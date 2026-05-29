बिहार BJP में बड़ा फेरबदल, नए प्रदेश पदाधिकारियों की लिस्ट जारी, 7 प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी बदले

बिहार बीजेपी की टीम में बड़ा बदलवा हुआ है. शुक्रवार (29 मई, 2026) को लिस्ट जारी की गई जिसमें पूर्व विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल सहित 14 नेताओं को प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है. इसी रह नई लिस्ट में पांच महामंत्री हैं और 14 प्रदेश मंत्री हैं. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के निर्देश पर यह सूची जारी हुई है. साथ ही सात प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी बदले गए हैं.

नई सूची में 14 उपाध्यक्ष, 14 मंत्री, पांच महामंत्री के अलावा एक कोषाध्यक्ष और दो सह कोषाध्यक्ष भी हैं. एक प्रदेश मुख्यालय प्रभारी और एक कार्यालय पदाधिकारी का भी नाम है.

महिला मोर्चा की अध्यक्ष बनीं निशा सिंह

पहले युवा मोर्चा के अध्यक्ष भारतेंदु मिश्र थे और अब जितेंद्र सिंह को इस पद की जिम्मेदारी दी गई है. महिला मोर्चा की अध्यक्ष धर्मशिला गुप्ता थीं लेकिन अब विधायक निशा सिंह को महिला मोर्चा का नया अध्यक्ष बनाया गया है. इसी तरह किसान मोर्चा के अध्यक्ष राम सुमिरन सिंह बने हैं. ओबीसी मोर्चा का अध्यक्ष खान एवं भूतत्व मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी को बनाया गया है. अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष की जिम्मेदीरी विधायक सुजीत पासवान को मिली है. अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष की जिम्मेदारी निरंजन पंजियार थारू को मिली है. अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष महबुल हक होंगे.

उपाध्यक्ष की लिस्ट में पहले नंबर पर बचौल

प्रदेश पदाधिकारियों की लिस्ट पर नजर डालें तो 14 नेताओं को नया उपाध्यक्ष बनाया गया है. इसमें पूर्व विधायक हरीभूषण ठाकुर बचौल पहले नंबर पर हैं. इनके अलावा लिस्ट में राकेश कुमार, संतोष पाठक, मनोज कुमार सिंह, अनामिका पासवान, शोभा सिंह, पूर्व विधायक पवन जायसवाल, पूर्व विधायक प्रणव कुमार यादव, संतोष रंजन राय, नंद प्रसाद चौहान, अनिल ठाकुर, मुकेश वर्मा, शीला कुशवाहा और बलराम मंडल का नाम है.

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पांच प्रदेश महामंत्रियों की लिस्ट देखें

बिहार बीजेपी के प्रदेश महामंत्री भी बदले हैं. जो नए पांच प्रदेश महामंत्री हैं उनमें सरोज रंजन पटेल, धनराज शर्मा, प्रीति शेखर, नितिन अभिषेक और राजेश झा उर्फ राजू झा का नाम है. इसके अलावा 14 नेताओं को प्रदेश मंत्री बनाया गया है. इसमें सुषमा साहू के अलावा जन्मेजय कुमार सिंह, रागिनी रानी, कुमार राघवेंद्र, प्रभाकर मिश्रा, अंजनी निषाद, मनोज चौधरी, मुकेश सिंह कुशवाहा, सीमा झा, सरला रजक, सुनील राम, संजय कुमार मुन्ना, मुकेश शर्मा और दिवाकर सिंह शामिल हैं.

वहीं विधायक त्रिविक्रम नारायण सिंह को प्रदेश कोषाध्यक्ष और राजेश सिंह एवं अंकुर गुप्ता को सह कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है. अक्षय कुमार को प्रदेश मुख्यालय प्रभारी बनाया गया है. विनय केसरी को कार्यालय मंत्री बनाया गया है.

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