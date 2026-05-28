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Hajj 2026: काले कपड़े से ढंके काबा के अंदर क्या है, किसे मिलती है इसमें जाने की इजाजत?
Hajj 2026: हज यात्रा शुरू हो चुकी है. इसी बीच आइए जानते हैं कि काबा के अंदर क्या होता है.
Hajj 2026: सालाना हज यात्रा शुरू हो चुकी है. दुनिया भर से लाखों मुसलमान इस्लाम के सबसे पवित्र धार्मिक कर्तव्यों में से एक को पूरा करने के लिए मक्का में इकट्ठा होते हैं. मस्जिद अल हरम के केंद्र में काबा बसा है. यह एक पवित्र, क्यूब के आकार की संरचना है जो काले रेशमी कपड़े से ढकी है. आइए जानते हैं कि आखिर इसके अंदर क्या होता है.
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