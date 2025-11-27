हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजभारत की सबसे महंगी नंबर प्लेट HR88B8888, दुनिया की सबसे महंगी नंबर प्लेट कौन-सी?

भारत की सबसे महंगी नंबर प्लेट HR88B8888, दुनिया की सबसे महंगी नंबर प्लेट कौन-सी?

हरियाणा में एक शख्स ने नंबर प्लेट के लिए 1.17 करोड़ रुपये की बोली लगाई. इसका पैटर्न खास है क्योंकि इसमें लगातार आठ नंबर दिखाई देते हैं और बीच में बी भी 8 जैसा बना हुआ है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 27 Nov 2025 05:29 PM (IST)
हरियाणा में एक शख्स ने नंबर प्लेट के लिए 1.17 करोड़ रुपये की बोली लगाई. इसका पैटर्न खास है क्योंकि इसमें लगातार आठ नंबर दिखाई देते हैं और बीच में बी भी 8 जैसा बना हुआ है.

ज्यादातर भारतीय 20 से 30 लाख रुपये से नीचे की कारों में ही सफर करते हैं. वहीं कुछ अमीर लोग 50 लाख या एक करोड़ रुपये की कार लेते हैं. लेकिन हरियाणा के एक शख्स ने कार ही नहीं बल्कि उसके नंबर प्लेट पर भी करोड़ों खर्च कर दिए. दरअसल हरियाणा में एक शख्स ने अपनी गाड़ी के नंबर प्लेट के लिए 1.17 करोड़ रुपये की बोली लगा दी. इसके साथ ही यह अब तक की भारत की सबसे महंगी नंबर प्लेट बन गई. वहीं दुनिया में भी ऐसे रिकॉर्ड बने हैं जिनकी कीमत जानकर हर कोई हैरान रह जाएगा. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि भारत की सबसे महंगी नंबर प्लेट तो HR88B8888 है, लेकिन दुनिया की सबसे महंगी नंबर प्लेट कौन सी है.

