क्या ChatGPT आपके डिवाइस की करता है जासूसी? जानें सच्चाई

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom मैक पर 'कंप्यूटर हिस्ट्री' फीचर डिजिटल गतिविधि ट्रैक करता है।

ChatGPT: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते इस्तेमाल के साथ ChatGPT जैसे AI टूल्स को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल भी उठने लगे हैं. खासकर जब कोई यूजर ChatGPT से मोबाइल, लैपटॉप या किसी ऐप से संबंधित सवाल पूछता है तो ये सवाल स्वाभाविक है कि क्या AI आपके डिवाइस पर नजर रखता है? क्या ये आपकी स्क्रीन देख सकता है या आपकी प्राइवेट फाइलों तक पहुंच सकता है? आइए जानते हैं क्या है इसकी सच्चाई.

क्या ChatGPT खुद से डिवाइस देख सकता है?

नॉर्मली ChatGPT आपके मोबाइल या कंप्यूटर की स्क्रीन, फाइलों, कैमरा या माइक्रोफोन को अपनी मर्जी से एक्सेस नहीं कर सकता है. यानी सिर्फ ChatGPT ऐप को डिवाइस में इंस्टॉल करने से ये आपके डिवाइस की जासूसी नहीं करने लगता है. AI को किसी भी चीज की जानकारी तब ही मिलती है जब ऐप या ऑपरेटिंग सिस्टम की ओर से कोई इनपुट दिया जाता है.

स्क्रीन शेयर करने पर क्या होता है?

कई बार ऐसा होता है कि ChatGPT को स्क्रीन से जुड़ी जानकारी मिल जाती है. जैसे अगर कोई फीचर स्क्रीन शेयरिंग की सुविधा देता है और यूजर उसे एक्टिवेट करता है तो उस दौरान दिखाई जा रही स्क्रीन की जानकारी ChatGPT को भी मिल सकती है. हालांकि, इसका मतलब ये नहीं है कि ChatGPT हर समय आपके फोन या लैपटॉप की स्क्रीन देख रहा है.

क्या प्राइवेट फाइलें पढ़ सकता है ऐप?

ChatGPT आपके डिवाइस में मौजूद हर फोटो, डॉक्यूमेंट या फाइल को अपने आप स्कैन नहीं करता है. अगर आप किसी फाइल को चैटजीपीटी से बातचीत के दौरान अपलोड करते हैं तभी AI उस कंटेंट को पढ़ता है या उसे प्रोसेस करता है. इसलिए हमेशा सलाह दी जाती है कि चैटजीपीटी से कोई भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स, पासवर्ड, बैंकिंग जानकारी या पर्सनल डेटा शेयर नहीं करना चाहिए.

कितनी सेफ है आपकी प्राइवेसी

ChatGPT के साथ बातचीत करते समय ये समझना जरूरी है कि AI को वही जानकारी मिलती है जो संबंधित फीचर के जरिए उपलब्ध कराई जाती है. हालांकि, किसी भी ऑनलाइन सर्विस की तरह यहां भी प्राइवेसी सेटिंग्स और डेटा कंट्रोल को समझना जरूरी होता है.

यूजर्स को अपने अकाउंट की डेटा सेटिंग्स को चेक करना चाहिए और जरूरत के अनुसार चैट हिस्ट्री, डेटा कंट्रोल तथा परमिशन से जुड़े ऑप्शनों को मैनेज करना चाहिए.

ChatGPT में आया Computer History फीचर

जानकारी के अनुसार, चैटजीपीटी ने हाल ही में अपने ऐप में Computer History फीचर को ऐड किया है. ये फीचर Mac पर आपकी डिजिटल एक्टिविटी को ट्रैक करने का काम करता है. इस फीचर को ऑन करने के बाद ChatGPT आपकी कंप्यूटर एक्टिविटी से मिलने वाले डिटेल्स का इस्तेमाल करके आपको ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स देने का प्रयास करता है.

ये फीचर हाल में ओपन की गई किसी फाइल को सर्च करने, पिछले काम को समझने या दिनभर में किए गए काम की समरी तैयार करने जैसे काम को आसानी से करता है.

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