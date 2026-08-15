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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजLizard Tail: कटने के बाद भी हिलती क्यों रहती है छिपकली की पूंछ, जानें साइंस?

Lizard Tail: कटने के बाद भी हिलती क्यों रहती है छिपकली की पूंछ, जानें साइंस?

Lizard Tail: छिपकली की पूंछ शरीर से अलग होने के बाद भी कुछ समय तक क्यों हिलती रहती है. जानिए इसके पीछे का विज्ञान और कैसे यह हिलती पूंछ शिकारी का ध्यान भटकाकर छिपकली को बचने में मदद करती है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Esha Yadav |  Updated at : 15 Aug 2026 05:05 PM (IST)
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Why Lizard Tail Move After Detachment: क्या आपने कभी देखा है कि छिपकली की पूंछ शरीर से अलग होने के बाद भी कुछ समय तक हिलती रहती है. इसे देखकर कई लोगों को हैरानी होती है कि आखिर शरीर से अलग होने के बाद पूंछ कैसे हिल सकती है. इसके पीछे छिपकली के शरीर का एक खास तरीका काम करता है.

दरअसल, जब छिपकली को किसी जानवर या इंसान से खतरा महसूस होता है, तो वह अपनी जान बचाने के लिए पूंछ को शरीर से अलग कर सकती है. पूंछ कुछ खास जगहों से आसानी से अलग हो जाती है. इससे छिपकली को वहां से भागने का मौका मिल जाता है. छिपकली के लिए पूंछ का अलग होना कोई अचानक हुई घटना नहीं होती. उसके शरीर में ऐसा खास तरीका होता है, जिसकी मदद से वह खतरे के समय अपनी पूंछ छोड़ सकती है. हालांकि, पूंछ खोने के बाद छिपकली को उसे दोबारा बनाने में समय लगता है.

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शरीर से अलग होने के बाद भी क्यों हिलती है पूंछ?

अब सवाल आता है कि शरीर से अलग होने के बाद भी पूंछ हिलती क्यों रहती है. इसका आसान जवाब है कि पूंछ के अंदर कुछ नसें और मांसपेशियां कुछ समय तक काम करती रहती हैं. शरीर से अलग होने के बाद इनका काम तुरंत बंद नहीं होता. इसी वजह से पूंछ कुछ देर तक अपने आप हिलती रहती है. यह हलचल कुछ समय बाद धीरे-धीरे बंद हो जाती है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पूंछ को अब शरीर से वह मदद नहीं मिल रही होती, जो उसे सामान्य रूप से काम करने के लिए चाहिए.

हिलती पूंछ से शिकारी का ध्यान भटकाती है छिपकली

छिपकली की पूंछ का हिलना उसके लिए काफी काम का होता है. जब कोई बिल्ली, पक्षी या दूसरा जानवर उसे पकड़ने की कोशिश करता है, तो हिलती हुई पूंछ उसका ध्यान अपनी तरफ खींच सकती है. शिकारी कई बार पूंछ को ही पकड़ने की कोशिश करता है. इसी बीच छिपकली वहां से भाग जाती है. यानी छिपकली अपनी पूंछ को खतरे से बचने के लिए एक तरह से इस्तेमाल करती है. वह अपनी जान बचाने के लिए पूंछ छोड़ देती है और हिलती हुई पूंछ शिकारी का ध्यान कुछ समय के लिए भटका देती है.

एक और दिलचस्प बात यह है कि छिपकली की खोई हुई पूंछ बाद में दोबारा आ सकती है. हालांकि, नई पूंछ पहले जैसी बिल्कुल नहीं होती. उसका रंग, आकार और बनावट थोड़ी अलग हो सकती है. इसलिए अगली बार अगर आपको छिपकली की अलग हुई पूंछ हिलती दिखाई दे, तो हैरान होने की जरूरत नहीं है. यह छिपकली के शरीर का एक खास तरीका है, जो उसे खतरे के समय बचने में मदद करता है.

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Published at : 15 Aug 2026 05:05 PM (IST)
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