1/7
हरियाणा में एक शख्स ने अपनी कार की नंबर प्लेट के लिए 1.17 करोड़ रुपये खर्च किए हैं. इसका पैटर्न खास है क्योंकि इसमें लगातार आठ नंबर दिखाई देता है और बीच में बी भी 8 जैसा बना हुआ है.
हरियाणा में एक शख्स ने अपनी कार की नंबर प्लेट के लिए 1.17 करोड़ रुपये खर्च किए हैं. इसका पैटर्न खास है क्योंकि इसमें लगातार आठ नंबर दिखाई देता है और बीच में बी भी 8 जैसा बना हुआ है.
2/7
इस नंबर की नीलामी fancy.parivahan.gov.in पर हुई .50,000 की बेस प्राइस से शुरू हुई इस नीलामी में 45 लोगों ने हिस्सा लिया. धीरे-धीरे बोली बढ़ती चली गई और 1.17 करोड़ रुपये पर जाकर रुकी.
इस नंबर की नीलामी fancy.parivahan.gov.in पर हुई .50,000 की बेस प्राइस से शुरू हुई इस नीलामी में 45 लोगों ने हिस्सा लिया. धीरे-धीरे बोली बढ़ती चली गई और 1.17 करोड़ रुपये पर जाकर रुकी.
3/7
HR हरियाणा का कोड है. वहीं 88 जिले का कोड बी सीरीज को दिखाता है और 8888 यूनिक नंबर है. इस पूरे नंबर का पैटर्न देखने में लगातार आते 8 जैसा लगता है, जिसकी वजह से इसकी डिमांड बहुत ज्यादा हुई.
HR हरियाणा का कोड है. वहीं 88 जिले का कोड बी सीरीज को दिखाता है और 8888 यूनिक नंबर है. इस पूरे नंबर का पैटर्न देखने में लगातार आते 8 जैसा लगता है, जिसकी वजह से इसकी डिमांड बहुत ज्यादा हुई.
4/7
ऑक्शन के नियमों के अनुसार खरीददार का नाम जारी नहीं किया जाता है. वहीं नीलामी शुक्रवार से सोमवार तक चलती है और बुधवार शाम 5 बजे रिजल्ट बताया जाता है.
ऑक्शन के नियमों के अनुसार खरीददार का नाम जारी नहीं किया जाता है. वहीं नीलामी शुक्रवार से सोमवार तक चलती है और बुधवार शाम 5 बजे रिजल्ट बताया जाता है.
5/7
हरियाणा के इस नए रिकॉर्ड से पहले केरल की एक लग्जरी कार के लिए 45.99 लाख रुपये में KL 07 DG 0007 नंबर खरीदा गया था. इसे केरल की एक टेक कंपनी के सीईओ ने लिया था.
हरियाणा के इस नए रिकॉर्ड से पहले केरल की एक लग्जरी कार के लिए 45.99 लाख रुपये में KL 07 DG 0007 नंबर खरीदा गया था. इसे केरल की एक टेक कंपनी के सीईओ ने लिया था.
6/7
अगर दुनिया की सबसे महंगी नंबर प्लेट के बात करें तो दुनिया में P 7 नंबर प्लेट 123 करोड़ रुपये में बिकी थी. इसकी बोली 55 मिलियन दिरहम तक पहुंची जो दुनिया की सबसे महंगी नंबर प्लेट है. इससे पहले अबू धाबी में नंबर 1 वाली प्लेट 52.2 मिलियन दिरहम में बिक चुकी है.
अगर दुनिया की सबसे महंगी नंबर प्लेट के बात करें तो दुनिया में P 7 नंबर प्लेट 123 करोड़ रुपये में बिकी थी. इसकी बोली 55 मिलियन दिरहम तक पहुंची जो दुनिया की सबसे महंगी नंबर प्लेट है. इससे पहले अबू धाबी में नंबर 1 वाली प्लेट 52.2 मिलियन दिरहम में बिक चुकी है.
7/7
fancy.parivahan.gov.in पर हर सप्ताह नीलामी होती है. ऐसे में लोग ऑनलाइन बोली लगाकर अपनी पसंद का वीआईपी नंबर ले सकते हैं.
fancy.parivahan.gov.in पर हर सप्ताह नीलामी होती है. ऐसे में लोग ऑनलाइन बोली लगाकर अपनी पसंद का वीआईपी नंबर ले सकते हैं.
Published at : 27 Nov 2025 05:29 PM (IST)
Tags :
Indias Most Expensive Number Plate HR88B8888 Plate Haryana VIP Number

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
चीन में भीषण रेल हादसा, दो ट्रेनों की टक्कर की वजह से 11 की मौत, कई गंभीर रूप से घायल
चीन में भीषण रेल हादसा, दो ट्रेनों की टक्कर की वजह से 11 की मौत, कई गंभीर रूप से घायल
जम्मू और कश्मीर
NC सांसद आगा रूहुल्लाह का डिप्टी CM सुरिंदर चौधरी पर निशाना- कुर्सी के लिए पार्टी चुन लेते हैं
NC सांसद आगा रूहुल्लाह का डिप्टी CM सुरिंदर चौधरी पर निशाना- कुर्सी के लिए पार्टी चुन लेते हैं
क्रिकेट
WPL 2026 Auction: सबसे महंगी बिकी दीप्ति शर्मा, UP ने खरीदा; देखें सभी मार्की प्लेयर्स का प्राइस
WPL 2026 Auction में सबसे महंगी बिकी दीप्ति शर्मा, UP ने खरीदा; देखें सभी मार्की प्लेयर्स का प्राइस
बॉलीवुड
Prateik Babbar Birthday: पैदा होते ही हुई मां की मौत, पिता ने नहीं दिया साथ, इस मासूम का कौन था मसीहा?
पैदा होते ही हुई मां की मौत, पिता ने नहीं दिया साथ, इस मासूम का कौन था मसीहा?
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Sambit Patra ने Congress पर किया अब तक का सबसे बड़ा खुलासा ! | Rahul Gandhi | BJP PC
Mumbai News: मुंबई के वर्ली सी लिंक पर चलती कार में लगी भीषण आग | Car Fire | Mumbai
Breaking News: दिल्ली में मुठभेड़ के बाद हिमांशु भाऊ गैंग का शूटर गिरफ्तार | Delhi Encounter
Khabar Filmy Hain: मलाइका की लव लाइफ बनी गॉशिप का हॉट टॉपिक
Saas Bahu Aur Saazish: Anvita की मेहंदी में Sanjay का नाम, पर दिल Virat का, शादी से पहले बड़ा फैसला?

