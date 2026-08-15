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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'गदर' नहीं, ये है भारत-पाकिस्तान बंटवारे की सबसे वॉयलेंट फिल्म, कमाया था 72% प्रॉफिट

'गदर' नहीं, ये है भारत-पाकिस्तान बंटवारे की सबसे वॉयलेंट फिल्म, कमाया था 72% प्रॉफिट

Most Voilent Film on India-Pakistan Partition: आज 15 अगस्त, 2026 के मौके पर आपको भारत-पाकिस्तान बंटवारे की सबसे वॉयलेट फिल्म के बारे में बता रहे हैं, जिसने जबरदस्त प्रॉफिट कमाया था.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 15 Aug 2026 04:25 PM (IST)
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आज यानी कि 15 अगस्त 2026 के मौके पर भारत 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. देश की जनता आजादी के जश्न में डूबा हुआ है. तिरंगे के रंग में भारत देश रंग उठा है. इस खास मौके पर सिनेमाघरों में दो फिल्में 'बंटवारा 1947' और 'आवारापन 2' आई और ताबड़तोड़ कमाई कर रही हैं. सनी देओल की फिल्म 'बंटवारा 1947' भारत-पाकिस्तान के बंटवारे की कहानी दिखाई गई है. इसी बीच आपको भारत-पाकिस्तान बंटवारे पर आधारित मोस्ट वॉयलेंट फिल्म के बारे में बता रहे हैं, जिसने 27 साल पहले बंपर कमाई की थी. चलिए बताते हैं इसके बारे में...

दरअसल, हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं, उसमें आमिर खान लीड रोल में थे और वो 27 साल पहले 1999 में आई थी. ये एक पीरियड ड्रामा फिल्म थी, जिसमें आमिर खान के साथ नंदिता दास, राहुल खन्ना जैसे स्टार्स शामिल थे. ये फिल्म बापसी सिध्वा की किताब 'क्रैकिंग इंडिया' पर आधारित थी. इसकी कहानी भारत-पाकिस्तान बंटवारे पर आधारित थी. इस फिल्म का टाइटल '1947 अर्थ' है.

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'1947 अर्थ' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

आमिर खान की 27 साल पुरानी फिल्म '1947 अर्थ' ने बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा दिया था. इसे साल 1999 में रिलीज किया गया था और दर्शकों से अच्छा खासा रिस्पांस मिला था. बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म ने पहले दिन 0.26 करोड़ और पहले हफ्ते में 1.61 करोड़ की कमाई की थी, जिसके बाद फिल्म का लाइफटाइम इंडिया नेट कलेक्शन 3.80 करोड़ रहा था.

इसके साथ ही फिल्म ने ओवरसीज में 0.68 करोड़ का कलेक्शन किया था. वहीं, फिल्म का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 5.28 करोड़, ओवरसीज ग्रॉस 2.93 करोड़ और वर्ल्डवाइड 8.21 करोड़ का कलेक्शन रहा था.

Saritha Rao Rayachoti: 1947 Earth

'1947 अर्थ' ने कितना कमाया था प्रॉफिट?

बहरहाल, अगर फिल्म '1947 अर्थ' के बॉक्स ऑफिस प्रॉफिट के बारे में बात की जाए तो रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म का बजट 4.75 करोड़ था. इस लिहाज से फिल्म ने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया था. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 72.84% प्रॉफिट कमा लिया है. फिल्म की रिलीज को दो दशक से ज्यादा हो चुका है लेकिन इसकी कहानी को भुलाया नहीं जा सका.

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भारत-पाकिस्तान बंटवारे की मोस्ट वॉयलेंट फिल्म है!

आमिर खान की फिल्म '1947 अर्थ' में भारत-पाकिस्तान के बंटवारे की कहानी को दिखाया गया है, जिसमें उस मंजर को दिखाया गया है, जो आजादी के बाद बंटवारे के समय देखने के लिए मिला था. फिल्म में कई ऐसे सीन्स थे, जिसे भुलाए नहीं भुलाया जा सका. इस फिल्म में बंटवारे के समय के दर्द और हालात को महसूस किया जा सकता है. भारत-पाकिस्तान बंटवारे की मोस्ट वॉयलेंट फिल्म का जिक्र होता है तो सनी देओल की फिल्म 'गदर' का ख्याल जहन में आता है लेकिन आमिर खान की इस फिल्म को बंटवारे की मोस्ट वॉयलेंट फिल्म माना जाता है.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 15 Aug 2026 04:25 PM (IST)
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