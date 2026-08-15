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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: लाल लहंगे में जमकर झूमी हसीना, राणा जी गाने पर जमकर मचाया बवाल

Video: लाल लहंगे में जमकर झूमी हसीना, राणा जी गाने पर जमकर मचाया बवाल

वीडियो में हसीना गाने के हर बीट और हर लाइन पर शानदार एक्सप्रेशन देती नजर आती है. उसके ठुमके, हाथों की अदाएं और चेहरे की मुस्कान डांस में अलग ही जान डाल देते हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 15 Aug 2026 02:33 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर इन दिनों एक डांस वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है. वायरल वीडियो में एक युवती लोकप्रिय गाने 'मुझको राणा जी माफ करना' पर इतनी खूबसूरती और आत्मविश्वास के साथ डांस करती नजर आ रही है कि वहां मौजूद लोग भी उसकी प्रस्तुति से नजरें नहीं हटा पा रहे हैं. लाल रंग के चमकदार लहंगे में सजी ये हसीना जैसे ही डांस फ्लोर पर आती है, पूरा माहौल बदल जाता है. इसके बाद तो बस उसके ठुमकों की गर्जन से पूरा डीजे फ्लोर दहल उठता है. आशिकों के दिलों पर जो खंजर चला है उसे बस आशिक ही जानते हैं. चलिए बताते हैं क्या है इस दिल जीत लेने वाले वीडियो में.

हसीने के ठुमकों ने जीता दिल

वीडियो में हसीना गाने के हर बीट और हर लाइन पर शानदार एक्सप्रेशन देती नजर आती है. उसके ठुमके, हाथों की अदाएं और चेहरे की मुस्कान डांस में अलग ही जान डाल देते हैं. सबसे खास बात यह है कि वह कहीं भी जल्दबाजी में नहीं दिखती, बल्कि पूरे आत्मविश्वास के साथ गाने को महसूस करते हुए परफॉर्म करती है. यही वजह है कि वीडियो देखने वाले लोग भी उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे.

 
 
 
 
 
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खूबसूरती और अदाओं का शानदार मेल

लाल लहंगे में हसीना का लुक भी लोगों को खूब पसंद आ रहा है. डांस के दौरान उसकी चाल, लचक और एक्सप्रेशन हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है. कई सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि वीडियो में सिर्फ डांस ही नहीं, बल्कि परफॉर्मेंस का पूरा अंदाज देखने लायक है. जिस तरह से इस हसीना मुस्कुराते हुए हर स्टेप कर रही है, वह वीडियो को और भी ज्यादा देखने लायक बना रहा है.

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सोशल मीडिया पर जमकर मिल रहा प्यार

वीडियो को khushi_chaudharyy985 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो वायरल होने के बाद लोग कमेंट सेक्शन में जमकर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कोई उसके डांस को शानदार बता रहा है तो कोई उसकी एनर्जी और कॉन्फिडेंस की तारीफ कर रहा है. कई यूजर्स का कहना है कि उन्होंने यह वीडियो एक बार नहीं, बल्कि कई बार देखा. वहीं कुछ लोग मजाकिया अंदाज में लिख रहे हैं कि गाने से ज्यादा लोगों का ध्यान डांसर की अदाओं ने खींच लिया.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 15 Aug 2026 02:33 PM (IST)
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