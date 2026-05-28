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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजHajj 2026: काले कपड़े से ढंके काबा के अंदर क्या है, किसे मिलती है इसमें जाने की इजाजत?

Hajj 2026: काले कपड़े से ढंके काबा के अंदर क्या है, किसे मिलती है इसमें जाने की इजाजत?

Hajj 2026: हज यात्रा शुरू हो चुकी है. इसी बीच आइए जानते हैं कि काबा के अंदर क्या होता है.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 28 May 2026 04:26 PM (IST)
Hajj 2026: हज यात्रा शुरू हो चुकी है. इसी बीच आइए जानते हैं कि काबा के अंदर क्या होता है.

Hajj 2026: सालाना हज यात्रा शुरू हो चुकी है. दुनिया भर से लाखों मुसलमान इस्लाम के सबसे पवित्र धार्मिक कर्तव्यों में से एक को पूरा करने के लिए मक्का में इकट्ठा होते हैं. मस्जिद अल हरम के केंद्र में काबा बसा है. यह एक पवित्र, क्यूब के आकार की संरचना है जो काले रेशमी कपड़े से ढकी है. आइए जानते हैं कि आखिर इसके अंदर क्या होता है.

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अपने धार्मिक महत्व के बावजूद काबा के अंदर कोई खजाना, मूर्ति या फिर सजावट नहीं है. इस संरचना के अंदर संगमरमर का फर्श और दीवारें हैं. इसी के साथ छत को सहारा देने वाले तीन बड़े लकड़ी के खंबे हैं और लटकते हुए दीपक और धूपदान हैं.
अपने धार्मिक महत्व के बावजूद काबा के अंदर कोई खजाना, मूर्ति या फिर सजावट नहीं है. इस संरचना के अंदर संगमरमर का फर्श और दीवारें हैं. इसी के साथ छत को सहारा देने वाले तीन बड़े लकड़ी के खंबे हैं और लटकते हुए दीपक और धूपदान हैं.
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काबा के अंदर कई ऐतिहासिक विशेषताएं हैं जो सदियों से संरक्षित हैं. इनमें पिछले मुस्लिम शासकों द्वारा लगाई गई संगमरमर की पट्टी और बाब अल तौबा के नाम से जाना जाने वाला एक सुनहरा दरवाजा है. इस दरवाजे के पीछे एक सीढ़ी है जो सीधे काबा की छत तक जाती है.
काबा के अंदर कई ऐतिहासिक विशेषताएं हैं जो सदियों से संरक्षित हैं. इनमें पिछले मुस्लिम शासकों द्वारा लगाई गई संगमरमर की पट्टी और बाब अल तौबा के नाम से जाना जाने वाला एक सुनहरा दरवाजा है. इस दरवाजे के पीछे एक सीढ़ी है जो सीधे काबा की छत तक जाती है.
Published at : 28 May 2026 04:26 PM (IST)
Tags :
Mecca Kaaba Hajj 2026

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