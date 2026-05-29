पंजाब निकाय चुनाव के नतीजों पर संजय सिंह का बड़ा बयान, '7 सासंद को तोड़ने के बाद...'

पंजाब निकाय चुनाव के नतीजों का जिक्र करते हुए आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर तंज किया है. उन्होंने बीजेपी को 'ED पार्टी' बताते हुए कहा कि 7 सासंद को तोड़ने के बाद पंजाब में 'ED पार्टी' की ज़बरदस्त लहर है. आप सांसद ने आंकड़ा शेयर करते हुए कहा कि पंजाब में बैलट पेपर से हुए निकाय चुनाव में 'ED पार्टी' 0 सीटों के साथ सबसे आगे.

अपने पोस्ट में उन्होंने कहा कि 'नतीजे आये-48. AAP-34, कांग्रेस-3, अकाली दल-6, ED Party-0"

पंजाब में बैलट पेपर से हुए निकाय चुनाव में “ED पार्टी” 0 सीटों के साथ सबसे आगे।

नतीजे आये-48

AAP-34

Cong-3

Akali Dal-6

ED Party-0

7 सासंद को तोड़ने के बाद पंजाब में “ED पार्टी” की ज़बरदस्त लहर। pic.twitter.com/PhmNQV2MfL — Sanjay Singh AAP (@SanjayAzadSln) May 29, 2026

पंजाब निकाय चुनाव का लेटेस्ट आंकड़ा

पंजाब में कुल वार्ड की संख्या — 1977

नतीजों की घोषणा- 1735

AAP — 850

कांग्रेस —342

SAD — 165

BJP — 131

BSP - 6

अन्य- 241

सुबह 8 बजे से शुरू हुई काउंटिंग

बता दें कि वोटों की गिनती कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुक्रवार (29 मई) सुबह आठ बजे शुरू हुई. राज्य में 26 मई को आठ नगर निगमों -मोहाली, बठिंडा, अबोहर, बरनाला, कपूरथला, मोगा, बटाला और पठानकोट के साथ 75 नगर परिषदों और 19 नगर पंचायतों के कुल 102 स्थानीय निकायों के लिए मतपत्र के माध्यम से मतदान हुआ था. इस चुनाव में 63.94 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया था.

स्थानीय निकाय चुनाव में कुल 7554 उम्मीदवार

स्थानीय निकाय चुनावों में कुल 7,554 उम्मीदवार मैदान में हैं. अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले इन चुनावों को पंजाब में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों आम आदमी पार्टी (आप), भारतीय जनता पार्टी (BJP), कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल (SAD) के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. इनमें से 80 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं.

हर काउंटिंग सेंटर पर दो माइक्रो ऑब्जर्वर

अधिकारियों ने बताया कि प्रत्येक मतगणना केंद्र पर दो माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं, जो संबंधित जिले के सामान्य पर्यवेक्षक की प्रत्यक्ष निगरानी में कार्य करेंगे. उन्होंने कहा कि मतगणना हॉल में केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी. इससे पहले विपक्षी दलों ने आरोप लगाया था कि आम आदमी पार्टी सरकार ने चुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया. इन निकाय चुनावों को सत्तारूढ़ पार्टी के लिए एक अग्निपरीक्षा के रूप में देखा जा रहा है, जो राज्य में अपनी सत्ता बरकरार रखने की उम्मीद कर रही है.

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