने दिया है और सिनेमैटोग्राफी विलियम डेविड ने की है.

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Published at : 29 May 2026 10:41 AM (IST)
Tags :
Sanjay Dutt Shilpa Shetty KD The Devil Dhruva Sarja
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