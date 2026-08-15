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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजIndia Italy Trade Relations: इटली से क्या-क्या खरीदता है भारत, दोनों के बीच कितना ट्रेड?

India Italy Trade Relations: इटली से क्या-क्या खरीदता है भारत, दोनों के बीच कितना ट्रेड?

India Italy Trade Relations: 2025 में भारत और इटली के बीच कुल द्विपक्षीय व्यापार 14.25 अरब यूरो लगभग 1.3 लाख करोड़ रुपये रहा. वर्ष 2029 तक इस व्यापार को 20 अरब यूरो तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है.

Written By : दीनदयाल पाटीदार |  Updated at : 15 Aug 2026 03:39 PM (IST)
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India Italy Trade Relations: भारत और इटली के संबंध इन दिनों सिर्फ वैश्विक स्तर पर ही नहीं, बल्कि सियासी बयानों में भी खूब चर्चा का विषय बने हुए हैं.  राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति पर निशाना साधते हुए, इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी का जिक्र करने के बाद सोशल मीडिया पर एक नया विवाद खड़ा हो गया है. इसके तुरंत बाद, भारत के विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि भारत और इटली के रिश्ते आपसी सम्मान और गहरी समझ पर टिके हुए हैं और हाल के सालों में ये काफी मजबूत हुए हैं. 

इस राजनीतिक बयानबाजी के बीच, यह समझना बहुत जरूरी है कि बिजनेस और व्यापार के मोर्चे पर भारत और इटली एक-दूसरे के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं. अगर भारत और इटली के बीच के ट्रेड की बात करें तो यह 14 बिलियन यूरो से ज्यादा है. 

दोनों देशों के बीच व्यापार

भारत और इटली के व्यापारिक संबंध पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़े हैं. भारतीय दूतावास की रिपोर्ट के अनुसार, साल 2025 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 14.25 बिलियन यूरो करीब 1.30 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. भारत इटली के व्यापार में सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह व्यापार भारत के पक्ष में है. भारत, इटली को जितना सामान बेचता है, उससे कम वहां से खरीदता है. 

भारत इटली को 8.55 बिलियन यूरो का सामान बेचता है, लेकिन इटली भारत को बस 5.70 बिलियन यूरो का ही सामान बेच पाता है. तो ऐसे में भारत को करीब 2.84 बिलियन यूरो का फायदा मिलता है. इसके अलावा, दोनों देशों ने भारत-इटली रणनीतिक एक्शन प्लान 2025-29 के तहत साल 2029 तक इस द्विपक्षीय व्यापार को 20 बिलियन यूरो तक ले जाने का एक बड़ा लक्ष्य तय किया है. 

इटली से क्या-क्या खरीदता है भारत?

भारत अपनी फैक्ट्रियों, इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाने के लिए इटली से भारी मात्रा में हाई-टेक मशीनरी, डेयरी और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के उपकरण, बॉइलर और मैकेनिकल एप्लायंसेज खरीदता है. वहीं पावर सेक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े कई हाई-टेक पार्ट्स और बिजली के उपकरण भी इटली से ही आते हैं. इसके अलावा अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाले आधुनिक मेडिकल और फोटोग्राफिक उपकरण, दवाओं को बनाने वाले जरूरी ऑर्गेनिक केमिकल्स भी इटली से ही मंगवाए जाते हैं. 

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भारत इटली को क्या बेचता है?

इस द्विपक्षीय व्यापार में भारत रेडीमेड गारमेंट्स, चमड़ा, लोहा और स्टील, एल्युमिनियम, कॉफी, चाय और ऑटोमोबाइल पार्ट्स बहुत बड़ी मात्रा में इटली को बेचता है. साथ ही टेलीकॉम इंस्ट्रूमेंट्स और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के मामले में भी भारतीय निर्यात लगातार बढ़ रहा है. 

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About the author दीनदयाल पाटीदार

मंदसौर, मध्यप्रदेश के दीनदयाल पाटीदार ABP न्यूज में बतौर इंटर्न कार्यरत हैं. मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रहे दीनदयाल की जनरल नॉलेज (GK) और समसामयिक विषयों पर गहरी पकड़ है. वह खबरों को सटीक और ज्ञानवर्धक तरीके से पेश करने का हुनर रखते हैं.
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Published at : 15 Aug 2026 03:39 PM (IST)
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