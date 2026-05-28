काबा के अंदर कई ऐतिहासिक विशेषताएं हैं जो सदियों से संरक्षित हैं. इनमें पिछले मुस्लिम शासकों द्वारा लगाई गई संगमरमर की पट्टी और बाब अल तौबा के नाम से जाना जाने वाला एक सुनहरा दरवाजा है. इस दरवाजे के पीछे एक सीढ़ी है जो सीधे काबा की छत तक जाती है.