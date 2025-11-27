भारत की सबसे महंगी नंबर प्लेट HR88B8888, दुनिया की सबसे महंगी नंबर प्लेट कौन-सी?

अगर दुनिया की सबसे महंगी नंबर प्लेट के बात करें तो दुनिया में P 7 नंबर प्लेट 123 करोड़ रुपये में बिकी थी. इसकी बोली 55 मिलियन दिरहम तक पहुंची जो दुनिया की सबसे महंगी नंबर प्लेट है. इससे पहले अबू धाबी में नंबर 1 वाली प्लेट 52.2 मिलियन दिरहम में बिक चुकी है.