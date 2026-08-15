30 टेस्ट, 30 वेन्यू, यशस्वी जायसवाल के नाम अनोखा रिकॉर्ड; सचिन के नक्शेकदम पर
Yashasvi Jaiswal: यशस्वी जयसवाल ने करियर के शुरुआती 30 टेस्ट अलग-अलग मैदान पर खेलकर बड़ा रिकॉर्ड कायम कर दिया. वह सचिन तेंदुलकर के नक्शेकदम पर चल रहे हैं.
Yashasvi Jaiswal 30 Test 30 Venues: भारत के ओपनिंग बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल श्रीलंका के खिलाफ गाले में खेले जा रहे पहले टेस्ट के लिए मैदान पर उतरे. यह उनके करियर का 30वां टेस्ट है. इसके साथ जायसवाल ने पूर्व भारतीय दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के नक्शेकदम पर चलते हुए वो रिकॉर्ड कायम कर दिया, जो कोई खिलाड़ी 'किस्मत' से ही बना सकता है. दरअसल अब तक जायसवाल ने सभी 30 टेस्ट अलग-अलग वेन्यू यानी मैदान पर खेले हैं.
जायसवाल ने जुलाई 2023 में वेस्टइंडीज के खिलाफ विंडसर पार्क, रोसेउ, डोमिनिका में मुकाबला खेलकर अपने टेस्ट करियर की शुरुआत की थी. अब वह गाले इंटरनेशनल स्टेडियम पर अपना 30वां टेस्ट खेल रहे हैं. अब तक उन्होंने किसी भी मैदान पर 2 टेस्ट नहीं खेले हैं. कुछ ऐसा ही रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर और संजय मांजरेकर के नाम पर दर्ज है.
मांजरेकर ने करियर के शुरुआती 33 टेस्ट मैच अलग-अलग ग्राउंड पर खेले थे. इसके बाद सचिन तेंदुलकर दूसरे पायदान पर हैं. उन्होंने 32 टेस्ट अलग-अलग मैदान पर खेले थे. लिस्ट में जायसवाल 30 टेस्ट अलग-अलग मैदान पर तीसरे पायदान पर पहुंच गए हैं.
गाले टेस्ट में रन आउट हुए जायसवाल
गाले टेस्ट में जायसवाल अच्छी पारी की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन बड़ा स्कोर बनाने से पहले वह रन आउट होकर पवेलियन लौट गए. भारतीय ओपनर ने 37 गेंदों में 5 चौकों की मदद से 32 रन स्कोर किए. अब दूसरी पारी में उनसे बड़े स्कोर की उम्मीद की जाएगी.
यशस्वी जायसवाल के 30 टेस्ट, अलग-अलग मैदान पर
|टेस्ट
|मैदान
|विरोधी टीम
|स्कोर
|1
|रोसेउ
|वेस्टइंडीज
|171
|2
|पोर्ट ऑफ स्पेन
|वेस्टइंडीज
|57, 38
|3
|सेंचुरियन
|दक्षिण अफ्रीका
|17, 5
|4
|केप टाउन
|दक्षिण अफ्रीका
|0, 28
|5
|हैदराबाद
|इंग्लैंड
|80, 15
|6
|विशाखापत्तनम
|इंग्लैंड
|209, 17
|7
|राजकोट
|इंग्लैंड
|10, 214*
|8
|रांची
|इंग्लैंड
|73, 37
|9
|धर्मशाला
|इंग्लैंड
|57
|10
|चेन्नई
|बांग्लादेश
|56, 10
|11
|कानपुर
|बांग्लादेश
|72, 51
|12
|बेंगलुरु
|न्यूजीलैंड
|13, 35
|13
|पुणे
|न्यूजीलैंड
|30, 77
|14
|वानखेड़े
|न्यूजीलैंड
|30, 5
|15
|पर्थ
|ऑस्ट्रेलिया
|0, 161
|16
|एडिलेड
|ऑस्ट्रेलिया
|0, 24
|17
|ब्रिस्बेन
|ऑस्ट्रेलिया
|4, 4*
|18
|मेलबर्न
|ऑस्ट्रेलिया
|82, 84
|19
|सिडनी
|ऑस्ट्रेलिया
|10, 22
|20
|लीड्स
|इंग्लैंड
|101, 4
|21
|बर्मिंघम
|इंग्लैंड
|87, 28
|22
|लॉर्ड्स
|इंग्लैंड
|13, 0
|23
|मैनचेस्टर
|इंग्लैंड
|58, 0
|24
|द ओवल
|इंग्लैंड
|2, 118
|25
|अहमदाबाद
|वेस्टइंडीज
|36
|26
|दिल्ली
|वेस्टइंडीज
|175, 8
|27
|ईडन गार्डन्स
|दक्षिण अफ्रीका
|12, 0
|28
|गुवाहाटी
|दक्षिण अफ्रीका
|58, 13
|29
|न्यू चंडीगढ़
|अफगानिस्तान
|24
|30
|गॉल
|श्रीलंका
|32
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