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
चीन में भीषण रेल हादसा, दो ट्रेनों की टक्कर की वजह से 11 की मौत, कई गंभीर रूप से घायल
चीन में भीषण रेल हादसा, दो ट्रेनों की टक्कर की वजह से 11 की मौत, कई गंभीर रूप से घायल
जम्मू और कश्मीर
NC सांसद आगा रूहुल्लाह का डिप्टी CM सुरिंदर चौधरी पर निशाना- कुर्सी के लिए पार्टी चुन लेते हैं
NC सांसद आगा रूहुल्लाह का डिप्टी CM सुरिंदर चौधरी पर निशाना- कुर्सी के लिए पार्टी चुन लेते हैं
क्रिकेट
WPL 2026 Auction: सबसे महंगी बिकी दीप्ति शर्मा, UP ने खरीदा; देखें सभी मार्की प्लेयर्स का प्राइस
WPL 2026 Auction में सबसे महंगी बिकी दीप्ति शर्मा, UP ने खरीदा; देखें सभी मार्की प्लेयर्स का प्राइस
बॉलीवुड
Prateik Babbar Birthday: पैदा होते ही हुई मां की मौत, पिता ने नहीं दिया साथ, इस मासूम का कौन था मसीहा?
पैदा होते ही हुई मां की मौत, पिता ने नहीं दिया साथ, इस मासूम का कौन था मसीहा?
इंडिया
...तो क्या घुसपैठियों को वोट डालने का हक देना चाहिए? SIR पर सुनवाई, सिब्बल की कौन सी दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात
...तो क्या घुसपैठियों को वोट डालने का हक देना चाहिए? SIR पर सुनवाई, सिब्बल की कौन सी दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात
विश्व
Imran Khan Death Rumours: पूर्व पीएम इमरान खान की हो गई मौत? पाकिस्तान में मचा तूफान! अदियाला जेल प्रशासन ने बताया क्या है सच
पूर्व पीएम इमरान खान की हो गई मौत? पाकिस्तान में मचा तूफान! अदियाला जेल प्रशासन ने बताया क्या है सच
जनरल नॉलेज
सर्दियों में रम पीने से गर्मी क्यों लगने लगती है, इसमें ऐसा क्या मिला होता है?
सर्दियों में रम पीने से गर्मी क्यों लगने लगती है, इसमें ऐसा क्या मिला होता है?
हेल्थ
Ovarian Cancer Symptoms: ये गलतियां करने वाली महिलाओं को जरूर होता है ओवेरियन कैंसर, ऐसा दिखता है पहला लक्षण
ये गलतियां करने वाली महिलाओं को जरूर होता है ओवेरियन कैंसर, ऐसा दिखता है पहला लक्षण
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Trailer Review: Elvish Yadav Looks Impressive, जाट के अंदाज में गर्दा उड़ाएंगे Rao Sahab
Aukaat Ke Bahar Trailer Review: Elvish Yadav Looks Impressive, जाट के अंदाज में गर्दा उड़ाएंगे Rao Sahab
ENT LIVE
Eko: इस साल की सबसे Shocking Malayalam Thriller – Dogs, Danger & Mind-Bending Suspense
Eko: इस साल की सबसे Shocking Malayalam Thriller – Dogs, Danger & Mind-Bending Suspense
ENT LIVE
Elvish Yadav's Aukaat Ke Bahar Teaser Review: दमदार टीजर, Rao Sahab का जबरदस्त अंदाज
Elvish Yadav's Aukaat Ke Bahar Teaser Review: दमदार टीजर, Rao Sahab का जबरदस्त अंदाज
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Bollywood के He-Man मां को नहीं लगते थे सुंदर? | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Bollywood के He-Man मां को नहीं लगते थे सुंदर? | Dharmendra Death News
Embed widget